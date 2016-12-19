科技让艺术走进生活 探寻爱普生艺术微喷

【天极网办公频道】提起艺术品复制，大家并不会陌生。比如，很多艺术爱好者都喜欢达芬奇的《蒙娜丽莎的微笑》，可它不能挂在每个人的家里。原作作品珍贵且不可再生，把珍贵的艺术品复制，让艺术定格和传承，是艺术品复制的价值所在。然而，手工临摹、木板水印灯传统的方式耗时耗力，成本、周期长，而且很多复杂的工艺不适合于推广。

另一方面，随着人们生活水平的提高，审美和艺术品味随之提高，对于艺术品的需求也日益增长，艺术从小众收藏向大众消费市场转移。专业的艺术市场门槛太高，这时候数字版画进入了人们的视野，最早是在德国兴起的，后来，中国名家的作品也开始着手数字版画。

科技的发展让艺术突破了局限，其实，用艺术微喷的方式进行艺术品复制在欧美艺术界市场已成为潮流，有别于一般四色印刷的复制，爱普生艺术微喷®是专业的输出技术和输出制作工艺，据了解，它的优势在于色彩范围接近人眼的识别范畴，作品保存时间也可达到收藏级别标准，得到了越来越多的艺术家和专业艺术机构的认可。近日，在爱普生与南方文交所战略合作项目启动之际，天极网采访了爱普生(中国)有限公司专业打印业务大幅面打印机总监黄伟贤、市场经理刘波、广东省南方文交所艺术品交易中心总经理申小波以及北京龙日艺通文化艺术有限公司总经理娄德龙，深入了解这次项目启动背后的故事，也通过采访，让笔者了解到爱普生艺术微喷®会给数字版画和艺术品复制行业的未来带来的张力。



爱普生(中国)有限公司专业打印业务大幅面打印机总监 黄伟贤

科技让艺术走进生活

南方文交所申小波在传统的艺术市场交易方面有近十年的经验，他表示，传统艺术市场上最早做艺术品复制，量都非常小，因为本身它是一个专业的艺术市场，专业的艺术市场受众人群非常有限，在目前经济比较严峻的形势下，整个市场处于一个相对停滞的状态，在这个时机启动数字版画业务，是希望给专业市场以通路。



(由爱普生艺术微喷®工艺输出的作品)

相对于收藏和专业投资人群，他认为艺术爱好者是市场最大的需求群体，而如何解决专业眼力和价格的问题？数字版画是答案，因为数字版画保证了艺术的原装性。“像爱普生艺术微喷®做出来的产品，一比一复制的话，连艺术家本人也很难分辨出来哪个是真，哪个是复制的，在这种情况下，在家里面虽然挂的是数字版画，但获取到的艺术信息是没有递减的。在保留完整审美的状态下，你把门槛降到了最低，只有这种形式才能把艺术生活化，才能让真正的艺术走向大众。”申小波说。也证实因为这样，南方文交所在这样的契机选择与爱普生合作。

合作仅仅是一个开始，申小波向天极网透露，推动数字版画走近大众还有几步要走：首先，南方文交所正在和国家标准委、爱普生三方深度沟通，打算把一整套的流程体系上升到行业标准;其次，与文化部艺术发展中心合作，后续把爱普生艺术微喷®工作流程、技术手段、质量标准等开发成一套完整的课程，在整个艺术市场和大众市场全面铺开。



广东省南方文交所艺术品交易中心总经理 申小波

用金融杠杆撬动数字版画的市场

提起数字版画业务的市场前景，申小波举了一个例子：中国现在拥有衣服的库存量是199亿件，这些库存目前没有办法卖出去，但为什么制衣厂还在拼命的生产衣服？这里面有很多因素，最主要的是，你会发现十年前流行的款式，十年之后又火爆起来，这就是在大的经济环境下，所在的经济结构下产生的必然动作。

与此类似，现在不怕把大量艺术品生产出来，预计未来，每面墙上挂的艺术品需求会非常大，只要用金融的方式，让它迅速产生交易，就能转换成现在的实体经济的财富效应。而这次合作的第三方龙日艺通，南方文交所希望把来自资本市场的钱分成两部分，第一部分向艺术家购买版权，艺术家拿到这些钱以后，就可以专心创作出更多优秀的作品，从而实现了版权的流通;第二部分，给到龙日这种工作室，迅速把这些拿到版权的艺术品生产出来，只有在十天或者半个月一下子生产几万张的规模下，才能把授权作品价格降到最低，高低效益中间就会产生一个价差，而差价差就是金融的本质，实现金融的流通。

“我们不怕起步时候的辛苦，愿意来做尝试，也同时帮助行业梳理这些标准，进行标准化，我们看好数字版画市场的爆发式增长，希望这个行业会变成一个产业。“申小波说。



(北京龙日艺通文化艺术有限公司总经理娄德龙)

“爱普生艺术微喷®”让艺术价值最大化

在采访中，天极网了解到，龙日艺通与爱普生的渊源已久，是较早一批使用爱普生大幅面打印机的用户，娄德龙以自身的经历体会到科技带来的方便性、易用性和成本下降的几何数字幅度。“在爱普生之前我们做的所谓的艺术品复制，是用手工的方式，找最好的艺术家临摹，但是没有创新的形式化。在这种情况下人工成本是非常高的，所以许多按照真品去卖，来补充市场。还有一个方式是木板水印，这也是用N个版一个一个套色，周期特别长，学习的年限特别久，成本很贵，木板水印达到几十万、上百万成本，已经超出了很多艺术原作的价值，本身变成了大师级别的作品，它的成本、周期和复杂的工艺都不适合于推广。”

在娄德龙看来，爱普生艺术微喷®以颠覆者的姿态打破了传统，色域达到了前所未有的程度接近人眼的识别范畴。“ 我们不停的在做艺术品复制，从扫描、复制、制版、调色，最后出来的时候，都是一种非常兴奋的状态，爱普生艺术微喷®还有对色相、色域、饱和度控制、细节的表现，如果不借助专业工具，很难分辨的出来。”爱普生艺术微喷®技术给艺术带来的价值体现在：在视觉上解决了审美的需要，又解决了收藏年限的问题，真正成为艺术收藏品来存在。



(龙日艺通安装的Epson SureColor P10080大幅面喷墨打印机)

龙日艺通这次买的是爱普生最新大幅面打印机系列Epson SureColor P10080，跟原来1英寸打印头相比，现在的打印喷头2.64英寸宽。此外， P10080创新的拥有了5个黑色和4个灰色层级，图像色阶过渡更加平滑。

另据娄德龙透露，爱普生艺术微喷®之所以能达到接近于人眼识别极限的程度，流程绝对不是一个普通的广告机或者印刷机能够做到的，与前期的扫描、制版、调色，标准还有打印的纸张都分不开，“每一台机型输出每个数据，每个纸张都要做单独的曲线，像我们有上百台曲线对应不同的介质，而且有不同的调整。可以说，爱普生设备的稳定性非常好。”

笔者认为，爱普生艺术微喷®让许许多多的艺术品能以大众所接受的价位购入，之后更有长久的保存年限。艺术家的创作越来越走进大众生活，今后面临的市场必然潜力无限。

（ 作者：嘉文 责任编辑：嘉文）

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