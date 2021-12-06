柯尼卡美能达中田裕司董事长：寻求人类与社会可持续发展的有效路径

作者：Kavon

【天极网办公频道】在各行业加速推进数字化转型的今天，中国的办公文印市场孕育着巨大的发展机遇，同时也是众多国内外厂商的必争之地。全球领先的数字化整合增值服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达”)自2005年进入中国以来，在产品和技术方面一直锐意创新，成绩斐然，持续深耕中国商务办公与数字印刷市场，已成为业界众人皆知的领军品牌。

2021年7月，柯尼卡美能达迎来新一任董事长兼总经理――中田裕司先生。中田董事长曾在中国工作6年，随后又在泰国、印度、日本、德国等地先后任职，如今时隔多年重新回到中国工作，面对新的社会环境、新的技术变革以及新的客户需求，中田裕司先生向我们讲述了柯尼卡美能达在中国接下来的业务目标与战略部署。

柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司董事长兼总经理中田裕司

把握中国机遇，推动中国独有的DX(数字化转型)

5G、大数据、云计算、物联网等新兴技术方兴未艾，数字化的应用、融合与建设能力越来越成为推动企业价值链创新的核心发动机。加之，疫情使得各行各业的数字化转型加速推进，数字经济尤其是产业数字化，成为经济稳定增长的关键推动力之一。

作为全球领先的数字化整合增值服务商，柯尼卡美能达始终以提升数字化服务能力、助力企业客户更好更快实现数字化转型作为重要抓手。在确立的“DX2022”中期经营计划中，柯尼卡美能达明确表示要继续向真正的社会课题解决型公司不断进化。

柯尼卡美能达“DX2022”中期经营计划

柯尼卡美能达在中国拥有众多业务活跃的子公司，与中国本土市场和客户有着紧密的联系，柯尼卡美能达的复合机市场占有率现在已稳居行业前列。然而，此次回归中国被中田裕司先生称为是自己“人生的第二次挑战”。中田董事长表示，柯尼卡美能达将推动中国独有的DX(数字化转型)，从而促进业务的持续发展，不断为中国本土市场创造新价值。

中田裕司先生强调：柯尼卡美能达将基于“一切以客户为中心”的服务理念，通过推进企业自身的数字化转型(DX)，不断优化客户体验，成为行业内“客户满意度第一”的企业，从而继续保持自身的领先优势。

应对“新常态”挑战，打造专属的智能互联工作空间

疫情常态化、移动互联网的发展都加速了企业客户对数字化转型的需求，越来越多的企业开始积极探索人与设备、人与数据的智能连接方式。中田裕司先生分析道：在后疫情时代，远程办公，协作办公等新的办公模式将成为今后的主流方向。凭借丰富全面的产品线及专业的售后服务，柯尼卡美能达着眼于有效链接“人”、“物”与“工作空间”，积极推动硬件设备与解决方案产品的融合，为用户打造专属的智能互联工作空间(Intelligent Connected Workplace，ICW)，助力其自由切换于不同的办公场景之间，实现更灵活、高效的办公体验，充分满足其在后疫情时代对互联性与智能化的数字化办公环境日益增长的需求。

柯尼卡美能达倾力打造智能互联工作空间

智能互联工作空间集合了拥有先进硬件配置的全新一代bizhub i系列多功能复合机、智慧的解决方案产品，可为用户构建更高效、智能、安全的工作场所，支持用户进行远程办公、促进协同办公，全面革新企业的商务模式，助力其实现商业价值的全面提升。

投身公益事业，将“企业社会责任”融入经营本身

“企业社会责任”在柯尼卡美能达内部可以说一直处于战略高位，柯尼卡美能达始终致力于同时兼顾“追求以人为本的人生价值”与“实现可持续发展的社会”两大核心目标，并将“亟待解决的社会课题”与“柯尼卡美能达自身发展”紧密结合起来，明确柯尼卡美能达未来对于更广泛社会价值的创造点。

正如中田裕司先生强调的那样，柯尼卡美能达需要在快速变化的世界环境中不断探索、创新，通过加速推进企业自身的数字化转型战略(DX)解决商业、环境和社会课题，为未来创造新价值，寻求人类与社会可持续发展的有效路径。

柯尼卡美能达多年以来积极投身企业社会责任活动

为此，柯尼卡美能达始终秉承“绿色经营”理念，在产品研发、生产、销售的过程中积极践行节能减排、低碳环保。此外，柯尼卡美能达打造了“KOPE・柯公益”这一中国区公益品牌，在环保、教育、社会公益等领域持续开展了众多颇具创新性的公益活动。中田裕司先生表示：“我将继续带领团队，积极投身‘KOPE・柯公益’的一系列活动，为社会贡献绵薄之力!“

未来，秉持“Imaging to the People”的全新企业愿景，柯尼卡美能达将持续睿思创新，锐意打磨自身的数字化技术、产品与服务，为人类与社会的可持续发展不断创造新价值!