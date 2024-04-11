2024柯尼卡美能达绿意华夏公益行：汇聚绿色力量，共绘美丽中国

【天极网办公频道】(4月11日，上海)巴丹吉林沙漠，作为中国第三大沙漠，横跨内蒙古西部与甘肃交界，总面积4.7万平方公里。虽历经40多年的治理，风沙线已基本稳固，但对自然环境和当地人民生活的威胁始终不减，人类与荒漠化的斗争仍在长期持续。

近日，柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司、柯尼卡美能达(中国)投资有限公司(以下统称为“柯尼卡美能达”)，与甘肃省经销商合作伙伴代表、行业知名媒体代表组成志愿者团队，一同赶赴甘肃省张掖市五泉林场举行了“2024柯尼卡美能达绿意华夏公益行”活动，并与甘肃省林业和草原局总工程师刘峰先生、临泽县委常委、县政府副县长(常务)任刚先生、临泽县自然资源局局长李建荣先生、五泉林场场长李军元先生，共同出席了柯尼卡美能达认养公示牌揭牌仪式。

2018年，柯尼卡美能达正式启动了“腾格里治沙行动”并连续多年深入腾格里沙漠南缘的风沙口――八步沙，积极致力于改善中国西北部土地沙漠化现状，截止2023年已治沙植树百余亩。如今，柯尼卡美能达进一步扩大治沙植树版图，将目光投向了甘肃省张掖市的五泉林场，旨在以切身行动为当地环保事业贡献力量。

携手治沙 绘就美好生态

柯尼卡美能达认养公示牌揭牌仪式伊始，临泽县委常委、县政府副县长(常务)任刚先生代表当地政府对柯尼卡美能达参与沙漠化治理表达了诚挚的谢意。任刚先生表示，这是一次政企合作、共筑生态安全屏障的盛事，更是坚定践行了生态文明理念。

临泽县委常委、县政府副县长(常务)任刚先生发表开场致辞

甘肃省林业和草原局总工程师现场分享了当地近40年来防沙治沙的历史及治沙成果，并由衷地肯定了柯尼卡美能达在防沙治沙方面所做出的贡献。刘峰先生表示，期待未来能有更多企业积极参与到中国西北部地区的防沙绿化事业中来。

甘肃省林业和草原局总工程师刘峰先生发表致辞

其后，柯尼卡美能达董事长兼总经理发表了致辞。中田裕司先生表示，柯尼卡美能达是一家始终将“绿色经营”和“企业社会责任”融入经营本身的跨国企业。自2018年至今，柯尼卡美能达已连续多年在中国西北部开展治沙植树活动，以实际行动积极响应了中国政府十三五规划中重点强调的“绿色低碳”发展目标。未来，柯尼卡美能达也将继续携手各方有识之士，为构建绿水青山的家园和沙区更美好的生态贡献力量!

柯尼卡美能达中田裕司董事长发表致辞

柯尼卡美能达OP销售本部本部长兼市场统括部统括部长凌芸女士也在现场发表了精彩的致辞。凌芸女士表示：“作为一家企业我们的力量是有限的，但是我深信：只要持之以恒地投身中国西北部的治沙事业，我们终将可以通过自身的实际行动影响更多的合作伙伴和用户，让更多的人关心甘肃的绿色环保事业，为建设祖国的绿水青山及更好的生态环境注入源源不断的绿色动能。”

柯尼卡美能达OP销售本部本部长兼市场统括部统括部长凌芸女士发表致辞

随后，五泉林场李军元场长向柯尼卡美能达公益团队表示了感谢并表示：“我们将珍惜此次合作，与政府、企业和社会各界共同努力，大力改善五泉林场及临泽县的生态环境，为人民群众创造更良好的环境。”

柯尼卡美能达认养公示牌揭牌仪式合影

揭牌仪式结束后，柯尼卡美能达公益团队跟随林场工作人员一起参观了五泉林场。在工作人员的讲解下，柯尼卡美能达公益团队详细了解了林场的发展历史、治沙技术和未来规划，对林场工作人员们为保护环境、改善生态环境所付出的辛勤努力表示了由衷的敬意。

植根希望 孕育绿色未来

春季适宜播种新植，柯尼卡美能达公益团队在林场工作人员的引导下，前往五泉林场奠基柯尼卡美能达认养公示牌并将梭梭树和花棒等耐旱植物精心栽种于土壤中，以实际行动种植绿色希望，灌溉生态绿洲。

柯尼卡美能达公益团队前往林场种植梭梭树和花棒等耐旱植物

柯尼卡美能达公益团队合影

植树固沙护家园，环保公益共践行!未来，柯尼卡美能达将秉持“绿色经营”的企业理念，继续投身防止土壤沙化、植树造林的公益行动，并汇聚集团内外部力量、携手更多合作伙伴常态化地推进这一行动，致力于同时实现“提升企业价值”与“为社会创造价值”的双重目标，为人类社会的可持续发展积极赋能!