2022年企业协同办公趋势：安全在左，开放在右

【天极网办公频道】近几年，“混合办公”已成为企业和企业员工所面临的“日常”。作为支撑“混合办公”模式的技术或解决方案，“协同办公”如同潮水一般，随着疫情的反复而潮起潮落。尤其是在疫情的影响下，企业员工的办公方式发生着变化，“家”和“办公室”的界限变得模糊，脱离线下办公场景后每个人都成了信息孤岛。而将这些信息孤岛连接起来成为企业们的当务之急，这恰恰也为协同办公提供了成长的土壤。

2022年即将结束，这一年疫情的反反复复、起起落落，虽然为企业的经营带来诸多困扰，但是也给协同办公向更深、更广的方向发展，提供了“支撑”。在此背景下，拥有互联网大厂背景的协同办公平台趁势快速圈地。纵观2022全年，企业协同办公有哪些新的发展、新的趋势？同时，随着疫情防控政策的持续优化，以及数字化的深入发展，未来，企业协同办公又将走向何方？本文将带你深入解读。

效率是协同办公的内在要求

事实上，协同办公指的是利用计算机和网络等向多人提供服务，满足企业员工远程办公、实时协作和高效管理的需求，实现即时沟通、数据共享、移动办公等。换言之，即便是在异地办公的情况下，协同办公也能帮助企业实现高效地协作，并且随着技术的进步，协同办公的内涵在办公自动化(OA)的基础上不断丰富，逐渐强调协同能力的提升。

协同办公的内在要求便是高效。同一企业不同分支机构、同一分支机构不同位置的员工之间的业务沟通往往为企业协同管理带来巨大的挑战。首当其冲的便是企业管控体系。事实上，企业管控体系的核心因素在于沟通的透明度与时效性，相应的协同办公工具也需要能够帮助企业打破从上到下、从点到面的沟通壁垒。

以企业管理为例，在企业中目标与计划执行方面的沟通始终占据着主线，从公司―分公司―部门―个人，每一项任务能够井然有序地落地，才是企业沟通的使命。而通过协同办公工具，管理者可以快速实现目标分解，并可以随时查看员工具体工作信息，并以部门、时间段等模式轻松把握业务动态，既有利于提升企业的执行力，又有利于管理者全方位了解业务的执行情况，使企业管理走向透明化、高效化。

协作文档、即时消息、视频会议将是三大协作平台，它将打破文字、语音、视频图像三个层次的沟通障碍，使之成为企业实现协同工作的必要手段，并能有效解决传统办公环境下的跨时间、跨地域、跨组织的协同挑战。

开放生态打磨产品满足企业需求

在PC互联网时代，以致远、泛微等 OA厂商提供了诸如“业务”、“管理”等基本服务，提供电子邮件、目录服务、群组协作等基本服务，并能够满足企业对文档流转、流程审批、会议管理等实用功能的需要。但是，随着移动互联时代的来临，对协同工作的智能化提出了更高的要求。既要解决日常办公、资产管理、业务管理、信息交流等日常协作，又要在即时通讯、音视频会议、数据共享、移动办公等领域实现更加流畅、更加沉浸的场景体验。

因此，随时随地地沟通、交流，协同工作，并且无卡顿、低延时的体验需求，引发对协同办公能力的追求。然而，对于协同办公厂商而言，构建品质卓越的通信能力，已经超出了自身强项业务范畴。在此背景下，越来越多的厂商开始寻求生态合作，通过强强联合的方式，发挥各自的优势。

2022年，腾讯会议加大了与Poly、Newline等视频硬件终端厂商的合作，进一步扩大了其在企业会议市场的份额。不久前，思科也宣布业界深得好评的思科视频会议终端可以原生支持微软Teams体验。更为重要的是，在全球和大陆有很多微软客户使用微软Teams，享受到最好的声音图像质量的同时，仍旧保留了客户可以随时加入到像思科的Webex以及其他第三方会议平台的充分开放的能力。

