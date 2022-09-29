京瓷彩色激光打印机，中小型工作组效率优选

作者：CHO

【天极网办公频道】效率是企业办公绕不开的一个话题，打印机作为办公生产力的工具，如果同时拥有便捷性、稳定性、经济性的特点，意味着能够直接拉升办公效率。

京瓷新推出的ECOSYS PA2100cx系列彩色入门商用打印机，凭借紧凑简洁、功能齐全、高性价比，可以满足中小企业的文印需求。

优化的色彩效果，更生动的画面表现

打印文档质量不理想，比如打印内容模糊、颜色深浅不均，图稿出现墨渍等等，一来二去，费时费力，还影响了品牌形象。

京瓷ECOSYS PA2100cx系列激光打印机在支持1200dpi的高质量打印以外，优化了对画面色彩的处理，减少画面中的浊色和不饱和感，呈现更加真实、精细、多彩的画质，带来更生动的画面表现。

优化耗材配置，更健康、更环保

文印设备时常出现“漏粉”现象，打印机漏粉的危害不容忽视，不仅影响硒鼓的使用寿命，对输出文件的质量也有很大影响。浪费资源又污染环境，质量与效率得不到保证。

京瓷ECOSYS PA2100cx系列激光打印机采用全新墨粉材料，能够进一步减少墨粉中有害物质(二氧化钛)的散播。同时，本系列产品提供大、小2种容量的墨粉配置，可根据日常打印需求，自由组合墨粉搭配。另外，打印过程中还可设置黑色墨粉打印文字，节省彩色墨粉的消耗。

十万页长寿命设计，使用成本更低

打印机耗材作为企业成本控制的重点，耗材=耗财!支出压力来到了老板这里。

贯彻ECOSYS的理念，京瓷ECOSYS PA2100cx系列激光打印机搭载长达十万页寿命的硒鼓。京瓷研发的PSLP感光鼓使用均质的感光涂层，相比一般的OPC感光鼓不但延长了使用寿命，在整个工作周期中输出良好的成像质量，环保、耐用。

全系标配自动双面，实用且高效

每当想要双面打印就要去官网查询教程，遇到多份多任务时，手动翻面既麻烦还容易出错，还得时刻站在打印机旁，耗时费力。

京瓷ECOSYS PA2100cx系列激光打印机标配自动双面打印和有线网络，全面满足日常办公场景的各种需要。自动双面打印功能有效减少纸张用量，还可以实现多合一打印。同时，机身带有USB接口，支持USB存储设备直接打印，使用便捷。

红头文件打印，专为中国用户定制

公司想要打印红头、红章文件，但是每次打印输出的文件中红色都偏暗，达不到特殊的专用红色。

京瓷特别为中国用户开发的中国红输出效果，轻松满足政府机关打印红头文件时对红头颜色的高要求。另有生动色彩、线条、图形等优化选项，满足各种彩印需求。