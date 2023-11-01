【天极网办公频道】2023年11月1日至11月4日，佳能(中国)有限公司携旗下高速喷墨印刷、短版数码印刷、多元化印刷三大产品线在内的多样化专业打印产品及解决方案，亮相第九届中国国际全印展(All in Print China 2023)。作为数码印刷行业的领军者，佳能以前沿的技术、产品与解决方案为众多行业用户提供了丰富的应用选择，也为客户带来更多的商业机会及增值服务，受到了用户的一致肯定与好评。

佳能携多样化专业打印产品及解决方案亮相第九届中国国际全印展

提升产品创造力，助力多元化印刷及生产

随着疫情后经济的稳步复苏，办公、教育和娱乐等各种社会活动不断增加，广告、标牌、海报和其他多元化印刷品的需求将持续增长。在佳能展台多元化印刷展示区，佳能带来了第一个在速度配置和介质处理方面采用模块化的卷对卷大幅面图形打印机平台――彩浪“梦”系列，成为展台当之无愧的人气王。

参展观众现场感受彩浪“梦”系列打印魅力

彩浪“梦”系列产品引入新的佳能UVgel凝胶墨水选项，大大扩展了客户可以创建的应用范围，打印壁纸、汽车贴、广告灯箱、玻璃贴纸、标签、标志标牌、海报、地贴、杜邦特卫强材料等众多大幅面的应用可以说是手到擒来。再加上升级的介质检测传感器技术，可以更方便地处理介质，让客户使用厚重、透明、彩色、金属和磁性材料等多种介质，从而扩大产品应用范围。同时，UVgel凝胶墨水的特殊性能还使用户在与白墨有关的生产、喷嘴清洁和维护环节，最大限度地减少墨水的使用和浪费，并最大限度地提高生产力。

彩浪“梦”系列产品现场输出精美制作物

值得一提的是，彩浪“梦”系列采取模块化设计，提供了彩浪 M3或M5(巡航速度分别为29m²/hr和40m²/hr，最大打印速度为111m²/hr和159m²/hr)的输出速度选择，并可选择从一种速度升级到另一种速度，既可在生产高峰期临时升级，也可永久升级，是一种面向未来的解决方案。同时，其还可以通过新的白墨选项轻松升级到M3W和M5W型号，并配备成熟的FLXfinish+亚光/光亮打印技术选项，用于CMYK打印。作为一个可持续的解决方案，彩浪“梦”系列使客户可以在不更换核心打印引擎的情况下，随着业务的发展来变换打印机的速度和能力。

多元化印刷展示区展出丰富多彩的各类输出物

imagePROGRAF GP-520吸引众多观众驻足体验

此外，佳能imagePROGRAF GP-520作为佳能首次搭载荧光色水性颜料墨水的大幅面输出设备，也为多元化印刷提供了更多的选择。GP系列打印机配备的荧光色墨水可以打印荧光专色，在特殊光线照射下会表现出荧光效果，可以广泛应用于广告品和印刷包装等领域的数码打样。GP-520同时搭配了红、橙、绿、紫四个特殊色，拥有的宽色域可以在PANTONE FORMULA GUIDE solid coated 标准下色彩覆盖率达到99%，同时GP-520也是佳能第一台获得霓虹色PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE coated 认证的打印机，使输出的作品图像表达更具冲击力，有助于用户扩大业务机会。

多样化应用、提升效率，灵活高效满足各类需求

工作日益繁忙的当今社会，对于印刷设备而言，既需要满足客户多样化的需求，又要能保证高品质的产出，既需要节省办公空间，又要操作简单、高效。面对如此难题，在佳能展台短版数码印刷展示区展出的imagePRESS V系列彩色数码印刷机交出了令人满意的答卷。

参展观众现场感受imagePRESS V系列打印魅力

佳能imagePRESS V系列彩色数码印刷机采用新的外观设计，钛白色的机身，醒目的黑色分割线及亮银色金属边框，整体呈现出高级感，其中V1000和V900系列的紧凑机身构造，使其占地面积更小，可为用户节省工作空间，更好地融入工作场景。同时，imagePRESS V系列彩色数码印刷机采用32光束R-VCSEL(红色垂直腔面发射激光器)，可提供高达2400x2400dpi的真实分辨率，确保在设备的高速运转中持续输出层次丰富的彩色图像、清晰的线条和锐利的文字。