“降本增效”是生态协作的最大优势。一方面，厂商不必再投入更多的资金，在通讯能力上重复地进行研究与试验;而供应商则可以在最短的时间内，为顾客提供最好的解决办法，达到事半功倍的效果。不仅可以改善产品的整体质量，而且可以缩短交货时间，更能最大限度地保障使用者的使用体验，从而提高使用者的满意度与工作效率。

安全正在受到各个行业重视

随着企业的发展壮大，信息安全正在得到重视。金融、政企的数字化程度不断加深，协同办公服务也会随之向生态闭环的方向发展。在此背景下，金融、政企等越来越多的行业开始对协同办公提出更高的安全要求。

特别是在协同办公的数字化服务领域不断拓展，从信息、管理流程、业务流程等方面逐步扩展到数字化的功能，从而形成了一个全生产、全产业链、全生态的生产与消费的闭环闭环。在办公场景下，员工登录设备的多样化，以及异地访问内网等行为，为企业数据和信息安全提出新的挑战，“安全”成为考虑的首要因素。

“安全”的需求主要来自以下方面：一是企业对网络运行环境的要求比较高，而金融、政企等行业通常都会采用个性化的私有云服务。与公共云计算环境相比，私人云的数据存储被放置在一个本地或者是由用户自己决定的服务器中。其次，企业需要一个相对安全的终端环境，在经营过程中，为了保证内部和外部的信息流通、存储和使用的绝对安全性，必须寻找一种行之有效的方法。

安全也得到解决方案提供商的充分重视，SD-WAN的应用也进一步得到扩展，守护异地分支机构之间，以及与本部机构直连的安全。不仅如此，小鱼易连、齐心好视通、Teams、融云等均有较为完善的安全管理解决方案，为企业协同办公提供良好的安全支撑，推动数字化转型。

迈上“国产化”、“精细化”之路

目前，我国正在大力推行“信创”的理念，在政府、企业、金融、能源、电信等关键领域，大力推动信息技术的国产化，国内自主可控产业的发展速度也在不断加快。对大型政府、企业来说，安全和安全是最重要的考量，因为它在安全技术、服务能力等各方面都有着强大的支撑，在信创国产化的进程中将获得更大优势。

如今，技术的发展已经为国产化创造了条件。目前，国产软件在功能和性能上的飞跃，达到或超过了国外的水平，国内的办公软件制造商对国内企业的办公习惯和需求有了更深入的了解，开发的产品能够“精准打击”中国公司的办公难点。高技术软件很容易受到国际环境因素的影响。自主开发的自主开发的协作办公软件，可以保证企业的发展，不会受到任何外部因素的影响。

定制化整合服务成为大型企业的选择。目前市面上大部分的 SaaS工具和软件，都能将大部分的业务流程和信息系统标准化，从而减少成本和成本，只要付一笔钱，就能很方便地使用，连软件的配置和购买都不用去想。然而，大型企业在建立云计算协同模型时，必须充分考虑各行业的不同需求，同时还要兼顾其自身的复杂度，因此，在选择云计算的过程中，必须注意定制化、定制化、开放接口、安全的业务数据。因此，个性化+集成化的服务成为了很多公司的首选。

同时，免费不再是优先考虑的因素，强大的功能，提升员工的工作体验，持续地更新，问题的快速反应，以及提供的服务保证，这些都是衡量协同办公的重要标准。通常，公司为个体雇员配备协作办公设备，花费在600-3000元之间，这个数字与企业的人力成本相比是微不足道的，但却能大大提高企业的协作工作效率，所以，在协同工作中投入大量的人力资源，是公司长期发展的一项重要投资计划。

此外，随着5G基站的建成，5G技术的成熟，将会推动人工智能，物联网，云计算，数字孪生，AR/VR，元宇宙等数字技术在社会化领域的应用越来越广泛;基于此，我国大多数的公司和单位都会逐步实现数字化，而在线协同办公的发展也会越来越成熟，从而有利于更多样化、更复杂的协同办公场景的应用。

写在最后

随着疫情防控政策的持续优化，混合办公的需求也不再像今年一样强烈，然而数字化带给协同办公领域的变化，将不可逆转。企业协同办公领域，也将在数字化技术，乃至当前热门的元宇宙助力下，走得更远。