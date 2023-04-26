Jabra推出全新专业级音频产品， 满足灵活多变的混合办公需求

【天极网办公频道】天极网4月26日消息，音频、视频和协作解决方案领军企业Jabra推出重磅新品― Jabra Evolve2系列中端耳麦及Speak2系列新一代专业级全向麦，丰富办公耳麦和会议全向麦领先系列产品，为现代混合型员工赋能。Jabra Evolve2系列中端耳麦包括 Evolve2 65 Flex 、Evolve2 50 及 Evolve2 55，可以为用户随时随地打造灵活办公体验;Speak2系列包含Speak2 75、Speak2 55 和 Speak2 40，集移动便携、清晰音质和出色品质于一体。

全新 Evolve2 系列，焕新混合办公体验

全新 Evolve2 耳麦旨在为用户提供实用专业功能，保护用户专注力，方便随时随地接听电话、加入会议。此外，为了满足工作和音乐需求，Jabra 还针对这三款新品的音质进行了优化升级，让用户无需在休息期间切换耳麦。

Jabra Evolve2 65 Flex 采用独特的折叠式设计，搭配可折叠头戴、纤巧耳罩和缩短隐藏式麦克风杆。强悍芯片组、先进数字算法以及适用于开放办公空间的 Jabra ClearVoice 波束成形麦克风有机组合，有效滤除背景噪音，让用户无惧嘈杂，清晰聆听。与此同时，芯片组和降噪技术还可为优异*的混合式主动降噪 (ANC) 性能提供助力，记忆海绵耳罩可紧密贴合耳部，进一步滤除背景声音。Jabra Air Comfort 技术叠加可灵活旋转的耳罩，即使长时间佩戴，也能缔造非凡舒适体验。

除了 Evolve2 65 Flex 采用主动降噪 (ANC) 技术外，无线版 Evolve2 55 和有线版 Evolve2 50 两款专业级耳麦也搭载这项先进功能。强大的主动降噪技术，结合全新的声学腔体设计、28 毫米自定义扬声器和经过特别设计的芯片组，再加上 2 个性能出众的降噪麦克风，实现卓越语音分离效果。

三款产品均已通过 Microsoft Teams 和钉钉会议认证，并兼容所有主流在线会议平台。

全新 Speak2 系列，加持混合办公悦耳音质

全新 Speak2 系列秉承匠心，可胜任会议、通话、流媒体、演示等事项，帮助用户轻松应对忙碌的混合办公日程，同时满足他们对智能全向麦的期待。为了让参会全员畅享优质的双向沟通体验，Speak2 系列搭载全双工音频技术，以超高标准打造卓越性能。同时，Speak2全系列产品采用100%可回收塑料，在每一个环节悉心秉承环保理念。

Jabra Speak2 75 堪称口袋里的会议室，是 Speak2 系列中唯一一款配备自定义麦克风音质指示灯的全向麦。360° 亮环可直观呈现麦克风拾音效果，为用户随时随地提供值得信赖的专业体验。先进的 65 毫米全频带麦克风加持，让优异音质再上新层级，大幅度提升会议效率。

用户还可根据喜好选择 USB 有线款 Speak2 40 或无线款 Speak2 75 及 Speak2 55。Speak2 集专业、小巧、便携于一身，不仅有全新技术加持，还可兼容所有主流在线会议平台。无论用户在哪里连线都能从容参会和通话，无需担心音质和连接问题。

三款产品均已通过 Microsoft Teams认证，并兼容所有主流在线会议平台。同时，Speak2 55已通过钉钉会议认证。

Jabra副总裁暨大中华区总经理侯智星表示：“全新音频设备有助于将灵活办公全面提高至全新水平。当代员工可以借助这些设备呈现专业的形象和声音，实现高效办公。我们对 Evolve2 和 Speak2 这两个先锋级专业音频系列进行升级重塑，优化灵活办公体验，帮助当代员工提升混合会议表现。”

价格与购买信息

・ Jabra京东旗舰店已开卖

・ Jabra京东旗舰店链接：

https://b.r.sn.cn/hgkzT4

・ Evolve2 65 Flex 建议零售价为¥2,488(带无线充电支架型号售价¥2,941)，Evolve2 55 立体声型号建议零售价为¥2,034(带充电支架型号为¥2,412)，Evolve2 55 单声道型号建议零售价为¥1,958(带充电支架型号为¥2,336)，Evolve2 50 立体声型号建议零售价为¥1,505。Evolve2 50 单声道型号建议零售价为¥1,429。

・ Speak2 75 建议零售价为¥2,919 起，Speak2 55 建议零售价为¥1,495，Speak2 40 建议零售价为¥1,337 。

如需详细了解新品信息，请访问www.jabra.cn。