让智慧办公触手可及，HUAWEI IdeaHub S2到底有哪些“法宝”？

作者：潇冷

【天极网办公频道】今年的华为中国政企业务，最显著的变化就是要携手合作伙伴，共赢商业市场。为此，华为中国政企业务展开了“数字有为 用更好为更好”的全新行动，为广大地市区县客户带来了众多“5极”明星产品，让合作伙伴能够简单、轻松、高效、极速地满足企业客户的数字化需求，实现转型升级“一步到位”。

所谓“5极”，是指极易集成、极好销售、极快交付、极简运维、极优体验。而今天，我们将为大家重点介绍智能协作领域的“5极”明星产品代表――业界首款搭载HarmonyOS的新一代华为办公宝IdeaHub S2系列。

如今，在混合办公大趋势下，对于本地与远程协作深度融合、多设备协同办公、智能交互等都提出了更高的要求。为此，HUAWEI IdeaHub S2系列搭载全新一代高算力硬件平台和HarmonyOS，并融合全场景智能会议、分布式智慧办公、海量应用生态等特性，可满足企业常规会议室、经理室、开放区等协同共创、远程会议办公场景。

视频画质：纤毫毕现

在企业远程会议场景中，画面呈现的清晰度是决定会议质量的关键因素之一。HUAWEI IdeaHub S2系列支持全4K视频会议，其采用的专业级4K摄像机，搭配了4K 30fps1.5μm图像传感器，信噪比提升了2倍，低噪点画面更真实，即使在光照不好的会议室中，画面也能清晰可见;采用循环散热工艺，长时间开会画面也清晰;内置自研成像算法，TV畸变<2%，使得画面呈像更加自然。仅摄像机和显示支持4K，是远远不能为用户带来真正的4K视频会议。HUAWEI IdeaHub S2系列从摄像机的视频采集，到视频的编码、传输、解码，最后到通过4K屏幕的呈现，从“采、编、传、解、显”端到端均采用4K的技术，从而达到4K 30fps高清视频和数据共享能力，让与会者身临其境，打造“极优体验”。

会议协作：场景多元化

混合办公趋势下，智慧办公大屏的普及虽然为企业用户提供了多样的视频会议软件选择，但其硬件设备自带系统和视频会议软件大多在使用时存在着不流畅、清晰度低的问题。为满足企业会议的多样化需求，HUAWEI IdeaHub S2系列适配主流的视频会议软件如华为云会议、华为云 Welink、腾讯会议 Rooms、飞书会议室等，在原生系统下达到1080P高清视频，体验更好。

不仅如此，搭载了HarmonyOS的HUAWEI IdeaHub S2还支持分布式会议功能，小屏会议大屏开，PC/手机端视频会议调用大屏显示器、摄像头、麦克风、扬声器音视频外设，小屏开会，大屏视野，如跨企业汇报时，PC电脑主流会议应用直接用，拉会可调用会议室大屏音视频外设，操作更便捷，更多人与会。此外，HUAWEI IdeaHub S2支持P2P投屏，在无网的环境下也能轻松投屏，免去繁琐的连网环节，实现快速投屏。

本地协作也是企业会议的场景之一。HUAWEI IdeaHub S2打造了极优的协作体验，其支持的智绘妙笔2.0，依托独有笔迹追踪算法，将书写时延做到业界最低16ms，如纸上书写。其智慧多窗功能，在协作讨论时，一屏显示双应用，办公任务不打断，充分发挥大屏操作优势，提升效率。此外，打开支持平行视界的应用，左边导航、右边看详细内容，横屏设备共享竖屏手机3000+应用，真正像手机一样用大屏。

由此可见，无论是视频会议的高清及选择的多样性，还是办公协作的智慧高效，HUAWEI IdeaHub S2让开会、办公更简单，让智慧办公触手可及。

更多“5极”体验：HUAWEI IdeaHub S2值得选择

除了极优体验，在极易集成方面，HUAWEI IdeaHub S2不仅开放硬件，加速视频编解码，使第三方会议软件效果全面提升，还开放会议、白板等标准SDK，与企业办公应用快速集成，实现业务一屏通办，免切换应用更便捷。

在极简运维方面，通过IdeaManager，可以对多个设备进行远程控制，实现 OTA的远程升级，并配置了故障报警提醒，对典型的故障场景进行自动诊断，从而达到故障快速定位诊断的效果。

写在最后

时下，数字化、智能化浪潮席卷千行百业，并渗透进企业办公协同的各个细分领域，为智能协作、远程会议等场景的优化带来了更多的可能性。深入智能协作场景，华为秉承“端云协同，共建全场景智慧办公生态”战略理念，正在为客户提供丰富且优质的智能协作产品和解决方案。

整体来看，HUAWEI IdeaHub S2以 “5极”标准严格要求自己，深入洞察企业混合办公、智慧办公场景需求及痛点，为企业办公提供了优质的智能协同解决方案，满足全场景业务覆盖和多终端无缝协同需求，让合作伙伴能够简单、轻松、高效、极速地满足客户要求，助力企业数字化转型升级。