小Z照片打印机与你邂逅丽江，寻觅玉龙雪山脚下的秘境

【天极网办公频道】丽江是一片神奇而又美丽的土地，在这个集古朴与现代风格的魅力小城，奇妙地分布着圣洁的雪山、险峻的峡谷、清澈的湖泊、神秘的纳西文化，向世界展示着它的独特魅力，引得四方游客流连忘返。寻觅玉龙雪山脚下的秘境，揭开滇西北神秘面纱，天极网特别策划的极行天下之旅，来到祖国美丽的滇西北――云南丽江，感受诗情画意的边陲风光。

远离城市的喧嚣，寻求内心的一处“静谧”，通过如画的风光、怡人的景色、多彩的旅程来一场“治愈”：将旅拍做成明信片送给刚刚“邂逅”的友人，将照片盖上专属印戳封藏在小酒馆的“记忆”中，将定格的美景填上祝福语送给一起奋斗的朋友。因此，作为照片输出的重要利器，小Z照片打印机成为极行天下“丽江治愈”之旅的重要工具。

丽江之美，美在自然与人文的相遇

丽江之美，美在人与自然的和谐相处。天极网一行来到丽江之后，在旅社休息一夜，褪去一身的疲惫，翌日便来到玉龙雪山。站在山脚下，净蓝的天空中飘着一朵朵白云，远处是海拔5596米的玉龙雪山，近距离感受“座座冰川倒影碧湖，皑皑白雪轻吻苍穹”。

除了玉龙雪山的自然风景，丽江古城的人文风景也是值得称赞的。步入丽江古城，映入眼帘的便是鳞次栉比、古色古香的房屋，这些房屋采用翘檐拱角、门枋木雕，十分典雅别致。“王府街”是通往丽江木府的必经之路，“官门口”是古城路由商品的集散地，天极网一行来到丽江古城，探寻“王府街”、“官门口”、“木府”的历史。

独乐乐不如众乐乐。在美景尽收眼底的同时，用手机拍下来，通过小Z照片打印机将美景打印出来，送给邂逅的友人或远在北京的亲友，让他们也欣赏玉龙雪山的美景和丽江古城的人文。打印的过程也极其简单。休息时找一处“静谧”，接通小Z照片打印机电源，打开至像专门开发的“小Z印迹”小程序，通过“一扫即连”的方式，将小程序与打印机连接。紧接着通过小程序里的“一键打印”发起打印，即打即取，过程操作也十分简单，省时省力。最为便捷的一点在于，完成初始配置之后，无需再次配置，非常省心。

当然，最大限度地还原丽江的自然人文风景是此行的目的之一，同时也对照片打印机的打印质量提出了考验。幸运的是小Z打印打印机经受住了考验，其采用热升华打印技术，每打印一次铺一层颜色，通过调节色彩的比例和浓淡程度，使照片更加细腻。通过玉龙雪山的照片就可以看出，色彩还原度高。

丽江之美，美在疲惫之后的放松

丽江的美不仅深深地烙印在自然人文风景上，还体现在疲惫过后的精神愉悦和放松。天极网一行人忙碌一天过后，通过“吃不完的美食”、“舒适不已的住宿”来消除一天的疲惫。此时，丽江的夜景也是值得游玩的，古老的建筑在灯光映照之下，金碧辉煌、古色古香，游客也络绎不绝。

当然，游玩的过程中也会交到许多“朋友”，虽是邂逅，却有着聊不完的话题。遇到聊得投机的朋友，临别时送上写上祝福语的“相片”，也是非常有纪念意义的。天极网一行便是这么做的，通过小Z照片打印机打印出颇具特色的照片，在照片的背面写上“前程似锦”、“活出自我”等文字，临别时互相赠送。

值得一提的是，小Z照片打印机还拥有自动覆膜技术，防水溅、防指纹，适合长期保存，多年以后翻阅时，或许别有一番感慨。

小酒馆也是丽江古城的特色，疲惫时喝上一小杯啤酒，也是放松的重要方式。天极网一行找到颇具特色的小酒馆，简单点上三五个菜，再加上几杯啤酒，洗去一身的疲惫。

小酒馆也非常“游客化”，专门有一片区域收藏各式各样的“手账本”，每当有游客要说出自己的故事时，都可以在手账本里写出自己的故事，或者贴上值得珍藏的相片，足以证明“丽江，我来过，还疗愈了我的内心。”天极网一行也将使用小Z照片打印机打印的照片存放在小酒馆的手账内，简单地写上“到丽江一游，以此留念”。

写在最后

寻觅玉龙雪山脚下的秘境，揭开滇西北神秘面纱。时光荏苒，短暂的丽江之旅在小Z照片打印机的陪伴下结束了，在这个路途中，天极网一行人不仅收获了美丽的风景，深入了解了丽江的历史人文，还通过小Z照片打印机的出众的打印品质、解锁的多样玩法，交到许多邂逅的朋友，也在丽江留下属于我们的“印迹”。