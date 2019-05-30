打印行业里程碑式的一天 我们仿佛看到了1984年的惠普

作者：张伟

【天极网办公频道】从移动互联网到“互联网+”，身处在时代变革中的每一个人，都切身感受到了技术所带来的巨大变革与颠覆式的创新，甚至连企业的组织架构都在随着时代的推进演变着。

不难发现一批又一批带着互联网基因“诞生”的企业， 内部早已不再设立单独的IT部门，但这并不意味着企业不再有IT方面的需求。相反，在数字化时代中，企业对于新技术的依赖已是愈发强烈。而打印机作为企业中不可或缺的生产力设备，在这样一个背景下，便对其自身提出了更高的要求。

5月30日，在“非同循常”2019惠普创新商用打印机夏季新品发布会上，惠普带来了4个系列32款全新商用打印机。这不仅成为了近年来惠普新品发布最多的一次会议，也堪称是打印行业又一“里程碑式”事件。

这一天我们仿佛看到了1984年的HP

如果说是谁让打印机从一个奢侈品变为了一个日用品，那么HP绝对功不可没。35年间，HP在产品软硬件方面的创新有目共睹，从1984年HP推出全球第一台商用激光打印机(LaserJet)开始，到第一台彩色激光打印机，再到近年来的碳粉变革以及移动打印方面的创新，让打印产品一步步变得更为贴合企业在时代中的需求，同时也推动了印产业的跨越式发展。

而今日，HP里程碑上又添上了浓墨重彩的一笔，同时也仿佛让我们看到了那个1984年的HP。那一年里，HP推出的商用激光打印机，为全球打印行业拉开了一次新的技术革命。自那以后，HP一直以“技术赋能创新，行业标准突破”为准则精耕着行业。今天，我们再一次感受到了35年前那个挑战自我的HP。

从此次发布的32款全新商用打印机产品来看，以新一代1020/1005“创系列”智能闪充激光打印机为代表，该系列使用了首创的全新激光闪充打印引擎，能够实现15秒智能快速充粉。

或许这么说有些抽象，我们用一张图来解释这个全新的技术。正如上图所见，用户只需将智能闪充粉盒对准插口，按压便可完成充粉操作，整个过程不存在任何使用门槛以及漏粉现象，即便IT知识相当薄弱的用户，也可轻松完成操作。

同时大容量粉仓的设计，充粉两次即可轻松畅打5000页。对于中小企业而言，如以平均200页/月的打印量来计算，两年都无需换耗材。本次发布的新一代1020/1005，打印速度提升至每分钟20页，此外USB电脑连接款和无线连接款可以让客户在不同场景下客户实现多种连接模式，防尘式纸盒满足了中国市场客户使用不同纸张品牌但不卡纸的需求。

回想日常在使用打印机过程中，一些中小企业在粉量不足时，会选择找熟悉设备的人进行更换或是通过电话的方式进行远程协作。但这样的弊端在于，如果要让一些不了解设备的人员成功完成更换，自然少不了一波打印机内部结构的讲解，即便这样能否完成更换依旧是个未知数。因此快速充粉技术的出现，让企业员工能够安心聚焦在自己所擅长的业务方向。显然，这一技术必将成为打印行业发展中的又一大突破。

正如惠普公司打印机与耗材产品事业部中国区总经理金卫东在采访中所说：“只有技术革新，才能实现成本和效率的跨越性改善。惠普智能闪充激光打印机突破了原有产品和技术思维，打破业界对激光打印机的认知。”而这一次，惠普又将自家创新实打实的带进了现实当中。

注：全新“创系列”型号包括HP Laser NS1020, HP Laser NS 1020W, HP Laser NS 1020c, HP Laser NS 1005, HP NS MFP 1005W, HP NS MFP 1005C。

迎来全新升级HP四大系列

除上面提到的“创系列”外，“惠彩系列”、“锐系列”以及“惠商系列”也迎来了全新一轮升级：

・惠彩系列的亮点在于内置式墨仓紧凑美观，特有的魔术密封瓶确保注墨过程中墨水不易溅露，干净不脏手。此外惠普在新款连供打印机上还嵌入了微信打印功能，通过小程序这种贴合用户最近的方式，来完成打印机连接和远程打印，甚至你还可以将公司打印机一键分享给来访的客户，极大程度提升了办公过程中的效率。

成本方面，该系列以8000页彩色大印量黑色墨水瓶，每个可打印多达 6000 张测试页面，换算下来，黑白打印单张成本能够控制在1分钱。

全新惠彩系列发布的型号包括：Smart Tank 518, Smart Tank 511, Smart Tank 519, Smart Tank 618, Smart Tank 538, Smart Tank 531, Smart Tank 508。

・锐系列激光打印机涵括黑白，彩色，单功能，多功能等多个功能品类共计15款产品，打印速度从每分钟18页提升到每分钟20页4，比上一代产品内存大幅提升，设计更加简约小巧，能够轻松适应有限的办公空间。

全新发布的型号包括：HP Laser MFP 136w, HP Color Laser MFP 178nw, HP Laser 108w, HP Laser 103a, HP Laser MFP 131a, HP Laser MFP 133pn 等。

・惠商系列此次加入了“一键通智能任务”全新功能，可高效完成任务管理，将扫描文件进行多任务分类，并存储到云端、邮箱等多个工作路径，省时省心。通过智能任务还可将文件扫描为可编辑的文档，让办公操作更为简便。全新推出的Wi-Fi自我修复功能还可以自动检测和解决连接问题，让办公打印体验更加稳定可靠。

全新发布的型号包括：HP OfficeJet Pro 9010，HP OfficeJet Pro 9019， HP OfficeJet Pro 9020，HP OfficeJet Pro 8020。

在这32款全新商用打印机的背后，是HP又一次重塑行业标准的证明。其实HP在做的事用两句话就能够概括：“技术赋能创新、低运营成本带来打印新体验”。说白了就是让技术更好的去服务于人，而不是为日常使用带来负担，再在不造成任何采购负担的前提下，为企业打造一个全新的打印新形态。

或许惠普最好的产品 永远是下一代产品

近年来，我们也接触过不少HP打印机的实际客户，比如澳大利亚的Yell静帧动画工作室，以及国内一些创业型企业。而他们口中无疑也就是质量、成本、管理、安装等几大核心诉求。

所以这时，我们也不禁开始反思，当下客户痛点充其量也就这么多。如果说此前HP一直在使用体验上进行着优化，那么这一次耗材安装上的改变，则是深化到了一个全新的高度。那么...之后呢，当HP已经能够充分解决用户上述这些痛点后，HP未来是否还有创新的方向？

当然，这是HP未来要思索的问题，面对已经开始渗透的AI技术，以及即将到来的5G，HP如何在其成熟之前思索出美妙的化学反应，都值得市场去期待。

或许对于HP来说，这代产品相当亮眼，但最好的产品，永远是其下一代产品。