并肩战“疫“，共盼春来！ 柯尼卡美能达与用户同心、同行！

天极网办公外设频道

近期，新一轮新冠疫情来袭，对全国各地人民的日常生活与工作产生了一定影响，部分行业也因此开启了远程或移动办公模式。深悉当下企业用户的特殊办公需求，全球领先的数字化整合增值服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达”)竭力为用户提供高质量的服务保障，助力各行业用户在保持高效率的协同工作的同时，确保企业的有序运行。

坚守责任，暖心服务始终在线

随着疫情防控进入关键阶段，各地防疫政策日趋严格，不少城市的公共交通全部暂停，与多方协调沟通所需的时间与人力成本随之增加。为了能及时响应多地印企用户安装数字印刷设备的服务需求，确保其业务的正常开展，柯尼卡美能达服务团队未雨绸缪，提前与用户沟通，了解当地的防疫政策，并连夜完成符合要求的核酸检测，迅速备齐相关证明，以万全准备充分应对用户的安装需求。

在确保各项防疫措施(防疫证明、完成隔离、酒精等消毒用品)准备完善后，服务团队配合用户专门抽调周末休息时间，第一时间赶赴用户地点，有条不紊地展开安装、调试、收尾等一系列工作。在安装结束后，服务团队更是贴心地向用户介绍了“Digital Service Platform”(DSP数字服务平台)、远程诊断系统等服务，全力协助印企用户的高效、高质量运作。当前，天津、长春、青岛、南京、杭州、沈阳、成都等全国多地的柯尼卡美能达服务团队正坚守一线，已累计完成了包括AccurioPress C12000、AccurioPress C6085、AccurioPress C4070、AccurioLabel 230在内的近百台数字印刷设备的装机任务，为用户及时排忧解难。

各地装机现场

除此之外，柯尼卡美能达CSRC远程服务系统(以下简称“CSRC”)也在疫情期间灵活协助企业用户解决了复合机的维护难题。CSRC是采用新兴物联网技术，将输出设备与CSRC中心连接，通过“无接触、远程操作、在线响应”，可快速实现设备的远程故障诊断和修复，为用户提供实时、贴心的服务。

柯尼卡美能达CSRC远程服务系统

在疫情管控期间，为保障全国用户的各类服务需求不受影响，柯尼卡美能达售后服务热线团队也始终坚守岗位。秉持“以客户为中心”的服务理念，柯尼卡美能达快速启动了400服务热线相关应对机制：全员居家上岗，确保在工作日9:00-17:40内，也能有人工服务及时响应;疫情特殊时期下，虽无法实现电话受理方式，但400热线灵活运用了微信受理、邮箱受理等多种受理服务模式。而通过DSP数字服务平台的24小时受理服务功能以及小美智能技术服务，柯尼卡美能达在防疫管控之中也能持续为用户提供优质服务，为各项业务的正常运行提供了有力保障。

柯尼卡美能达DSP数字服务平台与小美智能技术服务

除此之外，负责柯尼卡美能达800免费咨询热线的员工也都全身心投入居家工作中，在保证高电话接听率和微信公众号回复率的同时，倾力确保服务工作的正常运转以及有序进行。

柯尼卡美能达400服务热线与800免费咨询热线

诚挚寄语，振奋人心共战疫情

面对突然而至的疫情反复，保持乐观稳定的情绪、积极向上的心态，也是一种积极抗疫的方式。为此，柯尼卡美能达签约运动员王洋特意录制了寄语视频，向柯尼卡美能达的用户、合作伙伴及员工分享了自己通过坚持刻苦训练、走出迷茫，最终身披荣光，在2020东京残奥会男子800米T34级轮椅竞速决赛中赢得铜牌的追梦故事。

王洋表示，自己曾经历过无数至暗时刻：生理上的伤痛、训练瓶颈期的挫败感，以及赛事带来的巨大压力，都曾让他陷入迷茫与痛苦，但是周边人给予的爱与鼓励以及柯尼卡美能达各位同仁的真挚援助与喝彩，都一一化为动力，激励着他不断突破自我，以昂扬的精神状态在赛场上奋起拼搏。

柯尼卡美能达签约运动员王洋为柯尼卡美能达用户、合作伙伴及员工送上寄语

通过分享自身经历，王洋勉励大家在此特殊时期，也要保持一颗平常心，竭尽全力去生活、去工作以及去协助更多人，只要心怀梦想与坚持，平凡人也能创造强大奇迹。在视频结尾，王洋引用了柯尼卡美能达中田裕司董事长在2022财年寄语中的一句话――“世上无难事，只要肯登攀!”与各位用户、合作伙伴及员工共勉。他鼓励大家：振奋精神、保护好自己与身边的人，勇敢直面当下种种的不便与挑战，以无可撼动的毅力，劈开疫情的阴霾，共迎春来!

上下同欲者胜，同舟共济者赢。此时，正值防疫的关键时期，柯尼卡美能达将秉持 “Imaging to the People”的全新经营愿景，肩负企业社会责任，尽自身微薄之力，与广大企业用户、合作伙伴守望相助，共克时艰，相信我们一定能驱散寒夜，觅得春归!

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