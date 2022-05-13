DX•无界 洞见数字未来 柯尼卡美能达重磅发布2022企业宣传片

天极网办公外设频道

【天极网办公频道】(5月13日，上海)近日，全球领先的数字化整合增值服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达”)重磅发布了2022财年企业全新宣传片。短片中，柯尼卡美能达以明快的镜头语言、流畅的场景切换，深入浅出地介绍了智能互联工作空间、IoT影像解决方案以及数字印刷产品及解决方案所打造的场景化应用，展现了“Imaging to the People”这一全新经营愿景描绘的未来数字蓝图。

柯尼卡美能达倾力打造的智能互联工作空间集拥有先进硬件配置的全新一代bizhub i-系列多功能数码复合机与涵盖文印管控、内容管理、智能视觉应用、云服务移动应用等六大领域的办公解决方案于一体，可充分满足中国用户在后疫情时代对互联性与智能化的数字化办公环境日益增长的需求。

柯尼卡美能达智能互联工作空间

基于“人脸识别”等技术，柯尼卡美能达IoT影像解决方案可为企业用户提供链接通行、许可、授权、使用、安全等多个办公场景的无感智能办公方案，进而实现以“人”为本的智慧办公。

柯尼卡美能达IoT影像解决方案

随着当下全球数字化进程的加速发展，柯尼卡美能达洞察到了用户对个性化、定制化数字印刷日益增长的需求，着力革新数字印刷技术，并推出了集高效的生产力、坚实可靠的强劲性能、出众的色彩表现力与人性化智能应用于一体的数字印刷解决方案，旨在助力广大印企用户拓展更多商业新机遇，激发数字印刷的无限可能，实现商业价值的新突破。

柯尼卡美能达数字印刷产品及解决方案

短短3分半时间内，柯尼卡美能达勾画出了一个令人心驰神往的数字未来。视频尾声，中田裕司董事长更向中国用户和合作伙伴作出承诺：“柯尼卡美能达正在通过持续推进数字化转型，革新可视化技术，不断践行企业社会责任，积极应对各项社会课题，为实现人类与社会的可持续发展贡献力量!”

柯尼卡美能达中田裕司董事长向中国用户和合作伙伴作出承诺

凝聚数字之力，共创无界未来!今后，柯尼卡美能达将与合作伙伴、用户并肩携手，持续深耕数字化领域，共同打造柯尼卡美能达独有的数字化生态圈，以DX驱动商业价值创新，进而为人类与社会的可持续发展赋能!

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