赋能居家办公，云办公正成为新趋势

作者：yu

【天极网办公频道】居家办公如何变得更高效？这背后少不了云计算的支撑。

2022年3月以来，新冠肺炎疫情反复肆虐。为减少人员流动、阻断疫情传播，部分城市开启了居家办公机制，安排员工通过即时通讯、视频会议、协作文档等协作工具，进行云办公。

疫情推动云办公需求

云办公又称远程协同办公，是指基于云计算应用模式的办公平台服务，具有应用轻量化、终端多样化、资源共享性、沟通协同性等新型特征，可实现随时、随地、随终端办公。

近年来，随着云计算、大数据、5G等技术的发展，办公场景发生着日新月异的变化，人们的工作习惯也开始向移动化和灵活化转变。

与此同时，新冠肺炎疫情和数字经济发展，进一步推动了增加了企业对于云办公相关产品的需求。

云办公有何优势？

与传统工作方式相比，云办公具有明显的成本和效率优势，具体来看：

1、提升市场反应速度

当今的市场竞争早已不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼。云办公能够有效提升企业的市场反应速度，从而有机会成为市场逐⿅的佼佼者。

2、提高工作效率

云办公只需要拥有能上网的终端，就可以随时随地处理工作，无论是在上下班的路上，还是出差在外。云办公超越时空、地域限制，随时随地都可办公，这对于企业而言，大大提高了效率。

3、不受外部环境影响

云办公不受外部环境、天气、堵车等因素影响，保证员工工作效率，降低通勤时间，避免延误。

4、降低办公成本

工作流程越复杂，纸张使用的频率就越高。通过云办公，减少了文件在传达过程中的环节和时间，节省了传送纸质文件耗费的各种费用，无形中为企业减少了巨大的运营成本。

云办公产品不断涌现

最近几年，云办公产品如雨后春笋般涌现出来，凭借各自优势在云办公领域开疆拓土。

如钉钉是阿里巴巴集团专为中国企业打造的免费沟通和协同的多端平台，提供PC版，Web版，Mac版和手机版，支持手机和电脑间文件互传。在“云钉一体”的战略下，钉钉已经成长为覆盖1900万组织、5亿用户的准国民级应用。

企业微信，是腾讯微信团队为企业打造的专业办公管理工具，具有与微信一致的沟通体验，丰富的OA应用，和连接微信生态的能力，可帮助企业连接内部、连接生态伙伴、连接消费者。数据显示，目前企业微信上的真实企业与组织数已经超1000万，活跃用户数超1.8亿。

飞书是字节跳动自研的一站式协作平台，飞书将即时沟通、日历、云文档、云盘和工作台深度整合，以实现高效的沟通和流畅的协作。值得一提的是，5月25日，飞书发布People系列产品，集成打通了飞书OKR、人事、招聘、绩效等原本独立的人力模块，实现从投递简历开始，包含招聘、评价、激励、培养的全周期管理。

华为云WeLink源于华为全球化数字化办公实践，是一款全场景远程智能数字化协同办公平台。自上市以来，除与政企、高校等主要客户有着深入合作，还联合华为云产业云创新中心，与全国120个城市结为数字化转型同路人，助力产业集群中创新企业的数字化转型。

石墨文档是一款轻便、简洁的在线协作文档和表格，输入内容实时保存，支持多人协作编辑、划词评论、跨平台操作等。从2018年到2021年，石墨商业化覆盖了泛互联网、创新制造、地产、金融等三十多个行业，付费企业接近1万家，超过1/3的付费企业进行了增购。拥有超20家万人规模的大型企业客户，每天约有50万的员工在使用石墨进行日常办公。

Zoom是一款多人手机云视频会议软件，致力于帮助广大企业和组织打造无障碍的沟通环境，提升工作效率。用户可以通过手机、平板电脑、PC进行多人视频及语音通话、屏幕分享、会议预约管理等商务沟通。

当然，现在市面上的云办公产品有很多，这里就不一一列举了。

据艾媒咨询发布的《2021年中国协同办公行业趋势及标杆案例研究报告》显示，2021年中国协同办公市场规模达264.2亿元，市场持续增长。疫情常态化助推企业及机构加速数字化转型，协同办公软件的市场需求进一步扩大。预计2021-2023年中国协同办公行业将保持每年10%以上的增长率，2023年的市场规模将达330.1亿元。

由此可见，云办公发展前景十分广阔。

写在最后：

云办公不只是疫情期间的应急之需，更是未来企业发展不可缺少的重要工具。可以肯定的是，随着社会分工的不断细化，跨部门、跨业务沟通和协作需求的不断增加，将使云办公的优势更加凸显，成为企业化解困难、实现可持续发展的有力支撑。