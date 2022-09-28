点燃创新薪火，看奔图BM5100ADW如何助力创伴空间踏浪前行

作者：肖医

【天极网办公频道】每个人都有自己的梦想：或是当教授，感受传道授业解惑的乐趣;或是做科研，为祖国科技的发展贡献力量;又或是创业当老板，白手起家筚路蓝缕，逐梦前行。

是梦想便离不开施展的舞台，作为首创高科旗下的孵化器，创伴空间便汇聚了一批“逐梦人”，他们从事“泛集成电路”、“5G+网络安全”、“人工智能”、“科技文创”等高新行业，他们“夙兴夜寐”、“披荆斩棘”，在创伴空间的助力下不断发展壮大。

身为创伴空间的运营经理，寇钰对入驻企业的创业艰辛与不易耳濡目染。她表示：“为此，创伴空间也尽可能地在良好的工作氛围、活泼的空间理念、丰富的办公设施等方面，为每天繁重的任务和枯燥的工作，注入更鲜活的灵感和动力。”事实上，创伴空间配备了桌子、椅子、网络、打印机等丰富的办公设施，企业甚至可以做到“拎包入驻”。

然而，入驻企业在发展的同时，创伴空间的入驻企业数和人数不断增加，伴随而来的是办公文印需求与日俱增，企业和员工对于打印设备的要求也更加多元化，这为空间的文印能力带来了不小的挑战。“深思熟虑之后，创伴空间购买了奔图BM5100ADW黑白激光多功能一体机，并部署在打印需求集中的区域，供大家使用，满足入驻企业的文印需求。”寇钰如是说。

作为创伴空间会客、洽谈的区域，共享办公区域的打印需求最为集中。在洽谈过程中，有些员工会直接将资料、协议或者洽谈的结果，通过打印机打印出来，并复印一些相关证件，进而签订协议或者合同。因此，这不仅要求打印机拥有打印、复印、扫描等多合一功能，还要求打印机的使用门槛低，易于上手。

奔图BM5100ADW打印机极大地满足了上述需求，不仅拥有打印、复印、扫描等功能，而且针对证件复印、票据复印，还设计了一键复印模式，操作极为简单。同时，为了满足“打印小白”的使用，奔图BM5100ADW采用人性化的功能设计，设置界面简洁直观，常用功能通过面板按钮可一键进入，使用门槛较低。

混合办公趋势下，BYOD成为主流选择之一，汇聚于共享办公区域的员工，往往会通过无线网络进行上网、办公、打印。奔图BM5100ADW对无线打印功能进行全新的优化升级，不仅支持扫码配网、扫码直连等极简的移动端配网方式，还支持2.4GHz、5GHz双频Wi-Fi，进而确保连接的稳定与高速传输。此外，通过“奔图打印”APP也可以轻松实现打印、复印、扫描等操作，极大地便利了移动办公。

除了便捷的操作外，“印量大”也成为创伴空间对于打印的诉求，商务合同、合约、发票、会议资料等海量的文件几乎成为“家常便饭”。寇钰坦言：“尤其在人员密集的‘会议中厅’，打印需求量更大，所以能更高效地应对大量文印作业，是非常关键的。”而奔图BM5100ADW在输出速度、进纸能力、批量文件处理方面也有优势，其高达40页/分钟的打印速度，在工作高峰期能显著减少大家的等待时间，标配的多达50页的自动输稿器，可以完美避免手动送稿带来的麻烦，高效地保证批量复印、扫描效果。

值得一提的是，奔图BM5100ADW除了标配的250页普通进纸盒和60页的多功能进纸盒，还可选配两层550页的进纸盒，纸张输入量可以达1410页，随机配有高达30000页鼓组件和6000页的粉盒，后期粉盒可选3000页、6000页、或者15000页的超大容量粉盒，可以灵活选择，避免频繁加纸、更换耗材，减少行政人员维护的各项成本。

为了营造舒适的办公空间，创伴空间一直将绿色环保作为办公理念，这也是奔图BM5100ADW的优势所在，配置的自动双面功能，减少了纸张浪费，设置的静音打印功能，进一步减少噪音污染，让办公更安静专注。更为重要的是奔图BM5100ADW原装耗材的品质可靠，打印过程能降低粉尘和异味，为大家提供更安心健康的文印体验。

每个人都在为自己的梦想奋斗，“夙兴夜寐”、“宵衣旰食”也成为初创企业、创业者的真实写照。正如寇钰所说，创伴空间也在竭尽全力，为这些企业和员工提供一个良好的工作环境。经过长期的陪伴，奔图BM5100ADW以出众的打印质量、出色的打印效率，以及完善的功能与创伴空间一起，助力企业更好地前行。