柯尼卡美能达AccurioPro ColorManager系列色彩管理解决方案闪耀上市

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【天极网办公频道】随着“工业4.0智能工厂”概念的提出，印刷行业纷纷开始探索可优化印刷流程与色彩管理的解决方案，以实现向智能工厂加速转型的目标。为优化用户企业印刷流程，进而实现产能提升，全球领先的数字化整合增值服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达”)于2019年推出了AccurioPro数字印刷工作流程管理解决方案。近日，柯尼卡美能达全新推出了AccurioPro ColorManager系列数字印刷色彩管理解决方案(以下简称“AccurioPro ColorManager系列色彩管理解决方案”)，以化繁为简的方式实现了色彩管理流程的智能优化，可高效助力印企用户实现业务的可持续发展。

AccurioPro ColorManager系列色彩管理解决方案共由四款数字印刷色彩解决方案组成，分别为：AccurioPro ColorManager EngineTune、AccurioPro ColorManager Advance、AccurioPro ColorManager Print和AccurioPro CloudEye。根据不同的性能优势，这四款解决方案又可划分为两大组合：AccurioPro ColorManager EngineTune和AccurioPro ColorManager Suite(含AccurioPro ColorManager Advance、AccurioPro ColorManager Print与AccurioPro CloudEye三款解决方案)，用户可根据自身业务发展的实际需求选择合适的色彩管理流程优化方案，实现企业经营的降本增效。

使用AccurioPro ColorManager的前后对比

AccurioPro ColorManager EngineTune

AccurioPro ColorManager EngineTune是一款向导属性的软件，可帮助用户完成引擎基础设置，以达到由其规格定义的设备性能，这也是色彩管理的第一步。对工程师而言，这便于他们快速识别与分析出色彩相关问题所在，缩短设备维修时间，并可根据测量的评估结果向其客户解释原因;对用户来说，如果设备发生色彩问题，只需按照向导指示就可自行执行设置操作，如此可减少等待工程师上门的时间，提升总体生产力。

AccurioPro ColorManager Suite

在数字印刷工作流程中，色彩管理十分复杂，涉及范围尤为广泛：引擎基础设置、为每种色彩和纸张创建特性文件、验证色彩、维护色彩状态、跟踪等一系列流程往往会耗费大量的人力与时间。而AccurioPro ColorManager Suite涵盖了色彩管理的各种功能需求，通过将所有任务合并到一个软件包中，并将这些功能与智能质量优化器IQ-501集成，可为用户提供更为精简的综合色彩管理解决方案，减化繁复业务流程，易于用户操作使用。

AccurioPro ColorManager Advance

AccurioPro ColorManager Advance不但包含了AccurioPro ColorManager EngineTune的功能，还支持制作特性文件，用于精确再现操作员需要输出的颜色。特性文件的创建需要专业的技能，其操作通常很复杂，需要使用多个UI。然而，凭借AccurioPro ColorManager Advance更直观、易于理解的UI和向导，用户能够轻松创建特性文件。

此外，AccurioPro ColorManager Advance支持验证创建的特性文件，可有效避免程序错误，以确保操作的准确性。AccurioPro ColorManager Advance还支持验证要使用的纸张是否能够再现目标色彩，从而实现精确的色彩管理。

更直观易于理解的操作界面(支持包括中文在内的操作界面)

AccurioPro ColorManager Print

AccurioPro ColorManager Print是一款在计算机上可有效管理色彩的应用程序。借助扫描仪和智能质量优化器IQ-501之间的链接，用户仅需使用扫描仪读取色彩样本，即可对缺少色彩图表的印刷品进行自动配色。AccurioPro ColorManager Print可为用户减少色彩匹配所需的人力并提供更准确的色彩复制，由此大幅提高工作效率。

AccurioPro ColorManager Print色彩管理流程示意图

AccurioPro CloudEye

广受市场欢迎的AccurioPro CloudEye此次也被加入到AccurioPro ColorManager Suite的组合包中。作为一款基于网络技术的色彩管理解决方案，AccurioPro CloudEye专为业务遍布多地的印刷企业提供统一的色彩管理服务，即：通过网络技术确保不同站点的印刷设备可精确再现色彩。

无论操作人员是否具备色彩管理经验，AccurioPro CloudEye均可保持稳定的色彩信息输出，进而优化用户内外工作模式，不仅可确保用户企业内部实现色彩管理的精准统一，更可确保用户企业与合作公司、工厂之间实现统一的、无偏差的色彩管理。

AccurioPro CloudEye工作模式示意图

色彩管理是印企用户全面实现工业标准化与智能化必不可少的工作，对色彩管理流程的优化不仅能保证印品的稳定输出，确保印品品质，更有利于提升印企用户的核心竞争力。柯尼卡美能达此次全新推出的AccurioPro ColorManager系列色彩管理解决方案可助力印企用户高效构建完善的色彩管理体系，进而实现标准化的数字印刷作业流程。

未来，柯尼卡美能达将继续秉持“Imaging to the people”的全新企业愿景，不断打磨数字印刷技术，助力广大印企用户持续优化数字印刷工作流程，加速实现数字化转型，不断拓展商业新机遇!

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