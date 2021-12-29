倡导“共生”企业理念，佳能如何做到低碳环保？

作者：潇冷

【天极网办公频道】时下，碳减排已经成为全球重要国家形成的共识，中国也加入碳减排大军，并提出“双碳”目标：中国将在2030年前实现“碳达峰”，2060年前实现“碳中和”。然而，“双碳”涉及范围之广、周期之长，离不开每个行业、每个企业，甚至每个人的付出，每位成员都应该为低碳环保贡献自己的力量，这其中包括佳能。

自1937年创办至今，佳能以光学技术为核心，形成了涵盖办公产品、影像系统产品、医疗系统产品、产业设备及其他产品等广泛的产品家族，同时，还秉承“共生”的企业理念，以创造世界一流产品为奋斗目标，不断向多元化和全球化发展。

注重环保

从佳能的企业理念谈起

近日，“碳达峰、碳中和”被写入2021年网络以及媒体年度流行语，“双碳”也成为国家、行业、企业的可持续发展命脉。同时，ESG(环境、社会和公司治理)概念也越发受到国内外资本市场的重视和认同。调查显示，到2023年，50%的中国1000强公司将把环境可持续性参数牢固地嵌入其业务KPI中。50%的中国1000强企业将需要首席信息官实施可持续的信息技术，将环境、社会和治理实践嵌入从采购到处置的技术生命周期中。环保的重要性将得到进一步彰显。

作为佳能的企业理念，“共生”体现了佳能集团想要创建一种“超越文化、习俗、语言及民族差异，使全世界的人们都能够长期共存、共生、共荣的和谐社会”的理想。近年来，佳能(中国)通过一系列的内部体制建设，不断提高全体员工的环境保护意识，以更好地为顾客提供具有环保意识的产品和服务。

早在2004年，佳能集团便制定了环境章程，指出佳能所有的企业活动、产品以及服务，均要以环境利益和经济效益的一致为目标，通过资源利用率的改进和提高，在提供“环境负荷小的产品”的同时，坚决杜绝威胁人类健康、安全以及自然环境的行为。这也是佳能所执行的EQCD思想：E(环境)――生产资格;Q(质量)――销售资格;C(成本)与D(交期)――竞争资格。佳能认为，放在工作首位的环境条件是最基本、也是最重要的条件。

此外，佳能(中国)还获得ISO9001:2000质量管理体系认证，并不断完善环境管理体系，这也是对佳能集团环保工作成果的肯定，在向第三方机关证明佳能集团环境管理体系的有效性的同时，通过建立并一元化佳能集团环境管理组织结构，有效地推进环境保护活动。

同时，佳能品牌的产品已经被评价为是先进技术和高质量保证的结合，通过其中附加的环保活动，可以更进一步提高佳能品牌的评价，扩大佳能集团的事业。

贯彻环保

从佳能的耗材谈起

传统数码复合机往往采用激光打印技术，生产时消耗大量资源，使用时也是耗电大户，这往往掣肘了“双碳”的执行。因此，越来越多的企业愿意接受基于喷墨技术的数码复合机。为此，佳能于2019年发布采用喷墨技术的数码复合机产品，以优越的色彩表现能力、着色浓度等赢得好评。

与此同时，佳能在其发布的varioPRINT iX系列产品和ProStream 1000系列产品采用的聚合型水性颜料墨水以水作溶解载体，不仅安全、无毒无害、不燃不爆、无刺激性气味产生，而且由于水性颜料墨水具有优秀的非渗墨性特点，废弃的印刷品不会对环境造成污染。

而且，聚合型水性颜料墨水可以当作资源重新利用，不断提高资源转化率，确保了每一本印刷品都符合安全环保要求，也保证了生产全程环保无负担。varioPRINT iX系列产品凭借其单张纸喷墨技术，使用其生产的产品也不会产生臭氧。

此外，为响应中国“双碳”目标，佳能发布的iR-ADV DX C3800系列设备配备的是佳能黑科技产品――节能环保的IAP墨粉瓶。其墨粉嘴远远小于传统墨粉瓶，有助于防止设备内部因墨粉泄漏造成的污染，大幅缩短清洁时间，减少清洁次数，且当墨粉瓶抽出，墨粉嘴自动关闭，不易漏粉的同时更不会弄脏用户双手。

据悉，IAP墨粉瓶采用无帽设计，只需一步即可完成更换操作，省力又省材，给用户带来更加环保、健康、安心的文印体验。

与生态共生

从佳能的影像谈起

除了打印产品线，在影像方面，佳能也一直在努力为绿色而行动，倾尽所能实现低碳社会，为人类可持续发展作贡献。佳能镜头镜片生产过程中，镜片需要反复多次研磨以获得足够的精度和亮度，生产一枚镜头需要消耗大量的水。截止到2021年1月，佳能累计生产了1.5亿支用于EOS相机的RF和EF系列可换镜头。可以说，1.5亿RF和EF镜头生产所需的用水量更是巨大无比的。为了更环保，佳能在镜头生产过程所使用的水都是会重复利用的。

此外，佳能还举办保护生态环境的活动，例如：“循翼丨万里海疆”、“行摄生态中国”等。多年来，佳能也一直积极投身于保护中国生态环境事业的建设，借助自身在影像产品及技术领域的优势，推出了众多适合拍鸟、观鸟的产品。而“循翼丨万里海疆”海岸生态研究保护活动，是又一次助力生态环境保护的实践，再次履行自身企业社会责任的一次表现。

同时，通过“行摄生态中国”生态研究保护活动，佳能以“共生”作为企业理念，以“为绿色而行动”作为环境愿景，构建可持续发展社会的环保主张，致力于倾尽所能实现低碳社会，为人类可持续发展作贡献的伟大追求，并将其贯穿于佳能的发展与传承。

写在最后

致力于环境保护的“可持续发展”、“双碳”、“低碳环保”，已经成为经济、文化、政治的重要组成部分，而未来，越来越多的企业亦将加入环保大军，不断践行“低碳环保”责任，为环境贡献自己的力量。