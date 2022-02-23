双面出击，大有可为， 惠普重磅推出新一代创系列双面激光大粉仓打印机

作者：办公外设新闻组

【天极网办公频道】惠普在京举办“双面出击，大有可为”创系列双面激光大粉仓打印机新品发布会。延续上一代产品的里程碑式突破，新一代创系列双面激光大粉仓打印机在进一步降低用户打印成本的同时新增双面打印功能，直击后疫情时代中小企业降本增效的核心痛点，为客户提供更高效率、更低成本的双面打印体验。凭借不断完善的双面激光打印家族产品布局，惠普将持续推进创新技术，优化服务体验，为中小企业带来更大价值，助力中小企业发展“大有可为”。中小企业一直是惠普在中国重要的战略业务板块，以终为始，惠普持续倾听来自中小企业客户的声音，将用户需求反哺产品与技术创新，不断重塑办公体验。



惠普高层为惠普创系列双面激光大粉仓打印机新品揭幕

精准洞察，创新突破，重塑双面市场新格局

在新一轮智能化、互联化改造升级浪潮中，中小企业摁下了数字化转型的加速键。虽然近70%的中小企业数字化转型意愿强烈，但接近80%企业的数字化转型依然处于基础探索期和简单操作期 。在企业数字化转型中，中小企业的首要诉求是聚焦核心业务、降低运营成本、提升效率和优化业务流程，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现大有可为的梦想。

惠普全球副总裁、打印机与耗材产品大中华区总经理金卫东表示：“正是持续地自我突破、自我超越，惠普才能基于对用户需求的深刻洞察，对市场需求的精准把握，推陈出新，用创新的产品与技术满足用户需求，开辟新的市场格局。2021年，惠普推出为中小企业量身定制的“跃系列”桌面型双面激光打印机，以产品、品牌、渠道、服务四大资产为助力，强势进军双面市场。2022年，惠普再次突破自我，推出新一代创系列双面激光大粉仓打印机，持续发力四大资产，为双面市场注入源源不断的新活力，为中小企业用户带来更高价值。”



惠普全球副总裁 打印机与耗材产品大中华区总经理金卫东

惠普新一代创系列双面激光大粉仓打印机：效率更高、成本更低、体验更优

突破办公效率“天花板”

中小企业要专注核心业务，这就要求办公设备在设置、使用和维护上都要更方便、更简单。洞察到中小企业用户对办公效率的更高需求，惠普新一代创系列双面激光大粉仓打印机将通过更高效的双面打印、更便捷的充粉方式与更灵活的设备连接方式，全方位满足中小企业高效办公需求。

自动双面，省时省力：此次发布的8款惠普创系列激光大粉仓打印机，其中4款可自动双面打印，无需手动翻页，省时省力。满足中小企业高效生产的需求，为中小企业带来更高生产力。

智能闪充，操作简单：惠普创系列双面激光大粉仓打印机采用惠普特有智能闪充技术，可以在15秒以内完成充粉，有效减少充粉工作的时间成本，让打印设备时刻保持工作状态。同时，惠普智能闪充操作简单易上手，普通员工也可以轻易操作，有助于避免因为找不到IT人员帮助而降低工作效率的情况，为中小企业带来更流畅、更稳定、更少中断的办公体验。

无线直连，移动办公：惠普创系列双面激光大粉仓打印机支持手机、电脑的快速无线连接，保持设备稳定在线，满足中小企业数字化办公需求，同时具有微信云打印功能，实现随时随地一键打印，让办公更灵活、高效、便捷。



惠普创系列双面激光大粉仓打印机突破办公效率“天花板”

击穿办公成本“底线”

中小企业由于体量小，在办公成本上更加需要精打细算。打印机的耗材成本，运行维护成本，以及配备专业IT人员的用人成本，对于中小企业来说都是一笔不小的开销。惠普基于上一代创系列大粉仓的降本优势，再次升级，通过更低的单页打印成本、更经久耐用的配件，更便捷的运维操作全面满足中小企业在长期发展过程中的降本需求。

大印量粉仓，强力降本：惠普创系列双面激光大粉仓打印机预装5000页大印量惠普原装碳粉，使用原装碳粉打印，单页打印成本大幅降低至3分钱，从开始使用就为企业节省支出，有效减少续粉次数，降低办公成本。

长寿命成像鼓，运维无忧：惠普创系列双面激光大粉仓打印机系列新品配备强大成像鼓，寿命长达50000页，节约更换成像鼓的人力和物力成本，能为用户大幅节省运行成本，满足中小企业低成本运维的需求。



惠普创系列双面激光大粉仓打印机击穿办公成本“底线”

上市信息

惠普创系列双面激光大粉仓打印机新品型号包括：LaserJet Tank 1020，LaserJet Tank 1020w，LaserJet Tank 2506dw，LaserJet Tank MFP 1005，LaserJet Tank MFP 1005w，LaserJet Tank MFP 2606dn，LaserJet Tank MFP 2606sdn，LaserJet Tank MFP 2606sdw。

即日起，将通过电商平台以及惠普当地授权经销商等渠道正式预售。