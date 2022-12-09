智效升级 安享无虞，柯尼卡美能达助力IT企业高效攻克文印痛点

【天极网办公频道】(12月9日，上海)对于高新技术企业来说，如何确保文印信息安全一直是其关注的重要课题之一。国内某知名大型IT企业，深耕云计算、大数据、工业互联网等高新技术，所服务的客户遍布全球多个国家及地区。由于公司规模大、业务广泛且分公司众多，每天需要输出海量的信息内容，因此对文印信息安全高度关注，不容许出现安全差错。同时，该企业具有国产化系统适配需求，对解决方案要求更为严苛，希望文印管控相关的解决方案具有前瞻性，符合未来国家发展趋势。

针对该用户痛点，全球领先的数字化整合增值服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达”)为其导入了智慧宝文印管理解决方案(即“印点点文印管理软件V4.0”，以下简称“智慧宝”)，同时提供了bizhub C300i彩色多功能复合机以及bizhub 450i、bizhub 287黑白多功能复合机共计70台，并根据用户实际需求为其量身定制了解决方案，不仅帮助该企业优化了文印流程，提高了办公效率，更助力其显著提升了信息安全保障指数，赢得了用户的交口称赞。

统一管控，运维更高效

基于该企业具有海量文印输出的需求，柯尼卡美能达先从整合设备着手，为该用户导入了70余台bizhub系列彩色/黑白多功能复合机，输出速度覆盖28页/分钟至45页/分钟，不同速度段的复合机充分满足了该企业各业务部门的实际输出需求。此外，柯尼卡美能达多功能数码复合机拥有较高的稳定性，且故障率低，可大幅提升用户的办公和管理效率。同时，人性化的界面设计便于企业员工快速上手操作，还可降低员工的学习成本。

针对该用户集团分公司较多，文印管控难以统一的问题，柯尼卡美能达还为其提供了集团化部署方案，在北京和济南分别部署了主服务器，并在苏州部署了节点服务器。后续，该集团其他地区分公司也可通过架设节点服务器统一纳入管理。通过此项举措，柯尼卡美能达打通了该集团上下一整套系统数据，让员工使用更加便捷，企业管理也更加高效。

柯尼卡美能达彩色多功能数码复合机bizhub C300i

专业定制，加固信息安全

根据用户的国产化系统适配以及信息安全需求，柯尼卡美能达第一时间为其搭建了使用平台，并提供了功能演示，向该用户展现了智慧宝的应用场景：可实现对文印输出设备的管控、权限控制、漫游打印及文件内容留底等功能;同时，智慧宝扩展性强，可快速按需定制，支持人脸识别模块的无缝对接，可助力该用户满足数字化时代的管理需求。

为了能更好地满足该用户对机密文档的保密需求，柯尼卡美能达专业团队还深入调研，了解用户实际情况，不断进行技术层面的调整，通过提供定制化的解决方案，帮助该用户实现了打印、复印、扫描内容全留存以及关键字检索查询作业。此外，在用户的网络通讯安全方面，所有数据传送时开启加密运行;在国产化方面，支持客户端国产化操作系统。经过柯尼卡美能达技术团队日以继夜的不懈努力，该解决方案最终达到了用户预期。

柯尼卡美能达智慧宝文印管理解决方案核心功能

通过为该企业提供量身定制的解决方案，柯尼卡美能达帮助用户优化了文印管控流程，提高了办公效率，更助力其夯实了信息安全保障能力。今后，柯尼卡美能达还将继续根植用户需求，持续睿思创新，助力各行业用户高效攻克各类办公文印难题，提升数字化文印管理水平，进而实现商业价值的进阶跃升!