彩色商务新升级，用京瓷全新系列彩色多功能数码复合机

【天极网办公频道】据调查数据显示，在商用办公复合机市场上，用户采购彩色多功能数码复合机的比重逐年攀升，商用市场的彩色化趋势日益明显，尤其在地产、保险、金融、设计、广告等彩色印量较大的行业，用户对彩色数码复合机的品质要求也越来越高。为了协助用户更游刃有余地应对彩色办公需求，京瓷推出全新TASKalfa 4054ci/5054ci/6054ci/7054ci彩色多功能数码复合机。

全新系列彩色多功能数码复合机在前代机型的基础上做了多方面的升级与改进，4款不同型号分别具备40页、50页、60页和70页/分钟的打印及复印速度，且黑白与彩色同速，企业可以根据自身实际需求选购不同速度段的机型。

全新系列彩色多功能数码复合机采用新一代的墨粉和图像处理技术，使得输出画质进一步得到提升，色彩更艳丽，黑色更浓郁，画质表现更稳定。并且在此之上，还配备了AI分辨率优化功能，通过独特的算法优化，可以让低分辨率图片输出更清晰。对经常要打印提案书、宣传彩页等彩色输出品质要求苛刻的地产、设计、广告等行业非常适合。

同时复合机还配备了10.1英寸彩色触摸LCD面板，配合全新UI界面，操作更加简单、高效、人性化。官方标配支持人体感应自动开启功能，拥有3种距离范围的感应器监测，当有人靠近复合机时，立刻自动从节能模式中唤醒，让用户无需多余等待，有效提高办公效率。

全新系列彩色数码复合机还强化了扫描方面的功能。如书本、小册子的倾斜自动校正，比如较厚的书本，难以在稿台上平摊，复合机可自动完成页面校正并输出。还配有进一步改善的身份证复印功能，无需花费时间在稿台上整齐放置身份证，复合机可自动将其裁切并居中。

针对有更多样性办公需求的用户，京瓷全新系列彩色数码复合机将支持更加丰富的选购件拓展，新增了如作业分页器、Z型折叠器以及插页器，用户还可选购多款输稿器，增强扫描功能。丰富的选购组件可以帮助用户轻松应对复杂的文档输出需求，进一步提高办公效率!