智能便捷 点亮商务 柯尼卡美能达bizhub C550i 彩色多功能复合机评测

作者：CHO

【天极网办公频道】如今越来越多企业在选购打印设备，除了考虑成本和速度外，对于解决方案的需求也不断增加，这是因为随着移动互联网的发展，企业的业务模式越来越离不开网络和数据，这使得原本打印、复印为主的办公方式逐渐变成了数字化的无纸办公。另一方面，用户的办公习惯也在不断变化，手机平板电脑在给我们带来的便利的同时，也成为了随时随地办公的利器。

为充分满足大中型企业高印量输出及多样化的文印需求，全球领先的商务解决方案增值服务商――柯尼卡美能达推出了bizhub C550i 彩色多功能复合机(以下简称“bizhub C550i ”)。本期我们就来测评这款办公设备的性能究竟如何。

bizhub C550i 多功能复合机是一款A3彩色多功能复合机。从官方参数上可知bizhub C550i集扫描、打印、复印和传真(传真需选购)于一体，打印分辨率高达1200*1200dpi，打印/复印速度为55页/分钟。扫描速度最高可达140页/280页每分钟(单面/双面)，能够游刃有余地满足大中型企业频繁、大批量的文印处理需求。

bizhub C550i 配备四核CPU处理器，可确保复合机实现高性能运行和快速响应。bizhub C550i配备8GB内存、256GB固态硬盘(可选购1TB)，可大幅提升数据存储的速度、增强数据的可靠性，并可确保高性能的设备运行和快速响应。同时，bizhub C550i 提供各种丰富的选购组件，充分实现多样化的功能拓展。bizhub C550i 还支持多种一体化商务办公解决方案，可高效助力广大企业用户构建数字时代下商务办公新模式。

商务外观设计

柯尼卡美能达bizhub C550i 彩色多功能复合机采用了经典黑白色调，整体以商务沉稳为主。清晰的蓝色品牌标识附于机身左上角，右侧则明显地能辨识出中国能效标识和能源之星认证。

bizhub C550i 出厂标配双面同步输稿器，纸张承载量最大可实现300页。在200dpi下，bizhub C550i扫描速度最高可达到双面140/280页每分钟(单面/双面)，能轻松满足用户的日常大批量扫描作业需求。同时，双面自动输稿器也有各种纸张尺寸的刻度线，说明其具备广泛的纸张适用性。

该复合机配备了10.1英寸超大操作面板和震动反馈，操作面板仅保留了唯一物理按键――电源键，从而保证了操作屏的占比更大，并且提升了外观时尚和科技感。全新操作面板可以多角度调节，这种人性化的设计可以方便各类用户进行设备操作和设定，例如行动不便或者是使用轮椅的用户。

GIF效果

下方耗材面板中的bizhub C550i 碳粉耗材采用圆筒形碳粉仓设计，并且置于机身内部，与机身更贴合紧凑，且操作方便，打开面板即可拿出进行更换。

人性化的交互体验

bizhub C550i 在操作面板侧面机身以及纸盒位置创新性地增加了LED灯光提示功能，以不同颜色表示复合机所处的不同状态。LED灯光的提示贴合用户的使用习惯，也让用户有了更直观的视觉感受，有效地增强了人机交互体验。

bizhub C550i 标配的输稿器中搭载超声波感应探头组件，通过该组件可以检测到高速作业下重叠进稿的情况，避免原稿的漏扫，为用户保证作业效率的同时，也提高作业的精准度。

bizhub C550i 拥有全新的GUI图像化用户界面，主菜单界面清楚地划分信息区和功能区，使用者可以对自己的登录状态和设备的主要功能一目了然，便于相应功能的选择和切换。

二级菜单界面进行了重新布局，用户可以通过上下拖动屏幕的方式实现菜单滚动，从而选择自己所需要的作业设定，不再需要进入多层嵌套的菜单，既省时又省力。

与此同时，bizhub C550i 系列的复印二级菜单加入了全新的卡片式交互界面，将所有的复印设置项同时呈现在一个界面上，用户可以一次性设置所有的输出要求，既方便又高效。

bizhub C550i 通过纸盒内的多个检测探头，可以自动识别纸盒内纸张的类型。检测完毕后的自动存储数据功能可保证复合机在走纸过程中没有延迟，从而减少了因人为疏忽引起的卡纸情况的发生频率，大大提高了作业速度和效率。

bizhub C550i 标配的IWS平台可以帮助商务用户自定义bizhub的界面，按照日常的使用习惯和操作频率，在操作面板上将复印、扫描、复印等功能设置成常用功能，从而快速、精确地进行复合机操作。

丰富的选购组件

bizhub C550i 提供多种选购组件供用户根据自身实际使用需求进行选择，比如传真组件、无线网卡、安全组件、工作台、大容量纸盒、排纸处理器等，拓展了复合机更多样的功能。

