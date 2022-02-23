让混合办公更得心应手，Poly Voyager 4300 UC系列耳机评测

作者：肖医

【天极网办公频道】一场疫情，让千行百业的工作形态发生了巨大变化，混合办公日趋流行云计算、大数据、人工智能、IoT等新技术促使混合办公日趋成熟。作为融合线上与线下的工作模式，混合办公打破了地域、空间和时区的界限，让分布式的工作、更广泛的协作成为可能，进一步推动了以视频会议为代表的远程协作的发展。

在混合办公新常态下，企业对视频会议的需求开始发生显著增长。企业会议场景开始由大转小，参会方式也逐渐分散化。此外，行业与场景的会议融合化、移动性、安全性也成为关注的方向。而视频会议解决方案提供商也从视频等技术本身出发，不断打磨并改进现有的视频会议解决方案，以满足企业多元化的视频会议需求。

在通信协作领域，作为音视频行业的领导者，Poly博诣(原宝利通和缤特力合并而成)也紧随趋势，推出Voyager 4300 UC系列耳机等众多企业协作硬件，为混合办公打造顺畅随心的沟通体验。Poly博诣Voyager 4300 UC系列包含单声道版本的Voyager4310UC、立体声版本的Voyager 4320 UC，以及可选配的配件Voyager Office底座，企业可以根据实际需要进行选择。今天，笔者为大家带来Voyager 4310UC的评测。

外观篇：尽显商务范儿

“商务范儿”是Poly博诣的一大特色之一，Voyager 4310 UC更是将商务范儿发挥得淋漓尽致。通身炭黑的配色，搭配以简约的设计理念，将这款耳机打造的更加“干练”。同时，耳罩的出音部分由无数个孔状点缀而成，红色的内衬从这些孔中透出来，为Voyager 4310 UC增添了一抹时尚感。

一般而言，用于日常办公的耳机需要长时间佩戴，笔者也经常性地佩戴耳机上网课或参加会议。因此，佩戴舒适度是一个至关重要的考量维度。Voyager 4310 UC的耳罩、头夹，以及顶部采用了类肤质材料和海绵，头带也可以根据使用者情况按刻度进行适当调节，极大地提升了佩戴的舒适度和透气性。

此外，这款耳机虽然是单声道，但不分左右耳朵，双耳都可以佩戴，尤其是对于长时间佩戴耳机的员工，随时可以更换左右耳佩戴，降低听觉疲劳感。

功能篇：操作便捷，抬手可调

除了音质、拾音效果，越来越多的用户开始关注耳机操作的便捷性，比如音量大小、播放暂停、静音与否等。尤其是对于需要远程协作的员工而言，便捷操作还意味着效率的提升。Voyager 4310 UC的耳罩部分配置音量加减按键、暂停播放按键，麦克风杆上还配有静音按键，而且位置明显，凸形设计更利于操作。

由于工作原因，笔者时不时地参加一些线上会议，会用到ZOOM、腾讯会议、Teams、Webex等会议软件。会议软件很多，而且基本功能的操作方式也有一定的区别，完全掌握也并非易事。而使用Voyager 4310 UC便可以方便地操作，大大提升了协作的效率。

不仅如此，作为一款头戴式蓝牙耳机，Voyager 4310 UC有着50米范围的无线连接距离，而且蓝牙信号穿墙能力强悍。用户可以开会时暂离会议端，灵活走动，也不影响开会效果。经过实际测试，Voyager 4310 UC连接的稳定性较强，穿墙能力也有不俗的表现。同时这款耳机支持多设备连接，还可以同时与两台设备保持连接，并且最多保留8台配对过得设备。

此外，Poly Voyager 4310 UC耳机配备BT700 USB蓝牙适配器，可无缝连接智能手机以及电脑，满足用户的灵活办公需求。

音质篇：拾音魔墙，确保发言清晰

拾音效果和音质是考量耳机的重中之重。Voyager 4310 UC采用双麦克风Acoustic Fence拾音魔墙技术，可以用来阻隔背景噪音从而保证用户的清晰发言，也就是它可以在读取声音的时候，消除环境噪音。

同时，这款耳机采用的Poly Soundguard Digital声学安全技术，可以提供听觉保护，通过Poly Lens Desktop便可以开启，支持最高102 dBSPL的声音限制，可防止日均接触的噪音超过85dBA，为与会人员带来听力安全与舒适感受。

经过实际体验，笔者发现不管是视频会议还是语音会议，Voyager 4310 UC都能够确保参会者听得很清楚，包括对方说话的语气、咬字。

此外，续航也是考验蓝牙耳机的关键，Voyager 4310 UC的电池容量350 mAH，通话时间长达24小时，待机时间50天，而且只需要1.6个小时便可以充满电，而且15分钟的快速充电后可接听10小时。

写在最后

疫情极大地推动了远程办公及混合办公的普及，将进一步推动商务耳机的需求和发展。而以Voyager 4310 UC为代表的商务耳机，凭借便捷的功能配置、优质的音频及拾音效果、持久的续航能力，不断满足，企业员工对于品质和效率的追求，不失为商务人士的绝佳拍档。