Ê¡¿Õ¼ä¡¢¸ü¸ßÐ§¡¢¹»°²È« ¼ÑÄÜiC MF664Cdw A4²ÊÉ«¼¤¹â¶à¹¦ÄÜÒ»Ìå»úÆÀ²â
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø°ì¹«ÆµµÀ¡¿µ±Ç°Êý×Ö»¯ÀË³±Ï¯¾í¸÷ÐÐ¸÷Òµ£¬Äã¿ÉÄÜ»áÎÊ£ºÆóÒµ»¹ÐèÒªÒ»Ì¨´òÓ¡»úÂð£¿
´ð°¸ÊÇ¡ª¡ª²»½öÐèÒª£¬¶øÇÒ±ÈÒÔÍùÈÎºÎÊ±ºò¶¼¸üÐèÒª¡£Ö»²»¹ý£¬ÆóÒµ¶Ô´òÓ¡Éè±¸µÄÆÚ´ýÔçÒÑ²»ÊÇ¡°ÄÜ´ò¾ÍÐÐ¡±ÄÇÃ´¼òµ¥ÁË¡£Ò»·ÝºÏÍ¬ÒªË«Ãæ´òÓ¡£¬Ò»ÞûÆ±¾ÝÒªÅúÁ¿É¨Ãè¹éµµ£¬Ò»ÕÅ¹¤ÅÆÒª²ÊÉ«¸´Ó¡£¬Ò»·ÝÉæÃÜÎÄ¼þÒªÈ·±£Ö»ÓÐÊÚÈ¨ÈË²ÅÄÜÈ¡×ß¡£µ±´òÓ¡¡¢¸´Ó¡¡¢É¨Ãè¡¢°²È«¹Ü¿ØÈ«²¿Ñ¹ÔÚÒ»Ì¨Éè±¸ÉÏÊ±£¬Ëü¾Í²»ÔÙÖ»ÊÇÒ»¸ö¡°Êä³ö¹¤¾ß¡±£¬¶øÊÇ°ì¹«Ð§ÂÊµÄºËÐÄ½Úµã¡£
ÕýÊÇÔÚÕâÑùµÄÐèÇóÏÂ£¬¼ÑÄÜÔÚ½ñÄêÈýÔÂ·Ý·¢²¼ÁËA4²ÊÉ«¼¤¹â¶à¹¦ÄÜÒ»Ìå»úMF660ÏµÁÐ²úÆ·£¬ÓµÓÐÐ¡ÇÉÇáÁ¿»úÉí¡¢¸ßËÙË«ÃæÉ¨Ãè¡¢PDF/AÖ±½Ó¹éµµ¡¢Éè±¸¡¢ÎÄµµ¡¢ÍøÂç+ÔÆÈý¸öÎ¬¶ÈµÄ°²È«·À»¤ÌåÏµ¼°ÐÐÒµ×Ô¶¨Òå²Ù×÷½çÃæµÈÌØµã£¬²¢ÇÒ¼æ¾ß»·±£Éè¼Æ£¬×¨ÎªÕþÎñ¡¢Ò½ÁÆ¡¢½ÌÓýµÈ¿Õ¼äÓÐÏÞµ«ÎÄÓ¡¸ßÆµµÄ°ì¹«³¡¾°Á¿Éí´òÔì¡£×î½üÌì¼«ÍøÓÐÐÒÌåÑéµ½ÁËÆäÖÐ´òÓ¡¡¢¸´Ó¡ºÍÉ¨Ãè¹¦ÄÜÈýºÏÒ»µÄiC MF664Cdw(ÒÔÏÂ¼ò³ÆMF 664Cdw)£¬½ñÌì¾ÍºÍ´ó¼Ò·ÖÏíÏÂËüµÄÊµ¼Ê±íÏÖ¾¿¾¹ÈçºÎ¡£