值得一提的是，bizhub C550i 还创新性地支持离线装订功能，用户若忘记在操作过程中进行装订设置，仅需将待打印文档进行整理，塞入离线装订口即可获得完成装订的成品。

bizhub C550i 具备灵活的供纸系统，其配置了两个A3纸盒，纸盒容量为500张，配合侧面手送托盘，标配纸盒容量为1,150张。用户根据使用需求选购额外的纸盒后，供纸容量可以达到3,650页。再加上大容量供纸器，设备最大供纸容量为6,650页。bizhub C550i本身也可支持SRA3大幅面、1200mm长纸等打印。

权限认证更安全

防止敏感信息泄露、保障商务办公信息安全是企业必须要重视的问题。与传统的通过输入密码验证的方式不同的是，bizhub C550i 为用户提供可供选购的IC卡身份证认证系统，免去了输入密码的繁琐步骤，只需要直接在设备上刷一下IC卡即可完成认证，部分用户甚至可以直接利用现有的企业内部IC卡就可以实现认证功能。

此外，该复合机还提供可选购的生物静脉认证系统，具有更高级别的安全性和准确识别性。医学研究表明，每个人的手指静脉血管影像都不一样，形成的模板是一种独特的生物特征，可用于进行身份的识别，错误率仅为0.000005%，远低于其它识别技术。

手指静脉识别系统的技术原理是，通过近红外线穿透人体手指所取得的静脉血管图形来识别人员的身份。利用人体静脉血管(手指静脉)对某一波长的近红外线的吸收作用来获取静脉血管的图像，通过算法转换成特征码来进行人员的身份识别。

丰富的网络连接功能

在移动办公越来越普及的今天，bizhub C550i 支持多种行业标准化移动连接标准，为提高员工办公效率、助力企业数字化转型提供重要支撑。它支持iOS系统的AirPrint以及安卓系统的Mopria Print应用，在无线网络环境下，用户无需下载任何应用，便可将移动设备与复合机进行连接，操作简单又便捷。

另外，bizhub C550i 还支持柯尼卡美能达自主研发的移动打印应用Konica Minolta Mobile Print，允许用户对移动打印进行更加丰富的功能设置，包括双面打印、安全打印以及装订、打孔等等。

值得一提的是，bizhub C550i 还支持USB打印，即便在没有网络的环境下，用户也能通过USB存储将U盘里的文件插在复合机上进行打印，或者将文档扫描件扫描至U盘存储中。

便捷的个性化应用选择

bizhub C550i 系列产品出厂时预装了柯尼卡美能达中国应用市场，通过账户、账号等一系列的相关设置，用户可以通过网页或复合机的操作面板快捷键访问该市场，让不同用户的按需选购和下载变得触手可及，保证用户的个性化应用选择，全面开启智慧办公。

打印速度和质量效果实测

速度测试

官方宣称bizhub C550i 的打印输出速度和复印速度均可以达到55页/每分钟。实际效果如何，我们来具体测试下。

由于该复合机在打印和复印速度方面是相同的，所以在600dpi分辨率下，笔者将两者放在一起通过实际测试，汇总数据图表如下：

在600dpi分辨率下，我们分别测试bizhub C550i 在1分钟、2分钟、3分钟和5分钟下的打印和复印纸张数量，综合数据结果可以看出，该复合机的打印速度与复印速度与官方宣称的速度一致，达到55页/分钟，在实际办公应用中可以说十分高效。

在200dpi和600dpi不同分辨率下，我们再次对bizhub C550i 分别进行单面黑白/彩色与双面黑白/彩色扫描。由测试数据可见，扫描分辨率越高，扫描速度会稍微有所下降，但是在200dpi下，其扫描速度最高达到单面140ipm，双面280ipm，且基本是黑白、彩色同速，与官方宣称的数据一致。

精度测试

官方宣称bizhub C550i 打印质量最高为1200*1200dpi，具有高品质的输出能力，下面我们来看看该产品的输出性能表现是否足够出色。

通过上面的常规黑白文档打印，可以看出bizhub C550i 的打印质量还是非常不错的，英文字迹非常清晰自然，黑色均匀，不存在“重影”或者“掉粉”现象，日常的办公文档打印可以说绰绰有余。下面我们用不同大小的字号来进行打印测试。

在字体测试中，bizhub C550i 非常轻松地达到了4pt标准，文字清晰、黑度均匀，整体阅读感良好，打印输出质量非常不错，对于日常文印稿件、报告、PPT等打印，能够为用户输出精细而又高品质的内容。

在点矩阵输出中测试中，bizhub C550i 精度达到了1pix标准，无论是黑底还是白底，都能够呈现丰富的图文细节，其精细的打印品质对于用户日常的文档输出和复印提供了强有力的支持。

综合来看，柯尼卡美能达bizhub C550i 彩色多功能复合机不仅具备出色的输出性能以及卓越的先进设计，拥有高效的作业能力并且可与人性化的设计和一体化的智慧办公解决方案完美结合，操作流畅便捷，可充分满足大中型企业高印量输出及多样化的文印需求，高效助力广大企业用户构建数字时代下商务办公新模式!

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