现货HP惠普9000扫描仪17400元货到付款

Yesky天极新闻

惠普9000借助轻松、可靠的扫描能力，提高工作效率、改进工作流程，同时还可获得所需的高品质扫描结果。此款 A3 馈纸式文档扫描仪，既可以用作独立解决方案，也可以轻松集成到您现有的文档管理系统。

HP N9000商业扫描仪外形为惠普典型的黑白灰色系，产品外形尺寸(宽 x 深 x 高)为473x900x418毫米，重16.4千克，最大功耗131瓦。拥有高速USB 2.0端口，符合ENERGY STAR的要求。借助0秒预热功能，以及 60 页/分钟、120 张图像/分钟的速度(200 dpi 分辨率下)使用方便的自动文档进纸器，让您无需手动操作，即可轻松扫描大量文档。借助惠普“零漏扫”智能进纸技术，节省宝贵时间，获得您需要的高质量的可靠扫描。一次即可进行不同纸张类型的混合扫描，包括Ledger和硬塑料卡。而且，一次即可扫描150 页。

编辑点评：集中并简化扫描仪管理、实现端到端文档工作流程自动化，同时减少 IT 人员参与。 此款扫描仪标配强大、易用的软件以及控制面板，让用户快速、轻松完成大量文档的日常扫描。

【产品名称】：HP9000扫描仪

【产品价格】: 17400元

【公司名称】：北京鑫宇办公 HP专卖

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