京瓷将携旗下明星产品亮相第五届广印展

【天极网办公频道】备受瞩目的第五届中国(广东)国际印刷技术展览会(以下简称“广印展”)将在东莞广东现代国际展览中心精彩亮相。广印展被誉为四年一届的印刷业奥林匹克盛会、中国印刷业发展的风向标和晴雨表，这场四年一度的盛会也是众多厂商展现自己技术和实力的舞台，成为业界关注的焦点。

京瓷作为行业的知名品牌也将亮相本届广印展，并且带来旗下明星新品――TASKalfa Pro 15000c/A双色喷墨数码印刷系统。展台位于1号馆(一层)，1-1023展位。

在本次展会上京瓷将给大家带来TASKalfa Pro 15000c彩色喷墨印刷系统，展示新一代环保型商务印刷解决方案的风采。

相比激光打印，喷墨方案在健康环保、静音和能耗方面都有着压倒性优势。京瓷TASKalfa Pro 15000c系列商务印刷系统不仅有着每分钟150张A4，月负荷量100万印的高生产力，而且还实现了0臭氧排放和低噪音，并且取得了ISO9001、3C、节能等相关认证，能够为用户带来更加环保、高效的专业商务印刷方案。

京瓷一贯重视中国市场，京瓷TASKalfa Pro 15000c/A双色喷墨印刷系统特地将洋红墨水替换成为中国用户量身定制的中国红墨水，将机器打造成打印中国红和黑色的双色机，能够更好地满足政府、部队、学校、大型国企、央企、设计院等以红头文件输出为主的用户群体。凭借出色的生产力，优秀的环保性，和更加“接地气”的设计，成为京瓷人气颇高的明星机型!

展会现场，京瓷还将为大家带来精彩分享，现场观众可以第一时间感受来自京瓷的创新生产印刷技术为办公以及行业带来的改变。另外，在了解产品的同时，到达京瓷展台打卡的观众还有机会获得精美礼品哦!更多详情还可关注京瓷官方公众号以及官方抖音。

此外，此次广印展京瓷展台也将全程视频直播，点击下方链接赶快预约吧。

直播入口：

https://zhibo.yesky.com/hardware/a4d176aee27a0e702e8f605b4d15bc21.html