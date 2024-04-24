携新品引爆InfoComm China，利亚德释放出哪些讯号？

【天极网办公频道】演员的身体动作在经过数据采集、AI算法识别与分析之后，在身后的大屏上呈现出动作同步的仿真数字人形象，为观众献上数字人“大秀”;在搭建的沉浸式艺术空间内，利亚德运用五面屏幕实现画面联动，带来“未来之境”等一场场沉浸式视觉盛宴。



数字人“大秀”

同时，自研节能芯片、量子点COB一体机、Micro LED微显示屏等前沿产品、创新技术及多场景解决方案也吸引大量的观众驻足与体验......“眼前”的一幕幕场景是由利亚德于北京InfoComm China 2024上通过展区搭建呈现出来的。

据悉，在展会第一天，利亚德在其2024年生态合作伙伴大会暨2024年度战略发布会上带来一系列新品及解决方案的发布。在为期三天的展会现场，利亚德以“AI显示+艺术融合”打造光影新空间，全面展示利亚德在视效领域的实力，再次引爆InfoComm China。

Micro LED产品阵营壮大与亮相

在InfoComm China 2024，利亚德携自研节能芯片、量子点COB一体机、Micro LED微显示屏、Micro LED透明屏、MIP 冷屏、领视智慧综合服务平台参展。可以看出，MicroLED是利亚德展区的一大亮点。



利亚德展台

利亚德集团董事长兼总裁李军表示：“Micro LED产品的性价比持续提升，市场规模快速放大，Micro LED是未来显示的趋势。”并透露，持续深耕极具竞争力的高阶Micro LED MIP产品，并迅速扩产，继续引领Micro LED的技术创新和市场大规模应用，实现Micro LED(MIP、COB)业务持续50%-100%的增长。



利亚德集团董事长兼总裁李军接受媒体采访

在本次展会，利亚德展示了Micro LED技术升级与应用拓展。利亚德再次联手合作伙伴赛富乐斯，展出业界领先的全彩mLED微显示屏和单色(绿色)mLED微显示屏。

据悉，近期即将发布的T3版本mLED全彩微显示屏亮度可达50万nits，色域覆盖DCI-P3，量产性佳，可代替成本高昂的三片合光方案，帮助AR眼镜走向市场成熟，为用户提供全新用户体验。

利亚德展出的17.3寸Micro LED透明屏间距仅为0.3，推动Micro LED制造技术再升级。而新一代MG系列和冷屏产品均采用利亚德新一代MIP技术，极致深黑模组与超高亮度显示，奏响暗与光之歌，拥有2500 nit 亮度，30000:1 对比度。模组搭配超低功耗驱动IC，相比较SMD同等亮度下，功耗降低3倍，开屏1小时感受不到热量。

积极探索量子点技术发展与应用

在量子点技术研发方面，利亚德已成为行业中少有的拥有底层原创技术，并成功实现商业化的企业。

资料显示，自2017年起，利亚德便开始与赛富乐斯合作，积极探索量子点和Micro-LED技术的最佳结合方式，以解决高光强下的可靠性和效率问题。

2022年7月，由利亚德与参股公司赛富乐斯联合开发的基于纳米孔结构的量子点芯片――NPQD R1 Micro LED芯片正式导入量产。

2023年4月，利亚德与赛富乐斯联合发布全球首款4K 162英寸QLED直显大屏，首次将诺贝尔化学奖量子点技术带进下一代新型显示，并实现原位封装量子点芯片(QD in chip) 技术商用化。

同时，保持对量子点、Micro LED技术的探索，利亚德带来了超高显示量子点新品，也就是Micro LED COB一体机。该产品采用量子点红光芯片，相较普通的COB产品，拥有更高的色纯度、更佳的色彩一致性，且可视角度更大，不同视角观看颜色偏移小。



利亚德集团董事长兼总裁李军接受媒体采访

“创新驱动发展，量子点技术呈现出更高的色纯度、更佳的色彩一致性等优势，有着更广泛的应用场景，也受到市场的欢迎，利亚德也在积极地扩产，降低生产成本，争取将量子点应用到更多智能显示产品。”李军如是说。

展会期间，利亚德还展出最新发布的基于55nm+BGA324封装技术打造的新一代节能驱动IC，以及将硬件、项目、屏幕、合作伙伴连接到一起的软件平台――领视智慧综合服务平台Leadview。

双品牌战略与发力文旅

有持续壮大的技术、产品及解决方案阵营是利亚德的一大优势，然而，面对庞大的海外市场，以及极具潜力的文旅夜游行业，利亚德又将如何发力？在InfoComm China 2024，利亚德很好地回答了这个问题。

利亚德将加大海外市场投入，实行双品牌战略：以平达(Planar)品牌继续扩大高端显示市场，以利亚德(Leyard)品牌扩大发达国家中端和经济型市场。

同时，继续扩充亚非拉市场的人员并加大市场拓展投入，扩产斯洛伐克工厂以形成对美欧市场产品的支撑，启动沙特合资工厂建设，三年内逐步实现利亚德国际业务比重从38%提升至50%的目标。

同时，利亚德全面推进文旅夜游业务和AI空间计算创新业态的发展。以AI空间计算技术创新，打造更多具有创新性和竞争力的文旅产品，为旅游产业的繁荣发展注入新的动力。

利亚德搭建的“沉浸式艺术空间”“AI+空间计算”展区也让观众充分感受到科技、艺术、空间计算的魅力。其中，沉浸式艺术空间运用五面屏幕实现画面联动，营造出一场梦幻般的沉浸式视觉盛宴，让人们相信利亚德赋能文旅全产业链高品质发展的实力。



“沉浸式艺术空间”展区

而“AI+空间计算”通过摄像机在更自然的情况下进行肢体动作采集、录制及实时数据传输，并通过AI算法获取、计算观众动作姿态，实现实时驱动数字人效果。目前，利亚德AI与空间计算最新成果已广泛应用在影视、教育、工业、游戏等多个行业。

据悉，利亚德集团各业务板块与30余家白金、金牌双牌经销商、20多家合作伙伴签订了战略合作协议，将进一步推动利亚德集团在智能显示、文旅夜游、AI与空间计算各项业务的深入发展。

写在最后

在InfoComm China 2024上，笔者也充分体验并感受利亚德各项技术、产品及解决方案带给我们的“震撼”。技术发展日新月异，创新浪潮永不停歇。面向未来，利亚德继续站在科技创新前沿，携手各方伙伴进行生态构建，共创产业发展的无限可能，赋能千行百业高质量发展。