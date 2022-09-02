商务会议新物种！成者科技发布StarryHub会议星

作者：惜

【天极网办公频道】9月2日，国内智能办公科技公司成者CZUR以“精淬三载 创物新生”为主题，举办2022成者AI办公新物种发布会，正式发布成者StarryHub(会议星)，旨在革新繁杂的会议流程，让每次会议都能真正简单、快速的实现。

成者会议星集超清120°广角AI摄像头、百寸大屏、专业会议拾音器、大功率会议音响、手写电子白板、无线投屏、Starry OS智能系统等软硬件于一身，高集成度更好的解决会议室难题，告别凌乱会议配件，让每场会议更简单。

在投影效果方面，成者会议星配置2200 ANSI高亮光机，轻松投射百寸大屏，投射效果色彩饱满，无论是白天还是夜晚都足够清晰。小巧的机身设计更方便用户对会议星进行快速定位摆放，0.8:1的黄金办公室短焦焦距能轻松投出大屏。此外，成者会议星还支持快速自动对焦、投影高度调节，使用山耕快速、方便。

为了解决由于缺乏开会专用设备导致展示画面小、声音断续听不清、协同协助能力弱等问题。成者在会议星背部上方搭载“星光级”1080P高清AI会议摄像头，带来WDR动态调光，支持智能人脸优化，让每个与会人员都能以最好的状态在会议中交流。120°的超广角还具备小于3%的畸变，进一步提升远程视频会议的“临场感”。

成者会议星顶部集成高性能六麦圆阵拾音器，支持360°全向拾音，8-10米的拾音距离，配合内置自研独创的成者临静AI纯音技术，带来AI环境降噪、智能人声增强、自动远近均衡、回声消除、双讲可中断等众多音频技术展现。

背部内置10W大功率专业会议音响，专业中频人声调音让声音的保真度大于99%，就算长时间开会也不会造成听感疲惫。优质的音视频技术也能够为用户带来更好的临场感，远、近都可讲得明、听得清。

成者会议星专搭载专为用户打造的Starry OS(基于Android)会议智能系统，集成完善的办公软件生态，全面支持包括腾讯会议、钉钉、飞书、ZOOM等常用的会议应用。同时支持腾讯视频、B站等常见安卓娱乐应用，用户在高效办公之余，也能享受简单、愉快的娱乐生活。成者会议星内置的自研的StarryMeeting会议软件，用户通过管理会议通讯录、直接呼叫用户加入会议。在会议的过程中，用户可录音并分享至手机，也可以进行会议录音转写，让会后的会议纪要变得更简单。

为了让用户体验到全新的交互体验，成者会议星首创智能蓝牙触控板(TouchBoard)和电磁手写板(WritePad)。智能蓝牙触控板拥有触控、手势、键盘输入三种模式，支持单指移动、多指触控操作及使用键盘模式快速输入中英文信息，是大屏交互前所未有的快捷体验。电磁手写板能让用户随时就能写，并将书写内容实时同步到投影大屏。

在实际的应用中，成者会议星可做到最多可四分屏同时投屏支持Windows/Android的Miracast、苹果Airplay以及Starry Meeting软件投屏，专属ClinckDrop无线投屏器，让用户告别HDMI/VGA连接线，带来即插即用、快速协作的体验。

编辑点评：成者会议星拥有强大的软硬件平台，可以大幅降低会议前繁杂的准备工作，更有利于会议的快速展开，让工作变得更轻松、简单。随着成者会议星的发布可以看到，多合一、零设置、超便携的会议设备是未来会议设备的必然方向。