¿´µ½¼ÑÄÜMF664CdwµÄµÚÒ»¸ÐÊÜ¾ÍÊÇ£¬Ëü±ÈÏëÏóÖÐ¸üÐ¡ÇÉ¡£×÷Îª¼¯´òÓ¡¡¢¸´Ó¡ºÍÉ¨Ãè¹¦ÄÜÈýºÏÒ»µÄ¶à¹¦ÄÜÒ»Ìå»ú£¬ËüµÄ»úÉí³ß´ç½ö425¡Á460¡Á397mm£¬ÖØÁ¿Ô¼Îª18.7kg£¬½ÏÇ°´úMF640ÏµÁÐÕûÌå¼õÖØÔ¼9%£¬·ÅÔÚ°ì¹«×ÀÉÏ²¢²»»áÏÔµÃ·Ç³£Óµ¼·£¬¶ÔÓÚ¿Õ¼äÓÐÏÞµÄÖÐÐ¡ÆóÒµ¡¢Ò½ÔºÇ°Ì¨¡¢ÕþÎñ´°¿ÚÀ´Ëµ·Ç³£ÊÊÅä¡£
¾µäµÄ°×É«»úÉíÄÜ¹»ºÜºÃµØÈÚÈë°ì¹«³¡¾°µ±ÖÐ¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Æä»úÉí²¿·ÖÊ¹ÓÃÁË»ØÊÕËÜÁÏ£¬¸ü¼ÓµÄ»·±£¡£
ÕýÃæÅä±¸Ò»¿é5Ó¢´ç²ÊÉ«´¥ÃþÏÔÊ¾ÆÁ£¬½Ç¶È¿ÉÒÔµ÷½Ú£¬²Ù×÷Ö±¹ÛÁ÷³©¡£
Õâ¿éÆÁÄ»²»½öÊÇ¿ØÖÆÃæ°å£¬¸üÊÇ¸öÐÔ»¯¹¤×÷Ì¨£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×ÔÉíµÄÒµÎñÐèÇó×Ô¶¨Òå´òÓ¡»úÖ÷Ò³£¬½«³£ÓÃµÄ¹¦ÄÜÉèÖÃÎª¿ì½Ý¼ü£¬Ê¹ÓÃÊ±¸ü¼ÓµÄ·½±ã¿ì½Ý¡£¿ØÖÆÃæ°åÉÏ»¹ÄÚÖÃÁËQR¶þÎ¬Âë£¬É¨Ò»É¨¾ÍÄÜµ÷³öÁª»úÊÖ²á£¬³£¼ûÎÊÌâ×ÔÖú½â¾ö£¬ÔÙÒ²²»ÓÃ·ÄÇ±¾ºñµÃÏñ×©Í·µÄËµÃ÷ÊéÁË¡£
¶¥²¿Åä±¸ÁËÒ»¸öÖ§³Ö×î¶à50Ò³µÄADFÊä¸åÆ÷£¬¿ÉÒÔ×Ô¶¯Íê³É¶àÒ³ÎÄ¼þµÄÉ¨Ãè/¸´Ó¡/´«Õæ£¬ÎÞÐèÒ»ÕÅÒ»ÕÅµØ·Å¸å¼þ£¬ÌáÉýÐ§ÂÊµÄÍ¬Ê±Ê¹ÓÃÒ²¸ü¼ÓµÄ·½±ã¡£
Ëü¿ÉÒÔ¼æÈÝA4¡¢16K¡¢B5¡¢A5¡¢LTR¡¢STMT¡¢Ã÷ÐÅÆ¬¡¢ÐÅ·âµÈ¶àÖÖ³ß´çµÄÖ½ÕÅ¡£
ÔÚÊä¸åÆ÷µÄÏÂ·½ÊÇÉ¨Ãè¸åÌ¨£¬¿ÉÒÔÉ¨ÃèÖ½ÕÅ¡¢Ö¤¼þÒÔ¼°Êé¼®µÈµÈ£¬ÉÏÃæ»¹ÓÐ×Å·Ç³£ÇåÎúµØÖ½ÕÅ±ê³ß£¬ÓÃ»§Ê¹ÓÃÊ±ÄÜ¹»¸ü¼Ó·½±ãÒ»Ð©¡£