此外，POD-SURF(按需表面快速熔合)定影技术等多重技术的加持，让佳能imagePRESS V系列彩色数码印刷机扩展了应用范围，能够适应多种介质印刷需求。从引人注目的海报到幅面更大的宣传册和创意营销材料，即使在硬纸、纹理纸、明信片、透明胶片、不干胶、合成纸、信封等特殊介质上，也能以可预测的方式打印出鲜艳的色彩，制作出令人满意的印品。

本届展会中，佳能varioPRINT 140与PRISMAprepare呈现的彩机和黑白机连接解决方案，也展示了自动书脊、纠偏去脏、黑白彩色混合插页输出等丰富应用，吸引了众多观众驻足。

助力商业生产，感受优秀品质

近年来，伴随喷墨印刷成本不断降低及需求量稳定增长，喷墨印刷设备也在中国市场迎来了快速增长。本届展会佳能展台高速喷墨印刷展示区，呈现了由佳能varioPRINT iX系列单张纸喷墨印刷系统与ProStream 3000系列连续纸喷墨印刷系统制作的商务画册、海报等众多实际应用产出物，吸引了众多观众驻足翻阅。

佳能varioPRINT iX系列产品生产的高品质产出物

以佳能多项成熟技术为支撑，varioPRINT iX系列产品保证了高品质输出。首先，varioPRINT iX系列产品使用了佳能iQuariusiX技术，利用真实的1,200dpi的打印分辨率和可变墨滴大小功能，实现了平滑的阴影、引人注目的暗色调细节和清晰的字体。其次，varioPRINT iX系列产品使用了聚合型水性颜料墨水，并搭载了ColorGrip在线预涂技术，不仅能够对不同纸张类型提供出色的图像，确保色彩一致性，还能保证色彩牢固及长久保持稳定。同时，得益于纸张传输控制技术，varioPRINT iX系列具备最多23,400张A4纸张或13,500张*2任何尺寸纸张的进纸能力，可以实现最长3小时不用加纸;在进入打印过程之前，系统还会自动检测并丢弃有折角、破损等问题的纸张，自动化技术有效减少了纸张浪费、印刷错误以及人工耗时，降低成本同时确保了生产效率。

此外，varioPRINT iX系列产品采用按需预涂技术，具有广泛的纸张适应性，可以支持传统的铜版、哑粉等涂布类纸张，胶版、复印等非涂布类纸张，同时也支持喷墨优化类纸张，能广泛地应用于彩页、宣传册、书刊、杂志、明信片、高端直邮等各类印刷场景。

现场观众仔细观看精美照片书及画册

作为商业或出版印刷领域的优先之选，兼具出色打印质量以及高产能优势的ProStream 3000系列连续纸喷墨印刷系统，同样搭载了真正的1,200 dpi压电式按需打印喷头，并能通过控制喷嘴的均匀性和喷嘴活动，实时自动检测和纠正喷嘴故障或停止打印，以确保始终如一、流畅的打印质量。得益于强大的SRA MP控制器架构，ProStream 3000系列产品最高可达133米/分钟的高速输出速度，每小时生产107,500张A4纸或11,300张B2纸;打印日历、海报和销售彩页等产品时，其打印宽度可达556毫米，长度达1,524毫米，并且无需停止生产来切换不同的打印长度，能媲美传统印刷的产能实力，可充分满足中短版市场大量订单需求。同时，ProStream 3000系列产品还能够与PRISMA工作流程整合，实现自动化生产，大幅提高生产效率，降低人工投入以及设备运营成本。

在环保方面， ProStream 3000系列产品采用的聚合型水性颜料墨水以水做溶解载体，不仅安全、不燃不爆、无刺激性气味产生，而且由于水性颜料墨水具有优秀的非渗墨性特点，废弃的印刷品不会对环境造成污染，并且可以当作资源重新利用，不断提高资源转化率，确保了每一本印刷品都符合安全环保要求，也保证了生产全程环保无负担。

佳能深耕专业打印领域多年，始终将客户需求放在首位，在通过技术和产品优势帮助客户提高商业价值的同时，还不断完善服务体系为客户赋能。未来，佳能还将持续进行产品创新，努力实现技术领域的突破，并将积极承担企业社会责任，促进行业规范化、高质化发展，引领市场不断向前。