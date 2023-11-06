四赴进博之约 DEVELOP德凡担纲第六届进博会文印输出服务商

【天极网办公频道】万众期待的第六届中国国际进口博览会于上海隆重拉开序幕。本届展会共迎来154个国家、地区和国际组织的来宾，累计超3400家企业参展，展会规模再创新高。专注全链路价值的智能商务解决方案专家――DEVELOP德凡携旗下彩色多功能数码复合机ineo+ 226i(以下简称“ineo+ 226i”)，再次担纲进博会文印输出服务商，这也是继2018年、2021年、2022年后，DEVELOP德凡第四次为进博会全程提供安心可靠的文印保障。

DEVELOP德凡四度担纲进博会文印输出服务商

为更好地响应展商及观展嘉宾的文印需求，DEVELOP德凡为本届进博会提供了近百台ineo+ 226i，分别部署在综合服务区、运营中心、联合办公室、会议中心、网上新闻中心、文创馆、绿地制证中心以及红十字救护站等多个区域，积极协助展商及观展嘉宾完成大批量纸质文档的打印、复印及扫描作业。

DEVELOP德凡彩色多功能数码复合机ineo+ 226i

作为展会现场的文印担当，ineo+ 226i综合性能出众，不仅具备强劲内核，支持多核平行作业，其操作也简单友好，即使是首次操作的人员也能快速上手，且输出效果稳定、流畅。展商以及观展嘉宾还可以通过手机或者iPad等移动终端快速、便捷地输出文件，实现无线打印。除此之外，DEVELOP德凡还携手合作伙伴安排了专业团队驻场，以便更快速地响应现场的服务需求，充分展现了DEVELOP德凡的“印”实力。

DEVELOP德凡为第六届进博会全程提供安心可靠的文印保障

今年恰逢DEVELOP德凡品牌创立75周年，也是其进入中国市场的第五年。自进入中国市场以来，DEVELOP德凡不断丰富和延展产品线，着力聚焦商务解决方案推广并持续提升服务品质，已为制造、金融、司法、教育、物流、基建等各行业用户提供了可满足其实际需求的、更具个性化的商务解决方案，并取得了良好的市场口碑。

DEVELOP德凡品牌创立75周年

正是凭借着精准聚焦用户实际需求的个性化商务解决方案及可靠服务，DEVELOP德凡才能四度担纲进博会文印输出服务商的重任，为展商以及观展嘉宾带来质效合一的高品质文印输出体验。

引领商务潮流，创赢数智价值!未来，DEVELOP德凡将继续秉持“Powering smarter business焕赋智能商务”的全新品牌理念，持续深入聚焦各行业用户的实际痛点，关注全链路价值的提升，以前瞻性的战略思考同步落地实践，着力提供更具个性化、高度融合的智能商务解决方案，助力更多行业用户在数字化时代的浪潮中再创价值新高!