»úÉíÕýÃæ»¹Ìá¹©ÁËÒ»¸öUSB-A½Ó¿Ú£¬¿ÉÒÔÖ±½Ó²åUÅÌ½øÐÐ´òÓ¡£¬»òÕß½«Ö½ÕÅµÈÎÄ±¾Ö±½ÓÉ¨ÃèÖÁUÅÌ£¬´ó·ù¶È¼ò»¯ÁË¹¤×÷Á÷³Ì¡£
ËüÔÚ³ö³§Ê±£¬Ò»ÌåÊ½Îø¹ÄÒÑ¾°²×°ÔÚ´òÓ¡»úÉÏÁË£¬Ê×´Î×°»úÊ±ÎÞÐè²ðÐ¶»ò°²×°Ò»ÌåÊ½Îø¹Ä£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔ¿ªÏä¼´ÓÃ¡£
¶øÇÒÔÚ²ðÐ¶ºÍ¸ü»»Îø¹ÄÊ±£¬Ò²²»»á³öÏÖÑï³¾£¬»òÊÇ·ÛÄ«Õ´µ½ÊÖÉÏµÄÎÊÌâ¡£
µ×²¿ÊÇËüµÄÖ½ºÐ£¬ÖÁ¶à¿ÉÒÔÈÝÄÉ250ÕÅÆÕÍ¨A4Ö½(80g/©O)¡£
Í¬Ê±Ëü¿ÉÒÔÊ¹ÓÃA5¡¢B5¡¢16K¡¢±¡Ö½¡¢²ÊÉ«Ö½¡¢ºñÖ½¡¢Í°æÖ½¡¢Ã÷ÐÅÆ¬µÈ²»Í¬³ß´ç¡¢ÀàÐÍºÍ¿ËÖØµÄÖ½ÕÅ¡£
Õâ¿î»úÆ÷ÄÚÖÃÁËË«Ãæ´òÓ¡µ¥Ôª£¬Í¨¹ýÖ½ÕÅ·×ª»ú¹¹×Ô¶¯Íê³ÉÎÄµµµÄË«ÃæÊä³ö£¬¿É½µµÍ50%ÒÔÉÏÖ½ÕÅÏûºÄÁ¿£¬²¢±ÜÃâÊÖ¶¯·Ãæ³öÏÖ´íÎó´òÓ¡µÄÎÊÌâ¡£
±³ÃæÌá¹©ÁËUSB-A¡¢USB-BÒÔ¼°RJ45Íø¿Ú£¬ÓÃÓÚÖ±Á¬UÅÌ¡¢µçÄÔºÍÓÐÏßÍøÂç¡£
½Ó×ÅÎÒÃÇÀ´¿´¿´¼ÑÄÜMF664Cdw A4²ÊÉ«¼¤¹â¶à¹¦ÄÜÒ»Ìå»úÔÚ´òÓ¡¡¢¸´Ó¡ÒÔ¼°É¨ÃèËÙ¶ÈºÍÖÊÁ¿ÉÏµÄ±íÏÖÈçºÎ¡£
ÏÈÀ´¿´¿´´òÓ¡ËÙ¶È£¬ÎÒÕâÀïÊ¹ÓÃµÄÊÇWiFiÎÞÏßÁ¬½Ó´òÓ¡£¬ÊÇ´Ó·¢ËÍÈÎÎñ¿ªÊ¼¼ÆËãÊ±¼ä£¬Òò´ËÊ×Ò³ÓÃÊ±ºÍÈ«²¿ÓÃÊ±ÊÇ°üº¬ÁËPC¶Ë´òÓ¡»ú¶ËµÄÈÎÎñ´«ÊäÊ±¼ä£¬Ê×Ò³Íê³ÉÓÃÊ±£¬ºÍ×îÖÕÍê³ÉÓÃÊ±¾ù°üº¬ÈÎÎñ·¢ËÍÊ±¼äµÄ¡£
