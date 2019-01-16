ÖÐÐË8905EÅäH1XF8A×Ü´ú´ÙÏú

ZXR10 8900EÏµÁÐºËÐÄ½»»»»úÊÇÖÐÐËÍ¨Ñ¶ÃæÏòÆóÒµÔ°Çø¡¢Êý¾ÝÖÐÐÄºÍÔÆ¼ÆËãÍÆ³öµÄ´óÈÝÁ¿¡¢¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ß¿É¿¿µÄºËÐÄ½»»»»ú²úÆ·¡£8900E²úÆ·Ö§³Ö·á¸»µÄ¶þ¡¢Èý²ã¼°MPLS¹¦ÄÜ£¬ÎÈ¶¨¿É¿¿£¬Í¨¹ýÏÈ½øµÄVSC¼¼Êõ¹¹ÖþÃæÏòÎ´À´Æ½»¬Éý¼¶µÄ¸ßÐÔÄÜÍøÂçºËÐÄ£¬¸úËæÆóÒµ³É³¤¶ø³É³¤¡£
¡¡¡¡ZXR10 8900EÏµÁÐºËÐÄ½»»»»ú²ÉÓÃÏÈ½øµÄÓ²¼þ¼Ü¹¹£¬È«·Ö²¼Ê½Ä£¿é»¯Éè¼Æ£¬CLOSÎÞ×èÈû½»»»¼Ü¹¹£¬Ìá¹©Ã¿²ÛÎ»48¸öÏßËÙÍòÕ×½Ó¿Ú£¬8¸öÏßËÙ40GE½Ó¿Ú£¬Æ½»¬Éý¼¶Ö§³Ö100GE½Ó¿Ú¡£ZXR10 8900EÏµÁÐºËÐÄ½»»»»ú°üº¬8905E-S¡¢8908E-S¡¢8902E¡¢8905E¡¢8908E¡¢8912E¡¢8908E-H¡¢8912E-H°Ë¸ö²úÆ·ÐÎÌ¬£¬Ìá¹©¶àÖÖÒµÎñ²ÛÎ»ÊýÁ¿µÄÑ¡Ôñ£¬ÒµÎñ°å¿¨²»Í¬»úÐÍ¼äÏà»¥Í¨ÓÃ£¬½µµÍ±¸¼þ³É±¾£¬±£»¤Í¶×Ê¡£
¡¡¡¡¹¦ÄÜÓÅÊÆ£º
¡¡¡¡³¬´óÏµÍ³ÈÝÁ¿ ¸ßÃÜ¶È¶Ë¿Ú
¡¡¡¡VSC»¯·±Îª¼ò¹¹Öþ¼á¹ÌÔÆºËÐÄ
¡¡¡¡Ö§³ÖOPEN FlowÏòSDNÆ½»¬ÑÝ½ø
¡¡¡¡È«·Ö²¼Ê½ Ä£¿é»¯´´ÐÂ²Ù×÷ÏµÍ³
¡¡¡¡¶À´´¶àÎ¬°²È«¼Ü¹¹ Ç¿»¯³¬ÎÈ¶¨ÍøÂçºËÐÄ
¡¡¡¡´ó²½¿çÈëIPv6 Ê±´ú
¡¡¡¡µÍÌ¼ÂÌÉ« ½ÚÄÜ»·±£³¬´óÏµÍ³ÈÝÁ¿ ¸ßÃÜ¶È¶Ë¿Ú
¡¡¡¡ÖÐÐË½»»»»úRS-8905E-CMP1-AC2
¡¡¡¡[ÉÌ¼ÒÃû³Æ] ¹ãÖÝ°ÂÏè ÑÜÇà
¡¡¡¡[ÁªÏµ·½Ê½] 18620008076
¡¡¡¡[ÉÌ¼ÒµØÖ·] ¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÌìºÓÂ·°ÙÄÔ»ã¿Æ¼¼´óÏÃA1111
ÍÆ¼öÔÄ¶Á