小身材大能量，东芝DP-2822AM多功能A3复合机

【天极网办公频道】随着商务环境竞争日益加剧和中国经济发展放缓，如何控制日常成本支出已然成为各企业节流的重要手段。对于普通办公用户来说，办公打印不仅要求简单易操作，更希望一机多能，以最小的采购成本实现最大化的效益;对于行业用户来说，在选择办公设备时，除了考虑综合打印成本外，也希望在海量的文印负荷下，机器能运行得更为稳定高效。

如果企业在日常办公中A3的输出比例不高，但是一台A3设备占用大量的空间和成本，那我们不得不思考如何通过较低的成本实现更强的输出能力和更高的工作效率。

东芝DP-2822AM多功能复合机集成了打印、复印、扫描，标配内存512MB，预热时间为18秒，首页输出时间约6.4秒，速度输出为28页/分钟，扫描和网络功能一应俱全。通过东芝的平滑处理技术，能将打印效果提升至2400dpi*600dpi。凭借A4一体机的体积、又能实现A3幅面输出，融合多种解决方案，为政府、教育、零售、物流、制造等行业用户创造更多价值。

在外观设计上，东芝DP-2822AM延续双色相间的风格，耗材区域和自动输稿器为黑色，和谐、简约，很好地与商务办公环境相匹配，简约不简单，时尚大气。

东芝DP-2822AM上端为A4自动双面输稿器，扫描速度最高达25页/分钟，支持扫描至U盘/文件夹/SMB/e-Mail等目的地。

正面是东芝DP-2822AM的操作面板区域，由主要按钮和多行液晶显示屏两部分组成，相比一般的操作面板，在数量和布局上也更显精简。东芝将复印、扫描、双面、身份证等常用按钮设计成快捷按钮，方便用户进行快速调用。与此同时，在面板右上角的节能按钮，可一键式进入节能模式，从而降低待机状态下的电能消耗。

在耗材方面，东芝DP-2822AM采用大容量设计，其中硒鼓寿命6.4万印，大容量墨粉盒寿命高达1.75万页*，即使在长时间高负荷的运行下也能保证工作效率。*A4纸5%覆盖率

在供纸方面，东芝DP-2822AM标配250页标准A4纸盒，可旁路送纸50页，而且支持100*148mm小纸打印，财务单据完美呈现。即使像216g/O厚纸，封面、预印纸张也能顺畅打印。

东芝DP-2822AM作为一台既能完成A3输出又体积小巧巧妙设计在于绕开了传统A3纸盒思路，机器采用A4纸盒和旁路A3进纸搭配使用，用户平时办公使用A4封闭式纸盒，需要使用A3打印/复印时就使用50页旁路进纸盘，这样既能保证A4机型的尺寸和能耗，同时还能满足小量的A3输出。在A3扫描和复印方面，东芝DP-2822AM通过自动双面输稿器来实现A3幅面原稿的读取，实现A3扫描/复印。

同时，东芝DP-2822AM通过“连续进稿”的功能设定，支持150页原稿持续扫描，确保多页文件的一次性输入。

东芝DP-2822AM的A4+旁路A3设计作为业界创新，其优势已经受到了市场的广泛认可。从产品性能方面来看，将“双面双输”作为标准配置，而标配网络功能更是拓展了其应用范围，性价比更为突出。该系列产品适合有较大A4印量的企业级用户以及银行、保险、电信、邮政、酒店等窗口行业用户，东芝DP-2822AM利用桌面机型的体积优势，在狭小的操作空间提供更经济、更快速、更高效的使用体验。

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