Ê×ÏÈÔÚ´òÓ¡ËÙ¶ÈÉÏ£¬¼ÑÄÜMF664CdwÓÐ×Å²»´íµÄ±íÏÖ¡£µ¥ÕÅºÚ°×ÎÄ±¾È«Á÷³ÌÊä³ö(°üº¬ÈÎÎñ·¢ËÍÊ±¼äºÍ´òÓ¡»úÆô¶¯Ê±¼ä)½öÓÃÊ±14.7S£¬5Ò³Excel±í¸ñÓÃÊ±Îª25.8S£¬30Ò³µ¥ÃæºÚ°×ÎÄ±¾ºÍ30Ò³µ¥Ãæ²ÊÉ«Í¼ÎÄ»ìÅÅÎÄ±¾µÄÓÃÊ±¼¸ºõÒ»Ñù£¬Óë¹Ù·½Ðû´«µÄ²ÊÉ«/ºÚ°×Í¬ËÙ·ûºÏ£¬Æ½¾ùÃ¿Ò³ÓÃÊ±Ô¼Îª2.37Ãë£¬Óë¹Ù·½±ê³ÆÃ¿·ÖÖÓ25Ò³ÏàÎÇºÏ£¬¿ÉÒÔÂú×ãÖÐÐ¡ÆóÒµÈÕ³£°ì¹«¸÷ÀàÎÄµµµÄ¸ßÐ§´òÓ¡ÐèÇó¡£
¸´Ó¡·½Ãæ£¬µ¥Ò³ºÚ°×ÎÄ±¾È«Á÷³ÌÊä³öÓÃÊ±Ô¼Îª9S£¬µ¥ÕÅ²ÊÉ«ÕÕÆ¬Îª10.7S£¬ËÙ¶È±íÏÖ¶¼±È½Ï²»´í¡£30Ò³µ¥ÃæºÚ°×ÎÄ±¾×ÜÓÃÊ±Îª79S£¬µ¥ÕÅÓÃÊ±Ô¼Îª2.4Ãë£¬Ô¼±ê³ÆµÄÃ¿·ÖÖÓ25Ò³¸´Ó¡ËÙ¶È·ûºÏ£¬Ð§ÂÊÍ¬Ñù±È½Ï¸ß¡£30Ò³µ¥Ãæ²ÊÉ«»ìÅÅÎÄ±¾ÓÃÊ±Ô¼Îª100S£¬±ÈºÚ°×ÎÄ±¾ÂýÒ»Ð©¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Õâ¿î»úÆ÷Ö§³Ö¶àºÏÒ»¸´Ó¡¡¢Ëõ·Å¸´Ó¡¡¢·ÖÌ×¸´Ó¡µÈÖî¶àÊµÓÃ¸´Ó¡¹¦ÄÜ£¬ÔÚÈÕ³£Ê¹ÓÃÊ±¿ÉÒÔÌáÉýÐ§ÂÊ£¬½µµÍÊ¹ÓÃ³É±¾¡£
É¨ÃèËÙ¶È·½Ãæ£¬Ä¬ÈÏ·Ö±æÂÊÏÂÉ¨Ãèµ¥Ò³ºÚ°×ÎÄ±¾ÓÃÊ±Ô¼Îª6.7S£¬µ¥ÕÅA4ÕÕÆ¬Îª7S£¬30Ò³ºÚ°×ÎÄ±¾Îª41S£¬30²ÊÉ«Í¼ÎÄ»ìÅÅÎÄ±¾ÉÔÂýÒ»µã£¬ÓÃÊ±50S£¬ÕûÌåµÄËÙÂÊ±íÏÖ»¹ÊÇºÜ²»´íµÄ¡£
½ÓÏÂÀ´¿´¿´´òÓ¡ÖÊÁ¿£¬ËùÓÐµÄ´òÓ¡ÑùÕÅ¾ùÊ¹ÓÃ¸ßÖÊÁ¿É¨ÃèÉÏ´«¡£
