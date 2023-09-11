柯尼卡美能达获TÜV南德大中华区首张生命周期评价关键评审声明证书

(9月11日，上海)近日，全球领先的数字化整合增值服务商――柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司(以下简称“柯尼卡美能达”)旗下8款彩色/黑白多功能数码复合机(以下简称“数码复合机”)荣获TÜV南德意志集团(以下简称“TÜV南德”)大中华区首张《生命周期评价关键评审声明》证书(LCA：Life Cycle Assessment生命周期评价，以下简称“LCA证书”)，这也是商务办公领域的企业首次获得这一权威性的LCA关键评审声明。柯尼卡美能达OP销售本部副本部长虞政康先生、TÜV南德全球可持续发展服务副总裁Duque Ciceri, Natalia女士共同出席了LCA证书的颁证仪式。

柯尼卡美能达OP销售本部副本部长虞政康先生与

TÜV南德全球可持续发展服务副总裁Duque Ciceri, Natalia女士共同出席LCA证书的颁证仪式

TÜV南德成立于1866年，前身为蒸汽锅炉检验协会，发展至今已成为了全球化的机构。凭借在可持续发展领域的专业能力，TÜV南德全力支持全球企业提升在国际市场中的可持续竞争力，与企业一同循“续”共进，积极贯彻“双碳”目标。此次，柯尼卡美能达荣获TÜV 南德大中华区首张LCA证书，充分标志着柯尼卡美能达旗下数码复合机在温室气体排放核查上已接轨国际技术规范。

着力减缓碳排放 夯实绿色产品生命周期

随着全球对环保议题的高度关注，产品碳足迹与生命周期评价(LCA)越来越受到人们的重视。产品生命周期是指产品从原材料获取与加工、生产制造、销售与分销、安装、使用到废弃处置阶段的一整个流程。在当前国内外气候变化的背景下，开展LCA具有积极意义，不仅可加快推动企业可持续发展目标落地，革新绿色生产流程、提高产品附加值，还可满足国内外终端客户对绿色产品的采购需求，进一步提升企业在可持续发展领域的影响力。

在本次LCA关键评审过程中，TÜV南德技术专家团队对柯尼卡美能达旗下数码复合机在全生命周期的环境影响类别结果进行了评审，并重点评审了在产品使用阶段造成的气候变化环境影响，最终确认柯尼卡美能达7款bizhub系列数码复合机：bizhub C550i、bizhub C450i、bizhub C360i、bizhub C300i、bizhub C250i、bizhub 450i、bizhub 287以及旗下中高端商务品牌――DEVELOP德凡ineo+ 360i彩色数码复合机的生命周期评价在关键评审范围内符合ISO14040：2006与ISO14044：2006国际标准。

柯尼卡美能达彩色数码复合机bizhub C550i & DEVELOP德凡彩色数码复合机ineo+ 360i

凝聚合作共识 引领可持续发展

在颁证仪式上，柯尼卡美能达OP销售本部副本部长虞政康先生表示：“随着中国双碳目标的不断推进，各行各业正在不断加快构建绿色低碳循环发展经济体系。基于双方共同致力于构建绿色环保型社会的美好目标，柯尼卡美能达很荣幸能与TÜV南德达成友好合作。此次荣获TÜV南德颁发的LCA证书，不仅是对我们在节能减排方面所做出的贡献的高度认可，更是柯尼卡美能达践行企业社会责任的积极表率。今后，柯尼卡美能达将基于‘绿色经营’战略，在更多领域与TÜV南德展开深入合作，共同引领绿色低碳可持续发展。同时，我们也将携手多方合作伙伴为实现社会的可持续发展赋能，为人类的和谐永续发展不断创造新价值。”

柯尼卡美能达OP销售本部副本部长虞政康先生发表致辞

TÜV南德全球可持续发展服务副总裁Duque Ciceri, Natalia女士表示，可持续发展是目前全球企业的重点战略发展方向之一。柯尼卡美能达在可持续发展领域具有高专业度和准备度，在其产品的生产制造阶段积极运用可再生的回收材料，正是践行循环经济坚实而明确的体现。TÜV南德很高兴能与柯尼卡美能达达成此次合作，希望今后继续通过提供可验证、可追溯的数据，赋能柯尼卡美能达更好地推动自身以及产业链绿色节能转型。

TÜV南德全球可持续发展服务副总裁Duque Ciceri, Natalia女士发表致辞

探索绿色未来 赋能多方价值

作为一家将“绿色经营”理念融入企业经营本身的跨国企业，柯尼卡美能达一直积极响应联合国减塑行动以及中国“碳达峰、碳中和”政策目标，致力于创造出符合自身业务发展方向的环境价值，并倾力协助用户及社会降低环境负荷。

为推动社会的可持续发展，柯尼卡美能达集团制定了“新环境愿景2050”：至2050年，计划较2005年削减100%柯尼卡美能达产品全生命周期中的CO2，实现“0碳”目标;同时，确立了富有积极意义的“负碳”环保目标并计划于2025年实现“负碳”目标;此外，立足于柯尼卡美能达“绿色经营”理念，积极围绕可持续解决方案(计划・研发)、可持续工厂(采购・生产)、可持续市场(销售・服务)三大维度积极贯彻“新环境愿景2050”。

柯尼卡美能达“新环境愿景2050”

柯尼卡美能达围绕三大维度积极贯彻“新环境愿景2050”

面向2050年以及更长远的未来，柯尼卡美能达将不遗余力地践行“绿色经营”战略，积极履行“0碳”及“负碳”目标，致力于同时实现“提升企业价值”以及“为社会创造价值”，携手多方合作伙伴为人类的美好生活和社会的可持续发展贡献更多力量!