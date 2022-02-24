能学习能打印，学生党必备首选，作业帮喵喵机F1学生打印机评测

作者：办公外设新闻组

【天极网办公频道】A：“寒假期间，我给孩子买了个打印机。”

B：“我也是，老师们天天要求打印，没有打印机不行啊。”

A：“是呀，每次去打印店打印，没个10块钱还真打印不了，太贵了。”

B：“打印机已经成为有孩子家庭的刚需了，自己用着也省事、省心。”

相信大多家庭对以上情景并不陌生。近年来，随着线上授课、远程办公的普及，打印机逐渐成为家庭的刚需产品。对于多数家庭来说，一台打印机不仅能够打印孩子的学习资料，还能满足日常打印所需，省时省力又省心省钱。但现实不尽如人意，往往伴随出现的是传统喷墨打印机或激光打印机带来的耗材成本高、漏墨堵墨脏手或不健康粉末等困扰，更别提由于操作复杂，孩子或家里帮孩子打印作业的老人，手误导致的维修问题了。

针对这些问题，近日，作业帮旗下喵喵机发布一款针对学生打印市场的A4幅面热敏打印机――喵喵机F1家用学习打印机(以下简称喵喵机F1)。这款打印机不仅突破了热敏打印的幅面限制，通过无墨打印解决了之前提到的传统打印机所带来的所有问题，更拓展了学生打印机的实际使用场景，将打印、作业帮海量学习内容与多种智能学习功能合为一体，为学生提供更便利的学习辅助服务。今天，笔者将带您体验这款喵喵机F1。

外观：麻雀虽小，五脏俱全

受纸张尺寸的限制，一般A4幅面打印机的长度和宽度往往大于A4纸的长宽。而喵喵机F1的热敏纸采用卷筒的方式，相比A4纸而言，卷纸可以减少占用机器的内部空间，更因为是热敏无墨打印，所以机器内只放置打印卷纸，没有硒鼓墨盒或碳粉盒，这使整体机身的尺寸小巧精致。

喵喵机F1的整体尺寸为300×160×90mm，仅占3本练习册的空间，是普通打印机的1/3，非常小巧、便携。不仅如此，喵喵机F1采用白色的外观颜色，整体显得美观、大方、时尚，与家庭环境的契合度高，能够与家庭环境进行深入地融合。

细节方面，喵喵机F1的左前方为机器的开关键，其右边依次为电源指示灯和连接指示灯。值得一提的是，当机器处于连接状态时，连接指示灯常亮，当机器需要重新绑定账号时，用户只需要在机器打开的状态下，长按开关键8秒，电源指示灯和连接指示灯同时闪烁，便可以绑定新的账户。

此外，机身两侧设置了开盖按钮，同时按住左右两侧的开关按钮，便可以打开打印机的耗材仓，更换纸张。且更换方式也是十分的简单方便，老人孩子可以轻松操作。机身背部还设计了电源插口和USB插口，该机型支持USB连接PC端，使用起来非常方便。

打印：APP操控，简单便捷

作为一款学生打印机，喵喵机F1的PC端和移动端操作都非常便捷，可以实现QQ、微信等手机、PC端的文件无缝衔接打印。尤其是针对微信、QQ传输学习资料的用户或者家长，非常方便，也非常友好,pdf、word、ppt、txt格式文档，都可以直接一键打印。

按照安装手册进行安装。首先保证喵喵机F1开机状态，下载“喵喵机”APP，将手机连接至常用的Wi-Fi，并保证手机蓝牙打开。然后，用户打开APP，并按照指示，连接打印机。当打印机的连接状态指示灯常亮时，初始安装便进行完毕。

接下来，用户可以直接调取手机上的文档、照片等文件，也可以打印微信、QQ上的文件，操作起来也十分方便。以微信文件为例，我们从微信中打开文件，点击右上角的“・・・”，紧接着选择“用其他应用打开”，再选择“喵喵机”APP，就可以直接打印该文件。

另外，家长出差或不在家时，当老师通过微信留作业，家长们也可以远程打印。用户只需要在喵喵机APP端或PC端简单操作即可，值得注意的是，用户需要保证喵喵机F1处于开机状态。

功能：旧卷还原，错题组卷，学习资料，一网打印

作为作业帮旗下的打印品牌，喵喵机F1可以说坐拥海量学习资源，诸如作业帮3.5亿题库、近百万真题试卷和上百万中英作文写作素材，还有各类型随堂练习、口算练习、知识手卡、必考名著、名言美句等学习内容，和涵盖小学、初中、高中全学科的人教版、苏教版、部教版等知识内容。

并且，当用户选定学生年级及采用的书籍版本后，该APP可以默认该年级，当然，用户可以根据实际需要更改年级及版本信息。

同时，该APP还提供了海量的打印素材，比如笔记、答题纸、手账、书法纸、财务、音乐、答题纸、会议等相关素材，用户可以直接根据需要，进行打印。而丰富的打印素材极大地拓展了打印机及该APP的实际使用场景。

更值得一提的是，喵喵机F1还拥有超乎想象的智能学习打印功能，用户可以在打印栏的右下角点击“相机”图样，进行拍证件、拍试卷、拍错题、拍书籍，甚至文件扫描。其中最让人眼前一亮的，是拍错题和拍试卷两个功能。拍下的错题可以智能收集保存在喵喵机APP的错题本内，任意选择想要练习的错题，可以重新组成试卷打印出来，反复练习。而拍试卷可以直接将做过的的试卷，消除字迹变成空白的全新试卷，打印出来重新做。

而拍证件及文件扫描功能，相当于扫描打印功能，并且可以直接OCR识别扫描的文件，识别率很高。

写在最后

时下，打印机已经成为学生不可或缺的设备，作业帮旗下喵喵机家用学习打印机F1通过打印机与作业帮海量学习资源的结合，不仅支持A4幅面纸张打印，且作为一款无墨打印机，让热敏纸成为该打印机唯一耗材，免除了喷墨或激光打印机的墨盒碳粉安装维修问题，省钱省力省心，更进一步拓展学习使用场景，融入更丰富的学习资源与更智能的学习打印功能，成为孩子的助学好帮手。此外，在喵喵机APP的配合下，该打印机可以实现扫描打印等相关功能，并支持微信QQ文件直接打印。综合来看，作业帮旗下喵喵机家用学习打印机F1值得选购。