理光发布全新智慧办公平台，打造数字化革新智慧驱动

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【天极网办公频道】2019年4月24日，理光在海南三亚发布全新智慧办公平台――“RiNeo理光数创空间站”。本次发布会以“数创革新，慧不止步”为主题，在“Always Current Technology始终前沿技术”的支持下，理光致力于突破原本用户必须重新购买硬件设备而获得新功能的传统模式，进而打造更加智慧高效和人性化操作体验的软件应用系统，始终为客户提供精准匹配需求的最新产品与优质服务，帮助客户优化工作流程，从而引领智慧办公新革命。



“RiNeo理光数创空间站”发布会现场

未来的智慧企业需要更加智慧的工作平台作为支撑和驱动，需要更加智慧的基因赋能组织和个体。本次发布会以“数创革新，慧不止步”为主题，理光(中国)投资有限公司董事长兼总经理宫尾康士先生、理光(中国)投资有限公司市场部总经理曹昀婷女士，携手众多行业知名媒体及嘉宾，共同见证了“RiNeo理光数创空间站“荣耀发布的重要时刻，并一同探讨了智慧办公的发展之道，共话智慧办公未来新格局。



“RiNeo理光数创空间站”发布会合影

数创升级锐意创新 智慧办公引领未来

发布会伊始，理光(中国)董事长兼总经理宫尾康士先生介绍了理光关于数字转型的战略与规划。他表示，数字化工作场所的设计是为了支持个人的创造力，理光通过增强数字化办公场所的能力，帮助客户更聪明地工作，支持客户能够快速做出反应，并保持领先于竞争对手。凭借强大的产品创意和技术能力，理光致力于不断引领智慧办公的升级换代。



理光(中国)投资有限公司董事长兼总经理宫尾康士先生

理光(中国)市场部总经理曹昀婷女士以“数字化升级智慧办公伙伴”为主题，阐述了理光致力于办公的数字化以及不断创造新的用户价值而制定的成长战略。 以“Always Current Technology始终前沿技术“的支持下首次提出的“Dynamic Workplace Intelligence智能动态工作站”理念，让客户始终获得最前沿的功能，为用户可持续的数字化转型提供理光特有的附加价值。同时，理光植根中国，积极探索和优化集成云应用与整体解决方案，致力于实现从流程管控的基础性设备管控向综合性企业管控转变，使得用户在不断迭代更新的潮流中，始终能够保持其领先竞争力。



理光(中国)投资有限公司市场部总经理曹昀婷女士

发布会上，理光(中国)领导高层一同为“RiNeo理光数创空间站”揭幕。全新诞生的RiNeo是理光首创的全新一代智慧应用平台，通过版本升级的方式，在为用户的设备带来常规固件更新的同时，提供高附加值的功能应用程序。这是继理光2017年发布“SOP智慧应用平台”之后的又一颠覆性的创新，标志着理光(中国)在智慧办公的技术开创与市场引领方面再创新辉煌，为客户带来更加智慧化、便利化的办公文印体验。



“RiNeo理光数创空间站“发布仪式

智慧未来震撼发布，全新力作再创辉煌

此次发布会，理光隆重推出彩色多功能复合机核心机型IM C6000系列。作为理光(中国)在智慧办公领域的又一颇具划时代意义的全新力作，搭载了“RiNeo理光数创空间站”的新一代复合机，只需通过简单的系统升级，即可让用户的设备获取最新的功能，体验最新的办公应用科技，无需为此频繁的更换主机硬件。



RiNeo理光数创空间站

此次发布的IM C6000系列彩色多功能复合机标配了新一代的10.1英寸智能操作面板，搭载新安卓系统，采用全新设计的UI界面，操作更流畅，并可按照用户的使用习惯，个性化自定义功能界面，处处体现新产品更人性化的设计理念。

在硬件的基础上，继2018年下半年理光(中国)本地开发的入门级智能办公文印解决方案“悦享印”推出之后，此次发布会还推出了其全新升级版――悦享印专业版解决方案，多重认证方式确保信息安全管控，灵活性功能设置带给用户更加专业高效的办公升级和流程优化体验。



理光(中国)产品经理王捷先生



理光(中国)产品经理周吉女士

成果展示广获赞誉，思想交锋共绘未来

本次新品发布会，还特别设立了智慧平台、智慧应用和智慧管理三大展区，全方位向消费者展示了理光在智慧办公领域的布局与多年积累的核心技术和诸多先进成果，现场来宾积极参与互动体验，并对理光在智慧办公领域的斐然成就称赞不已。理光在智慧办公的创意研发方面一直走在时代的前列，不断突破创新，为客户的工作流程优化与企业数字化转型提供更加智慧强大的驱动力。



智慧之旅展区

发布会现场，理光(中国)产品经理与知名媒体、业内大咖就智慧办公的未来展开热烈谈论。访谈中指出，办公行业正在经历一个快速的转型期，RiNeo理光数创空间站的上市，将方兴未艾的智慧办公再次带入更高的数字化办公领域，RiNeo不仅着眼于满足当前的文档应用需求，还能确保用户在科技飞速发展的未来，始终能够获得行业的最新技术成果。来自中关村在线办公频道负责人李刚表示：“只要用户选择了理光最新一代IM C6000系列机型之后，随着RiNeo系统平台的每一次升级都能获得更多的功能和应用上的改善，在硬件平台的基础上，底层系统平台会不断优化，就像IOS的每一次升级给用户带来更多功能和体验的升级，再加上平台上越来越多的应用程序，过去需要配置和定制的解决方案能够更快速的落地，与用户产生更深层次的交互。看到理光首先面对中国市场推出智能文印平台，对未来智能或者是智慧办公生态的构建指明了方向，这种革命式的变化对整个行业未来的发展意义非凡，带领整个行业从功能机时代跨入了真正的智能时代，理光的魄力让我对未来的智慧办公生态充满希望。“ 来自太平洋电脑网企业/办公频道负责人宋世鹏也说道：“在超级个体时代下，企业的中心属性将被淡化，使用办公文印设备的不再局限于固定的人、固定的地点、固定的时间和固定的方式，企业中的数码复合机产品将成为企业与员工间信息交流的中心。而作为在智慧办公领域有抢跑优势的理光，我相信理光以后也会在智慧办公行业上起到引领作用，让更多更先进更高效更好用的产品和服务落地在中国市场中，为中国企业的提速增加助力。”



智慧办公未来论坛

“数创革新，慧不止步”，RiNeo理光数创空间站的诞生在智慧办公领域具有着划时代意义，真正实现了为用户提供领先服务。砥砺创新，前瞻布局，理光以RiNeo数创空间站重新定义企业办公形态，以打造更为丰富智能的软件应用生态体系助力客户在智慧办公与数字化转型的道路上实现企业价值的新飞跃，引领OA行业智慧办公新未来。