不让疫情成为阻碍，柯尼卡美能达3D虚拟智能互联工作空间

作者：佚名

【天极网办公频道】尽管疫情已得到了有效控制，但从它出现至今，很多原本人们习以为常的生活方式都发生了巨大的改变，尤其是减少线下人员的交互已经成为不少企业的共识。因此大多数企业选择让员工们居家办公以减少面对面接触，通过线上会议、远程协助来完成绝大部分的工作需求，保证企业内部的正常运作，可这种方式却无法满足企业和客户之间的认知及交流。好在如今可以运用3D Web技术，来打造出一个线上的虚拟空间，模拟出现场设备、环境等内容，让线上的客户访问、企业宣传成为一种“身临其境”的体验。

柯尼卡美能达，创新驱动革新

对新事物的“尝鲜”自然少不了创新型企业，例如柯尼卡美能达就有拥有属于自己的线上虚拟ICW。众所周知，柯尼卡美能达是全球行业领先的数字化整合增值服务商，始终坚持以创新驱动革新，积极推进数字化转型战略，以数字化力量不断创造新价值，满足各行业用户的“可视化”需求，助力商业客户实现商业模式的数字化蜕变。

“柯尼卡美能达3D虚拟智能互联工作空间”运用数字技术，逼真的还原了现实场景，并且任何人都能使用电脑端或是移动端的设备，随时随地的查看。在这个虚拟ICW中你能看到关于公司的历史背景、产品阵容信息以及解决方案的实际应用等信息，让用户快速且全面的了解柯尼卡美能达。

身临其境，趣味互动

为满足不同客户的需求，“柯尼卡美能达3D虚拟智能互联工作空间”为来访用户提供了多个参观区域，依次为：公司历史展示墙、产品阵容展示区、智能视频解决方案展示区、智能互联工作空间行业展区(包括：企业、教育、金融、律所四大行业展区)、柯影院、数字印刷系统展区与企业社会责任展区。用户只需简单的操作就能快速抵达相应区域，获取对应的资料内容。

虚拟ICW支持在PC、手机、平板等终端上查看。电脑端用户可以用鼠标、键盘方向键来控制视角的移动;移动端用户则更加方便，只需用手指点击或滑动就能改变视角。使用快捷键能切换全景漫游、迷你模型、俯视图三种不同浏览模式，方便快速进入不同的展示区。

在右侧的常驻按钮中，较为贴心的设置了环境音开关和留言功能。环境音开关可以选择开启或关闭背景声音;留言功能可以让拜访者留下自己的信息和问题，留言内容将会即时记录在数据库中，以便后续由柯尼卡美能达的员工跟进。

值得注意的是，所有展区均设置了方位点与交互点。移动至方位点能获得此处最棒的观看视角，点击交互点则会根据不同的场景提供相应的文字介绍或视频演示。相比被动式的接受信息，自主选择的方式会更受到用户的青睐，提升了专业度的同时还增加了趣味性。

不同分区，沉浸体验

凭借行业领先的彩色输出设备制造技术，以及丰富全面的产品线和专业的售后服务，柯尼卡美能达的产品受到了不同行业客户的推崇。在产品展区中陈列了八款代表性产品，分别为：bizhub C550i A3彩色多功能复合机;bizhub C3350i A4彩色激光复合机;bizhub C226i 彩色多功能复合机;bizhub C650i 彩色多功能复合机;bizhub 205i A3 黑白多功能复合机;bizhub 750i 黑白多功能复合机;bizhub 360i 黑白多功能复合机;bizhub 4700i 黑白激光单功能打印机。

点击每一款产品上的交互点，就可以了解产品的具体信息。其中bizhub C550i A3彩色多功能复合机更是拥有独立的模型展示，点击机身上的交互点后可进入720°浏览产品外观的界面，而当你继续点击模型上的不同部位时，会弹出关于产品的文字及视频介绍，如同现场体验一般的了解这款机型。

除了对产品的了解，产品的实际应用及配套方案也同样受到关注。柯尼卡美能达通过洞察不同行业客户需求，结合丰富全面的产品、解决方案及专业的售后服务，为各行业客户打造专属的“智能互联工作空间”。在ICW展区中设立了企业、教育、金融、律所共四大行业的分区。

每个单独的行业展区均设计了3-4处交互点，点击后可了解该行业经常遇到的问题，以及柯尼卡美能达如何结合自身优势，提供相应的解决方案来消除用户痛点的具体信息或案例。

当完成行业分区的参观后，用户可以在还原现实场景的区域内，通过点击指引牌上的交互点，浏览对应行业的总结视频，从而对解决方案有更加清晰的认知。

兼顾“追求以人为本的人生价值”与“实现可持续发展的社会”，是每一位柯尼卡美能达人的目标。在CSR展区可以看到他们从绿色出行到沙漠治理，从海洋净滩到生态治理，每一次公益活动都提现了柯尼卡美能达对社会责任所做出的积极表率。

数字转型，洞见未来

“柯尼卡美能达3D虚拟智能互联工作空间”以人性化的操作方式让每一位来访者都能获得沉浸式的参观体验;任意终端、无需安装的优势，不管你身处何处随时开启便可到达“展厅”。通过直观便捷、全面详尽、专业有趣的方式，向人们展现了柯尼卡美能达的历史、产品、方案以及责任。“柯尼卡美能达3D虚拟智能互联工作空间”不仅是当下后疫情时期，也是未来方便客户免于舟车劳顿，拜访柯尼卡美能达的最佳选择。

目前柯尼卡美能达已开启了【3D线上虚拟体验空间旅游季】，赶快扫描下方二维码或点击这里预约后获得你的通行证，一同体验难忘的数字之旅吧!