用“连接”为千行百业传递价值，好视通获近亿元战略投资

作者：潇冷

【天极网办公频道】云视频领域又传来融资喜讯。

近日，好视通正式宣布获得近亿元战略投资，投资方为中国联通、格力集团和松禾资本等知名投资机构旗下的投资主体。融资之后，好视通将持续发力技术产品研发与市场拓展，进一步加大研发投入，发挥音视频顶尖人才团队优势，在云视频会议技术创新方面持续发力。

同时，借助融资契机，好视通也将携手中国联通为代表的国内核心电信运营商，聚焦政务、教育等云视频业务场景，服务政企客户的同时，加大基层市场下沉和拓展力度，为各行业数字化转型升级提供强力支撑。

云视频赛道迎来变革，好视通秣马厉兵

近年来，随着5G、云计算等新兴技术的广泛应用，尤其是在疫情的刺激下，企业数字化转型的步伐不断加快，视频会议成为企业维系业务韧性的重要手段。

然而，进入后疫情时代，受免费商业模式以及To B客户场景碎片化的影响，2021年视频会议市场规模增速放缓。据IDC发布的《2021年中国视频会议与协作市场跟踪报告》显示，2021全年，中国视频会议市场规模达到9.7亿美元(约合62.7亿元人民币)，市场规模较2020年同比仅增长2.9%。

对于视频会议市场而言，2.9%的同比增长远远不够，要想保持平稳发展趋势，势必要寻求新的发展机遇。IDC咨询助理研究总监崔凯表示：“当前，视频会议市场出现的平台生态化、产品体系化、应用行业化、安全专业化等新趋势，正在推动视频会议行业进入转型期。”

并且，随着垂直行业应用路径的逐渐清晰，企业数字化加速、非接触商业兴起及用户使用习惯的转变，“云+端”的云会议应用成为企业应对混合办公的最佳手段，云会议未来将成为视频会议市场增长的新引擎。



好视通CEO王化福

“云+端+行业”策略也成为好视通提升客户粘性以及差异化竞争的关键。好视通CEO王化福表示：“未来，好视通将围绕差异化策略，以‘云+端+行业’全栈式完整解决方案为依托，发挥自主音视频核心技术优势，打造云视频大平台。聚焦政府、国企、事业单位、教育等行业，联合运营商，持续发力下沉市场。”

云+端+行业，好视通将持续发力

有关资讯机构调研发现，云视频赛道主要玩家有三类：传统通信厂商、云通信厂商以及平台型厂商。随着竞争白热化，云视频赛道玩家逐渐开启“云+端+行业”的布局，传统通信厂商以硬件为基础，向软件端延伸平台生态;SaaS厂商与平台型厂商通过优化产品及适配会议硬件终端提升用户体验，并联合生态伙伴实现云视频从顶层向基层的覆盖。经过多年布局，好视通已经形成“云+端+行业”完整解决方案，王化福表示：“依托‘云+端+行业’全栈式解决方案，好视通积蓄力量，正处于云视频赛道中央，也是该赛道的领先者。”

致力于构筑云视频解决方案，好视通不仅形成了以云平台、云直播以及PaaS为代表的视频云解决方案，还构建了党建云、企培云、教育云等行业业务云解决方案。

除了云解决方案，音视频能力也成为云视频的底层技术支撑。据悉，好视通核心研发团队均来自于全球知名音视频技术和云计算公司。同时，好视通还拥有Super SVC智能超分算法、夜莺™、灵犀™等完全自主可控的云视频核心技术，并拥有丰富的产品矩阵。

在产品端，好视通还发布多款全新形态智能硬件终端。其中，一体化智能终端A8采用双模一体设计，搭载MPTEZ机械数字双云台，AI智能导播、双屏异显，轻松实现超智能会议体验。打造的更懂智慧教育的全场景互动一体机E8，搭载148°超广视角双4K高清光学镜头，内置八阵列麦克风和智能算法，看得全、听得真，融合线上线下教学模式，打造无界教学空间。此外，旗舰级双4K终端CX900拥有完全自主知识产权，全国产芯片实现主辅流双4K画质，支持H.265、三屏异显，最大可显示128路画面，端云一体的“矩阵云”让大型可视化沟通场景体验更优异、更极致。

在行业方面，好视通将融合场景、深入业务，为乡村振兴、智慧党建、智慧金融、智慧医疗、智慧教育等场景提供数字化动能，用连接为千行百业传递价值。好视通连续中标政府、部队、国央企、金融、医疗、教育等众多行业的项目，赋能组织数字化升级。作为好视通深入行业的解决方案之一，“粤视会”目前覆盖了广东全省230多万公务员的日常办公、日常的视频交流，同时也覆盖了超过1500个会场。

王化福表示：“通过云视频解决方案，软硬件结合以及开放的PaaS能力，跟生态伙伴进一步融合，打造‘云+端+行业’全栈式解决方案，应用于更多行业、更多场景，这将是好视通未来的发展方向。”

认可的背后，好视通寻找新增长点

经济放缓的趋势下，近亿元融资也证明资本市场对好视通的表现与发展前景的高度认可。联通创新基金总经理许柏明表示：“好视通具有核心自主底层技术，团队具有丰富运营经验，且背靠齐心集团，以上这些因素，促使我们决策领投好视通，并对公司未来发展充满信心。”

格力金投董事长陈恩表示：“本轮格力再次选择增资入股，主要是看好云视频领域广阔的前景。并且好视通核心技术突出、从软硬件产品到底层均为自主研发，并与生态链伙伴合作实现规模化增长。”

其实，除了“云+端+行业”优势外，作为云视频行业的老牌企业，好视通也不断探索新的发展。近年来，信息技术的国产化适逢国家新基建的政策窗口和产业红利期，无疑也将催化云视频全行业的发展，而且云视频软硬件平台和技术的国产化也将成为必然趋势。为此次，好视通也积极寻求转型，在发展信创的同时，也正在为更多政党军国央企，提供云+端+纵深行业的解决方案。王化福坦言：“好视通正在努力做好国家队的云视频战略的支撑，踏踏实实地服务好客户与战略合作伙伴。”

这两年，元宇宙已经成为热门概念，并逐渐深入企业办公、会议等诸多场景。好视通基于元宇宙技术打造的Meta HST沉浸式智能会议室，实现高交互、高实时、高沉浸的会议效果，让云视频体验实现质的飞跃。王化福表示：“未来还将持续打造数字孪生会议室等多样化解决方案，并持续更新迭代。”

写在最后

长远来看，云视频行业要想持续发展，除了夯实自身技术、产品及产业生态外，还需要深耕垂直行业，探索新的应用场景，导入新技术新业态。好视通依托“云+端+行业”全栈式解决方案，聚焦行业纵深，利用自身云视频底层核心技术优势，用“连接”为千行百业传递价值，助力千行百业数字化转型。