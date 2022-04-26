　　赋能工作组办公，利盟A4幅面中型工作组级激光打印系列登场

作者：肖医

天极网消息，近日，利盟宣布A4幅面中型工作组级彩色单功能和多功能激光打印机――CS730de、CX730de、CX735adse上市，并开始接受预定。据悉，该系列新品承袭利盟的卓越图像质量，为客户提供高品质的打印输出效果，还提供丰富的配件及应用。另外，该系列还提供优越的安全性和可靠性。

该系列新品以其简单便捷的操作，低碳环保的科技理念，经久耐用的专业品质，不断为客户创造新的价值体验。在耗材方面，该系列新品采用利盟独家的Unison碳粉。因具备独特的设计配方，所以Unison碳粉打印的文档从第一页到最后一页视觉效果都非常出色。

盟精心的研发的粉盒设计可保障Unison碳粉被充分利用，用户无需摆动粉盒即可充分使用碳粉，从而更好地节省打印成本。全新推出的利盟CS730de/CX730de/ CX735adse新品全系配备超长寿命的成像部件，具有高可用、高效率、低成本及环保特性，是A4幅面中型工作组级打印设备中的翘楚之作。



CS730de



CX730de



CX735adse

其中，Lexmark CS730de的A4打印速度高达40页/分钟，首页打印时间仅需6.4秒。同时，采用4.3英寸彩色触摸屏、1.2 GHz四核处理器和1GB内存，标配双面打印，内置有线网口，其推荐打印量高达1500-15000页/月。

而Lexmark CX730de则为打印、复印、扫描三合一彩色激光一体机，其A4打印速度高达40页/分钟，首页打印时间黑色仅需6.4秒，采用7英寸彩色触摸屏、1.2 GHz四核处理器和2GB内存，采用100页DADF，快速实现一次扫描双面文档，其推荐打印量高达1500-15000页/月

此外，Lexmark CX735adse彩色多功能四合一激光一体机的A4打印/复印速度高达50页/分钟，首页打印时间黑色仅需5.6秒，采用10英寸彩色触摸屏、1.2 GHz四核处理器和2GB内存，标配100页DADF，快速实现一次扫描双面文档，标配智能存储驱动器(ISD)和超声波多张进纸检测功能，其推荐打印量高达 2000-20000页/月。