创行 耀视界，柯尼卡美能达精彩亮相2023广印展

【天极网办公频道】2023年4月11日，第五届中国(广东)国际印刷技术展览会(以下简称“广印展”)在东莞广东现代国际展览中心盛大举行。作为全球领先的数字化整合增值服务商――柯尼卡美能达以“创行・耀视界”为主题，携旗下多款印刷设备精彩亮相。展会首日，柯尼卡美能达重磅发布了旗下重量级新品――新一代全彩色标签数码印刷系统AccurioLabel 400(以下简称“AccurioLabel 400”)，充分展示了其在数字印刷领域的创新成果。

展会首日，柯尼卡美能达荣耀发布了重量级新品AccurioLabel 400，并以现场演示的方式，全面展示了新品AccurioLabel 400的各项优越性能。

AccurioLabel 400是柯尼卡美能达继在中国市场上推出广受欢迎的Accuriolabel 230设备后，又一款里程碑产品。作为柯尼卡美能达在工业型数字印刷领域取得的最新成果，AccurioLabel 400在多方性能上均实现了全新突破：39.9米/分钟更快的速度，生产力更高，增加的高遮盖率白色碳粉给标签生产和设计带来了更多的设计，可以帮助客户拓展更多的材料应用，实现更好的产品价值。

在广印展上，除了重磅新品，柯尼卡美能达还带来了多款印刷设备：AccurioJet KM-1eHD、AccurioShine 3600、AccurioPress C14000、AccurioPress C7090、AccurioPress 6136、KM8330sf、 AccurioShine 101并在多个领域进行了应用展示。

明星产品UV喷墨彩色数码印刷设备AccurioJet KM-1eHD是柯尼卡美能达在2016年德鲁巴展会上首次推出的旗舰型数字工业印刷设备。自诞生起一直被誉为B2+数字印刷机的首选。该设备不仅拥有传统印刷的稳定、大幅面、高精度的特点，同时兼具数字印刷的快捷、灵活、可变、简易流程的特点。

3D UV印后数码增效设备AccurioShine 3600是一款可实现数码烫金和局部UV的印刷机;顾名思义，这就是一台做烫金和局部UV的后道加工设备。他的印刷尺寸可以达到364*750毫米，完全可以满足一般的小型包装的需求。无论是局部UV还是烫金，都是无需制版，可以做到一张起印，张张不同。重要的是还可以把烫金和UV做成3D效果。

AccurioPress C14000是一款集印前自动化、工作流程协作和网络打印一体的解决方案AccurioPro Flux，其拥有Flux Essential、Flux Premium、Flux Ultimate三个版本。利用Flux管理软件提交作业相对以前的传统文印工作方式，可以使用成降低本，提高生产效率，节省人力资源。

AccurioPress C7090是柯尼卡美能达最新的色彩解决方案AccurioPro ColorManager Print，也可以简称它为APCM Print，它是柯尼卡美能达APCM色彩管理系统中非常特殊的一个解决方案。当在仅有目标样稿而对其当时的打印环境打印方式一无所知的情况下，通过APCM Print可以在几分钟内完成对目标样稿的颜色匹配，整个过程快捷精准。

多功能数码增效烫金机AccurioShine 101，这是柯尼卡美能达AccurioShine系列入门级的数码增效设备，可以帮助有需求的客户减少前期过高的投入。该款设备专注小批量订单，数码增效单张起印，短单更加灵活，减少外发成本，同时可以搭配金箔、银箔、白色箔等多种烫金箔，给客户带来了更多的可能性，能够帮助客户拓展产品应用提高产品附加值，提高利润。

此外，柯尼卡美能达在展区现场还精心打造了多个样品体验区――标新立异、包罗万象、影向未来、商业创新、书香门第、博览群书以及Prokom展示区，旨在通过趣味生动的场景互动，充分展现柯尼卡美能达数字印刷产品、创新技术及数字印刷解决方案在标签、包装、影像、商业、文创、出版等诸多领域的多项创新应用，为莅临现场的观众呈现了沉浸式数字印刷盛宴。

凭借细腻丰富的色彩表现，逼真写实的印刷效果，展区内由柯尼卡美能达数字印刷设备印制的精美样品获得了在场观众的高度认可，观众们纷纷驻足欣赏、拍照打卡。

现场还有特别设置的“柯公益”专区，柯尼卡美能达特殊儿童绘画手工大赛获奖作品印在了明信片、纸袋以及标签上，让缤纷童思化作无限“视”界!

未来，柯尼卡美能达将不断根据用户的个性化需求，与时俱进地进行技术研发和变革，力求为更多用户带来适应潮流发展的生产型数字印刷系统，帮助其开发更多的创新应用领域和增值服务，以创造更高的商业价值，引领中国数字印刷发展潮流。