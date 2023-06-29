经典才对味，京瓷助力多场景打印

【天极网办公频道】在我们的生活中，打印机已经不只是办公室的标配了，越来越多家庭也开始拥有打印机。在数字化快速发展的时代里，打印机的使用范围已经扩展到了办公、家庭、生活中的各个方面。

小身材 多用途 高效率

小型企业

对于小型企业来说，一台适合日常办公输出需求的打印机，不仅要求在打印性能上做到高效、高质，它的使用成本更是要经济实惠。

京瓷PA2000w激光打印机首页打印速度低至8秒。每分钟20页的打印速度，更是能让使用者无需长时间等待，助力用户高效办公。

PA2000w还拥有鼓粉分离技术，能够有效降低小型企业的运行成本。

学校/图书馆

在学校或是图书馆里，经常需要对课件、考试、作业、毕业论文等文件资料进行打印。大容量、多尺寸的打印功能可以提高工作效率并且满足更多打印需求，减少学生和老师等待的时间。

京瓷PA2000w激光打印机底部的供纸盒提供150页的供纸容量，支持包括16k在内的多尺寸纸张(A4, B5, A5, A5E)。

在打印需求不多的时候，用户还可开启ECO-Print低功率节能模式，虽然打印速度降低了，但是可以减少最多50%的能耗，同时也减少了打印作业时的噪音，让学生宿舍、老师办公室、图书馆能够享有安静的舒适环境。

个人办公室

财务人事经常需要打印一些文件，例如：合同、简历等资料。在外看到优质的应聘者怕忘了不想错过，随时远程打印简历，回到公司即可将简历交给主管查看。

京瓷PA2000w激光打印机支持无线打印和移动终端打印。用户可通过手机或平板电脑轻松实现移动打印。即使不在公司或是打印机旁，也能随时随心打印资料，不耽误时间。

在操作使用上也非常容易，PA2000w的机身上均贴有教程指导二维码，用户只需扫一扫就可以看到各种操作指导视频，安装驱动、执行打印、故障排除等视频教学简单直观，普通用户一学就会，不需要IT人员，小毛小病也能快速解决。

个人家庭

在家庭中，打印机不仅可以满足家庭日常打印需求，同时也适用于孩子们的学习活动。打印机不仅要操作便捷，还需要满足环保的要求。

京瓷PA2000w激光打印机基于紧凑设计理念，优化了部件结构，实现了粉盒和显影一体化。同时机身的前盖式设计和墨盒的把手设计也极大地简化了换粉操作，无论是科技小白还是儿女长辈，打开前盖即可轻松替换。

另外，PA2000w移除了废粉盒设计，取而代之装有墨粉收集结构，可以将鼓上残留的墨粉回收并再次利用，直到墨粉耗尽。不仅没有废粉产生，减少了耗材的使用，还能保持家中环境的干净清新。

总体来说，京瓷PA2000w激光打印机适用于多种场景，无论是团体、个人还是商务应用领域都有着不俗的功能表现。