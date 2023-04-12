印领未来 京瓷明星产品亮相第五届广印展

【天极网办公频道】2023年4月11日，第五届中国(广东)国际印刷技术展览会(以下简称“广印展”)在东莞广东现代国际展览中心隆重开幕!京瓷在展会中带来了一场主题为“京瓷喷墨 印领未来”的产品交流会。新晋推出的TASKalfa Pro 15000c/A双色喷墨数码印刷系统也在现场震撼亮相。

鉴于此次展会对中国市场的重要意义，京瓷办公信息系统(中国)有限公司总经理⑽萁∥嵯壬、京瓷办公信息系统(中国)有限公司Inkjet营业本部本部长佟巍先生、京瓷办公信息系统(中国)有限公司技术本部本部长赵力先生、京瓷办公信息系统(中国)有限公司事业战略本部副本部长藤木庆彦先生、京瓷办公信息系统(中国)有限公司技术服务支持部部长奥田裕明先生悉数出席。

京瓷办公信息系统(中国)有限公司总经理⑽萁∥嵯壬重点分享了京瓷TASKalfa Pro 15000c系列商务印刷系统设备结构更简单，加之良好的喷墨技术能够保证印件质量，具有高生产力、高质量、高稳定性和高环保性等特点，将会是印刷行业的未来。TASKalfa Pro 15000c系列产品的稳定性及即开即打的便利性得到了客户的充分认可。今后，京瓷也将不断探索，开发支持铜版纸打印的单张纸喷墨印刷设备，为客户拓展事业提供更多可能性。

京瓷办公信息系统(中国)有限公司 总经理 ⑽萁∥嵯壬

京瓷办公信息系统(中国)有限公司 事业战略本部副本部长 藤木庆彦先生

京瓷办公信息系统(中国)有限公司 技术服务支持部部长 奥田裕明先生

此外，本次京瓷还特邀广州大洋图文总经理陈育明现场分享他与京瓷的故事，更有行业资深媒体现场助阵，共话京瓷喷墨新品的发展新策略。

广州大洋图文 总经理 陈育明先生

京瓷凭借着丰富的技术积累以及基于长期的研究努力，作为月负荷量可达百万级的轻型印刷设备――京瓷TASKalfa Pro 15000c/A双色喷墨数码印刷系统，主要面向的是数码印刷行业中的短版印刷客户群体。可作为胶印或者轮转设备的补充印量设备。该款产品搭载了京瓷自有技术打印头和水性颜料墨水，出色的保障了高生产力下良好的图像质量。

京瓷TASKalfa Pro 15000c系列商务印刷系统每分钟150张A4单页，打印分辨率为 600*1200dpi，可打印尺寸A6到A3、重量56g到360g的纸张。最大纸盒容量为14,310张，预热时间少于两分钟。这款产品意味着京瓷进入了一个全新的业务领域。而在用户关心的运行维护成本及能耗方面，这款新品也带来了更经济高效的解决方案。同时，面向有红头文件输出需求的用户，京瓷实现仅红黑双色输出，改善了政府客户以往的分色分批打印输出的流程问题。

随着新一代数字喷墨印刷技术的日臻完善，图文快印行业即将面临新一轮洗牌。此次，京瓷针对中小型企业智能化、数字化转型推出的一系列解决方案，为用户提供了更加丰富的选择。本届广印展仍将持续至2023年4月15日，京瓷展台位于1号馆(一层)，1-1023展位，感兴趣的朋友可到现场一同感受京瓷TASKalfa Pro 15000c/A双色喷墨数码印刷系统带来的创新生产印刷技术。