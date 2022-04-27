实力印证！柯尼卡美能达AccurioLabel系列数码标签印刷系统全球装机量突破1000大关

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【天极网办公频道】(4月27日，上海)全球数码标签印刷领域的领导品牌――柯尼卡美能达近日宣布：旗下广受好评的AccurioLabel系列工业型数码标签印刷系统(以下简称“AccurioLabel系列”)全球装机量已突破1000台大关!

2020年，柯尼卡美能达宣布AccurioLabel系列全球装机量突破500台后，该系列在两年内持续开疆拓土，凭借前瞻的技术与出众的产品性能助力柯尼卡美能达始终占据全球数码标签印刷市场的优势地位，这亦充分表明了柯尼卡美能达与广大印企用户保持着紧密协作，积极推动其数字化转型，并为其印刷业务带来了更多发展动能。

柯尼卡美能达旗下AccurioLabel 230工业型数码标签印刷系统

AccurioLabel系列最初专为有中短单标签业务需求的用户设计，具有操作门槛低、产品品质高等特点，目前已获得包括大型标签印刷企业在内的不同规模用户的认可。AccurioLabel系列配有高度灵活的系统，使其能够在较短的时间内管理并交付大量中小规模的印刷工作。此外，该系列的触摸式面板可为操作人员提供直观且便捷的使用体验，没有专业经验的操作人员在接受简单培训后也能快速上手。相较于传统印刷设备，AccurioLabel系列具有更快、更准确、更稳定的优势。

AccurioLabel系列配备易于操作的触摸式面板

作为第1000家购入AccurioLabel系列的用户，法国卷装不干胶标签综合生产商――Etiq'Lyon公司的负责人Bertrand Genin表示："数字科技是未来经济发展的重要趋势，因此我们不断地投资数字技术，寻找高品质的设备赋能生产。非常荣幸此次能成为AccurioLabel系列的第1000家用户。AccurioLabel系列的强劲技术、充满竞争力的总体拥有成本以及柯尼卡美能达提供的及时响应与支持，是我们决定达成此次合作的主要原因。”

Bertrand Genin还表示道：“柯尼卡美能达旗下的AccurioLabel系列拥有出众的色彩稳定性与生产效率，柯尼卡美能达团队也为我们提供了诸多支持，他们始终乐于倾听我们的意见并竭尽全力满足我们的严格要求。相信通过此次合作，我们将可以为遍布各工业行业的客户提供多种全新的业务解决方案。”

全球第1000台柯尼卡美能达AccurioLabel系列数码标签印刷系统落地法国

(右一为Etiq'Lyon公司负责人Bertrand Genin)

对于AccurioLabel系列在全球取得的斐然成绩，柯尼卡美能达数字印刷业务部门高层表示：“AccurioLabel系列装机量全球突破1000台大关对我们具有里程碑式的意义，这激励着我们持续深耕数字标签业务，进一步开拓创新。”

秉承“Imaging to the People”的全新经营愿景，未来，柯尼卡美能达将持续睿思创新，探索工业型数字印刷领域的更多发展潜力，助力广大印企用户不断增强核心竞争力，加速数字化转型步伐，进而携手实现商业价值的共创共赢!

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