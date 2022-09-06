创新不止，柯尼卡美能达多元化布局产品线

作者：佚名

【天极网办公频道】说起柯尼卡美能达，可能有的人第一反应是办公复合机厂商，有的人则会说是数字印刷厂商。对于这两个回答我只能说：对，但又不全对。柯尼卡美能达全名是：柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司，是一家全球领先的数字化整合增值服务商。一直以来它始终致力于助力用户全面构建高效、智能、便捷的数字化商务环境，不断提升核心竞争力。

柯尼卡美能达坚持以创新驱动革新，积极推进数字化转型战略，结合当下人工智能、物联网、云计算等前沿技术，深耕商务办公、数字印刷、IoT创新业务等多元化核心业务。因此其产品线非常丰富，不仅包括前面说提到的商务办多功能公复合机/打印机/一体机、生产型数字印刷/工业型数字印刷，还包括喷墨纺织印刷、智能视频监控、3D打印，以及全新布局的投影机产品。

彩色多功能复合机

在彩色多功能复合机领域中，A3幅面彩色多功能复合机bizhub C550i/bizhub C450i可以称得上是非常有人气的产品。产品融合了智慧文印所需的创新设计、高效作业、智慧应用以及绿色环保等特性。

人性化的操作简单易用，采用悬浮式、可调节至90度的10.1英寸触碰式操作面板,全新的GUI(图形化用户界面)，主界面采用“分区化”设计，用户可对自身的登录状态、设备功能一目了然;二级菜单页面采用更契合用户习惯的上下滚动操作，用户不再需要进入多层嵌套的菜单

bizhub C550i系列配备8GB内存、256GB固态硬盘和四核CPU处理器，可有效提升作业速度，输出速度分别可达55/45页每分钟(黑白和彩色同速);标配双面同步输稿器，最大可实现300页纸张的承载量;扫描方面，它可在200dpi下实现最高达140/280页每分钟(单面/双面)的扫描作业能力。

考虑到用户们与日俱增的互联办公、个性化办公需求，bizhub C550i系列支持智慧互联办公可实现“千人千面”的个性化文印环境中实现“互联办公”。除了常规的IC卡身份认证、生物静脉认证、IWS平台(简单的用户界面)及多种行业标准化移动连接技术以外，还搭载了柯尼卡美能达中国应用市场China MarketPlace，用户可按需选购和下载自身需要的办公应用软件，迅速组织、优化和定制。

若是追求更高的打印速度，A3高速彩色多功能复合机bizhub C750i则是更好的选择。bizhub C750i具有业界领先的硬件配置，其黑白和彩色输出速度分别达到75页/分钟和70页/分钟，预热时间不高于17/18秒(黑白/彩色)，首页输出速度分别达到2.8/3.8秒(黑白/彩色)。出众的输出性能可有效缩短文档输出时间。

bizhub C750i搭载了进纸张容量高达300张的双面同步输稿器，可实现一次进稿、双面扫描;在200dpi下，其黑白和彩色的单/双面扫描速度分别达140页/分钟和280页/分钟。并且输稿器中还配备了超声波感应器，可避免高速进纸过程中漏扫情况的发生，进一步提高扫描作业的精准度。

同时，bizhub C750i具备强大的供纸能力，其标配4个纸盒和一个多功能手送托盘，其中包括容量为1,500页的复合型纸盒，总供纸容量为3,650页。选购大容量纸仓后，设备最大供纸容量可达6,650页，由此可免去用户频繁停机添纸的麻烦。

全新发布的五款投影机

为满足用户对投影机的多元化需求，今年7月柯尼卡美能达携5款全新投影机产品：PJ-X331S系列多媒体投影机(PJ-X331S、PJ-X381S、PJ-U401S)、PJ-U551V激光投影机与PJ-U451PT激光超短焦投影机正式入局中国投影机市场。

PJ-X331S、PJ-X381S、PJ-U401S三款多媒体投影机可选1920 x 1200(WUXGA)宽屏高清分辨率;对比度均为15,000:1，可实现更加自然细腻的画质;采用了1.2倍大光圈，安装位置范围更广;使用寿命最高可达到20,000小时。适合企业、国家单位内的中小型会议室，或是公共教育场所(学校、成人教育班等)以及室内小型商业活动。

另外两台PJ-U551V激光投影机与PJ-U451PT激光超短焦投影机，动态对比度达到了5,000,000:1并支持宽屏全高清 1920*1200 分k率，光源寿命最高可达 30,000 小时。

PJ-U551V激光投影机具备5500lm高亮度，支持光学变焦，具备镜头移动功能，垂直方向最大调节范围为 60%( 向上 )，水平方向最大调节范围为±29%，使安装调试更为便利。适用于中大型会议厅以及大型展会、商务娱乐场所等。

PJ-U451PT激光超短焦投影机，具备4500lm高亮度，采用 0.235:1 超短焦投射比，0距离即可享受80 英寸大画面，不到20厘米就可为用户投影出 100 英寸巨屏画面，即使使用者站在图像前面也不会遮挡投影效果，更避免了投射光线直射入眼。还支持手动双调焦，通过两个旋钮手动对焦，能兼顾画面四周的清晰度。

生产型数字印刷系统

在今年5月柯尼卡美能达推出了彩色生产型数字印刷系统AccurioPress C7100/C7090。AccurioPress C7100系列融合了前几代产品的核心优势，集智能化、高产能、长寿命、多样性等诸多特色为一体，可充分满足印企用户个性化印刷需求。

AccurioPress C7100系列输出速度可达100页/分钟/A4(AccurioPress C7100)和90页/分钟/A4(AccurioPress C7090)，印刷厚度可达到400g/m2(单/双面)。AccurioPress C7100系列最大月印量可达180万/印/A4 (AccurioPress C7100) 和162万/印/A4(AccurioPress C7090)，可确保以强劲效率助力用户缩短周转周期。

AccurioPress C7100系列提供了更多选择和灵活配置，大容量长纸纸柜可容纳900mm的纸张共2,300张(128g/m2)，还可选配手送以打印1,300mm的纸张，手送安装于纸柜顶部，可有效节约空间;大容量纸仓也可选购，其可达到762mm的大量进纸，同时还可搭配手送以打印1,300mm的纸张，可进一步拓展印刷生产力。

AccurioPress C7100系列不仅拥有强劲生产力、出众画质以及丰富的纸张处理能力，更结合了智慧色彩管理技术进一步提升了数字印刷的色彩表现力，为广大印企的数字印刷升级提供了新动能，助力其提升无限潜能、实现业务的可持续增长。

总结：

不难发现，柯尼卡美能达从多维度积极推动在华数字化转型，以优质的产品、契合用户需求的解决方案以及细致的服务，全方位的帮助企业提升核心商业价值，打造数字化时代下中国企业用户的动态竞争力。

柯尼卡美能达表示，未来将继续秉持“Imaging to the People”的企业愿景，充分发挥自身的技术优势，不断睿思创新，推出可满足各行业用户及终端消费者“可视化”需求的创新产品与智慧解决方案，以更智能的链接方式，突破地域、场所、时空等物理限制，为用户提供全新的数字化体验。

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