京瓷一体机引领中小企业SOHO办公新风潮

【天极网办公频道】随着技术的进步，打印机的功能已经越来越丰富，突破了单一的打印功能，满足了我们多元化的办公需求，成为必备的办公设备之一。而对于中小企业以及SOHO用户来说，需要考虑哪些因素才能满足日常办公的需求呢？

简单易操作，新人也会用

一般来说，办公人群都会希望一体机更加简单易用，这样在使用时可以最大程度提升办公的效率。特别是在紧急需要使用一体机的情况下，快速且简便的操作体验可以提高打印效率。

京瓷MA2000w多功能一体机贯彻轻松、简单的使用理念。配备了简洁的操作面板，实体按键让操作变得更为直观，在面板上即可轻松完成扫描工作。一体机还支持一键复印身份证功能，用户不需要复杂操作即可轻松完成复印，提高工作效率。

打印效率更高，办公更省心

对于很多办公用户来说，为了能大幅度提升办公的效率，对于打印速度就有了额外的要求。

京瓷MA2000w多功能一体机的打印速度就可以满足SOHO办公用户的需求，20页/分钟的打印速度使得用户在打印文件时更加高效。而高效的打印速度可以有效提升员工办公的效率，可以把更多的时间和精力用在其他工作上。

打印更灵活，工作更自由

SOHO办公用户由于工作的自由性，所以很多时候工作的地点并不固定。而传统的打印方式一般都需要电脑才能打印，这给SOHO办公人群带来了局限性。

京瓷MA2000w多功能一体机标配无线打印功能，让打印方式变得更加灵活。通过云盒可以实现远程打印，即使是在家中、咖啡厅或者出差中都可以通过微信直接给打印机发送指令，真正将打印方式变得更加多样化。

优化内部结构，维护更方便

中小企业以及SOHO用户因为节约开支而不一定会配有专业的维护人员，一旦一体机出现问题，就不得不增加额外的成本。

京瓷MA2000w多功能一体机前盖式设计和墨盒的把手设计简化了换粉操作。而且机身上的排障二维码能够让用户进入官网相应页面查看故障排查的说明和视频演示，没有专业的IT人员也能轻松快速解决日常维护问题。

所以，京瓷MA2000w多功能一体机稳定的性能表现和多样化的功能，能够让中小企业以及SOHO办公用户大幅度地提升办公效率，非常值得选择。