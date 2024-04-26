柯尼卡美能达与富士胶片商业创新探讨数码办公领域潜在战略联盟

(2024年4月25日)近日，柯尼卡美能达株式会社与富士胶片商业创新有限公司签署谅解备忘录，启动关于数码多功能机、商用打印机和数字印刷机领域战略联盟的可行性探讨。









为积极应对数码多功能机和打印机市场的快速变化，柯尼卡美能达和富士胶片商业创新正积极考虑通过建立业务联盟加强双方的业务基础，包括开发支持双方产品的强大供应体系。双方还将寻求拓展其他方面的业务联盟并持续探讨。

此次双方协商的主要议题包括：

1. 采购业务联盟

- 探讨成立合资企业，以实现原材料和零部件的合作采购

・ 合资企业拟成立时间：2024财年第二季度

・ 持股比例：富士胶片商业创新将持有多数股权

2. 墨粉开发与生产业务联盟

3. 其他业务联盟

- 与主营业务相关的其他战略协作的讨论和协议将另行商定

柯尼卡美能达株式会社总裁兼首席执行官 Toshimitsu Taiko 表示：“两家行业领先的企业对于所面临的业务挑战有着共同理解，此次联盟将有利于双方发挥更大优势。我期待双方的合作能提高投资效益和成本竞争力，加强稳定供应、环境举措和业务持续性计划(BCP)的能力，同时作为全球制造商寻求提升企业韧性的潜能。”

富士胶片商业创新有限公司总裁兼首席执行官滨直树表示：“此次战略联盟的协商对于我们增强市场竞争力、拓展全球业务、实现跨越式发展极其重要。我们坚信，此次合作将创建一个新的体系增强我们的供应链并打造稳固的业务基础。”