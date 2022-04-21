扎根混合办公赛道，Newline全新品牌战略带来哪些思考？

作者：肖医

【天极网办公频道】当前，受全球化、信息技术发展与疫情冲击等多种因素的共同影响，混合办公在全球范围内成为一种常态。IDC预计，到2025年，中国将有40%的会议移至线上开展，“线上+线下”的混合办公模式呈现蓬勃发展的趋势。然而，混合办公在实现优质的沟通体验、高效的协作过程以及低成本的使用维护上却面临着诸多挑战。

近日，鸿合科技旗下商用品牌Newline发布面向混合办公时代的“全场景云+端+空间”品牌战略，推出专为混合办公空间研发设计的FLEX 2022系列、NewBuds、TC系列等重磅新品，为未来混合办公发展趋势带来全新的思考，同时也为解决各种场景下高效交互和协同难题，找到新的答案。

押注全场景，Newline的全新思考

作为融合线上与线下的工作模式，混合办公打破了地域的局限、空间的阻隔、时区的界限，让分布式的工作、更广泛的协作成为可能，催生出大量随时随地内外部沟通协作的需求。如今，混合办公成为企业运营的新常态，这也为云会议相关产业发展，提供了可期的前景。IDC预测，2022全年中国中国DaaS(终端设备服务)市场销售额为81亿美元，预计增长8.4%，国内混合办公赛道呈现蓬勃发展的趋势。

然而，随着企业数字化的逐步深入，企业在部署混合办公方面越来越注重优质的沟通、高效的协作。正如IDC副总裁王吉平所言：“疫情正在将混合的‘不确定’变为‘确定’，而混合办公也对云端服务、连接和协同设备提出了更高要求。”这些因素也是各大企业决策是否应用该模式时首先考虑解决的问题。

事实上，早在2020年初期，Newline就敏锐捕捉到中国云会议市场变革的迹象。此次，Newline更是提出“全场景云+端+空间”的品牌战略，通过“连接(Connect)、协同(Collaborate)、创造(Create)”的品牌理念，打造混合办公时代下全场景覆盖的云会议应用平台，以全场景的交互、协同，为企业实现降本增效。

在与Newline的对话中，天极网了解到，去年Newline完成了“云+端”战略布局，时隔一年，Newline又创造性地提出“全场景云+端+空间”的战略升级。Newline副总裁、产品研发总负责人徐松涛对记者表示：“这一年，Newline结合客户和市场的双重需求，打造了‘全场景云+端+空间’战略。作为云会议的终端提供商，提供Newline‘全场景 云+端+空间’的产品解决方案。”

在采访中，Newline产品总监杨道宏(Moses)也对全场景进行很好的解释，他认为，在“全场景云+端+空间”下，无论企业员工身处何时何地，都可以随时加入会议，提高员工的办公效率。

诠释全场景，Newline的硬核新品

时下，越来越多的企业或员工开始注重会议的质量，使用出众的混合办公协作及会议体验产品，成为了企业发展中愈发迫切的需求。在产品方面，Newline专为全场景云会议应用自主研发的会议操作系统――Newline OS 3.0，以及专为混合办公全场景研发设计的腾讯专款会议平板TC65A、灵动会议平板FLEX Max Pro与FLEX Pro、无线耳机NewBuds等产品，助力企业高效协作。

其中，Newline OS 3.0极大程度地诠释了“全场景云+端+空间”的品牌战略，即无论与会者身处何地，均可以通过Newline OS在手机、电脑、会议平板等各类智能终端设备上，与Zoom、腾讯会议、Teams、钉钉、飞书等主流会议APP无缝融合、实现一键入会。同时，Newline OS 3.0还可以根据办公需求，自由定制个性化应用，如BI报表、SRM数据应用、医疗金融教育行业应用，以及娱乐和健身等场景应用，实现专业会议与个性化体验的完美结合。

天极网了解到，Newline是腾讯会议首批硬件合作伙伴之一，腾讯会议推出天籁语音模组后，Newline也是第一批拥抱天籁inside的厂商。腾讯专款会议平板TC65A便是Newline与腾讯会议合作推出的首款天籁安卓会议大屏。腾讯云副总裁、腾讯会议负责人吴祖榕表示：“今天，我们有幸与Newline联合发布TC65A，这是首款天籁inside安卓专款产品，我们相信无论从产品定位、设计还是功能，TC65A都将对整个混合办公市场起到引领作用。”

本次发布的FLEX Max Pro和FLEX Pro 2022两款产品，继承了斩获2021德国红点奖(Red dot)和iF两项国际设计大奖的Newline FLEX“All-In-One”一体化设计理念。采用In-cell电容触控技术、回声处理算法、AI智能取景等先进技术，在云、端、空间不同维度为与会者打造高品质的会议体验。

作为会议硬件终端，音频、视频及交互体验成为考验会议质量的关键要素。FLEX Max Pro内置腾讯天籁inside语音模组，全新升级8通道线性麦克风阵列，可以实现12米的远距离拾音;专业降噪可大幅降低空调声、风扇声、键盘声等300多种噪音对通话音质的影响;180度广角拾音，可实现智能人声捕捉。

同系列的FLEX Pro 2022 专为小型洽谈室、电话间等场景提供多功能桌面会议解决方案，其搭载的“Bring Your Own Meeting”功能，可实现通过一条USB-C数据线，将个人电脑与FLEX Pro相连，调用会议大屏麦克风和摄像头，即刻享受专业会议体验。

最后发布的NewBuds专业降噪真无线会议耳机也令人惊艳。这是国内首款针对生产力专属定制功能的会议耳机，首创“一键静音”物理按键，专业8麦降噪系统，每只耳机都集成了2颗主动降噪麦克风和2颗通话降噪麦克风，保护会议隐私的同时大幅提升通话质量。

致力生态建设，赋能混合办公

对于混合办公解决方案提供商而言，上下游产业链及生态合作策略至关重要，这也是Newline关注的重点之一。Newline从2020年开始便与腾讯会议开展深入合作，在产品研发、渠道开拓等领域持续发力，凭借“全场景云+端+空间”的生态优势在市场取得领先。

不仅如此，Newline于本次发布会上特别公布了“FLEX先行者计划”，为申请的企业提供免费试用体验，试用后还可以享受限量7折购机。此外，基于企业采购周期和净资产化考虑，Newline联合小熊U租(京东租赁)推出租赁方案，单月价格仅需499元。

计划发布之后，携程集团公关总监陈敬龙便表达了想要成为Newline首批先行者的体验客户的意向。他表示：“作为国内首家提出3+2混合办公模式的企业，携程发现混合办公意味着生活和工作的双平衡，希望以后有更多的公司加入到混合办公的队伍当中来，让每个人都能在工作当中收获属于自己的快乐和成就。”

写在最后

混合办公趋势下，企业对音频、视频影像方面有着更快捷、更高效、更优质的企业协作需求，以满足自身业务升级拓展的需求。此时，Newline打造的“全场景云+端+空间”品牌战略，极大契合了企业的混合办公需求。面向未来，笔者有理由相信，伴随混合办公解决方案厂商在实现会议全流程加速、会议过程智能化的道路上不断深耕，必将助力企业和员工完成高质量的协同与创造。