´Ó²âÊÔµÄÑùÕÅÀ´¿´£¬ÎÄ×Ö²¿·Ö·Ç³£µÄÇåÎúÈñÀû£¬¼´±ã·Ç³£Ð¡µÄÎÄ×ÖÒ²·Ç³£ÇåÎú£¬±ßÔµÎÞÃ«´Ì¡£Í¬Ê±£¬É«²Ê»¹Ô·Ç³£¾«×¼£¬Ã»ÓÐ·¢»Ò·¢°×µÄÎÊÌâ³öÏÖ£¬»ÃæÏ¸½ÚÄÜ¹»µÃµ½ºÜºÃµÄ³ÊÏÖ¡£
³ýÁË¿ÉÒÔÊ¹ÓÃµçÄÔ´òÓ¡Íâ£¬Õâ¿î»úÆ÷»¹Ö§³ÖÒÆ¶¯Éè±¸¶Ë´òÓ¡£¬ÎÒÔÚÏÖ³¡Ê¹ÓÃiPhoneÉè±¸µÄAirPrint½øÐÐÁË´òÓ¡£¬·Ç³£µÄ·½±ã¡£°²×¿Éè±¸¿ÉÒÔÊ¹ÓÃMopria®½øÐÐ´òÓ¡£¬»òÕßÊ¹ÓÃ¼ÑÄÜ´òÓ¡APPºÍ¼ÑÄÜÔÆ´òÓ¡Î¢ÐÅÐ¡³ÌÐòÍ¬Ñù¿ÉÒÔ½øÐÐ´òÓ¡¡£
×÷ÎªÒ»¿îÉÌÓÃÉè±¸£¬¼ÑÄÜMF664Cdw A4²ÊÉ«¼¤¹â¶à¹¦ÄÜÒ»Ìå»úÖ§³Ö°²È«´òÓ¡¹¦ÄÜ£¬¼È¿ÉÒÔÉè¶¨ÆÁÄ»²Ù×÷ÃÜÂë£¬Ò²¿ÉÒÔ½øÐÐÎÄ¼þ¼ÓÃÜ´òÓ¡£¬ÓÐÐ§·ÀÖ¹»úÃÜÎÄ¼þ±»ÎóÈ¡¡£
ÆÀ²â×Ü½á£º
×ÜµÄÀ´Ëµ£¬¼ÑÄÜMF664Cdw A4²ÊÉ«¼¤¹â¶à¹¦ÄÜÒ»Ìå»úÔÚ¿Õ¼äÀûÓÃÂÊ¡¢²Ù×÷±ã½ÝÐÔºÍÎÄÓ¡Ð§ÂÊÉÏ¶¼½»³öÁËÒ»·ÝÁîÈËÂúÒâµÄ´ð¾í¡£Ð¡ÇÉÇáÁ¿µÄ»úÉíÅäÉÏ¿É×Ô¶¨ÒåµÄ´¥¿ØÆÁ£¬ÈÃËü²»ÔÙÊÇÒ»¸öÀä±ù±ùµÄÊä³ö¹¤¾ß£¬¶øÊÇÕæÕýÈÚÈë°ì¹«Á÷³ÌµÄÐ§ÂÊ´îµµ¡£Ë«Ãæ´òÓ¡¡¢°²È«¹Ü¿Ø¡¢¶àÖÕ¶ËÎÞÏß´òÓ¡µÈ¹¦ÄÜÒ»Ó¦¾ãÈ«£¬¶ÔÓÚÕþÎñ¡¢Ò½ÁÆ¡¢½ÌÓýµÈ¸ßÆµÎÄÓ¡³¡¾°À´Ëµ£¬Ëü¼ÈÄÜÊ¡¿Õ¼äÓÖÓµÓÐ·á¸»µÄ¹¦ÄÜºÍ³öÉ«µÄÐ§ÂÊ£¬¿°³Æ¡°Ð¡Éí²Ä´óÄÜÁ¿¡±µÄµä·¶¡£
ÔÚÊý×Ö»¯×ªÐÍ²»¶Ï¼ÓËÙµÄµ±ÏÂ£¬Ò»Ì¨ºÃµÄ´òÓ¡»úÔçÒÑ²»Ö»ÊÇ¡°ÄÜ´ò¾ÍÐÐ¡±£¬¶øÊÇÒªÍ¬Ê±Âú×ã¸ßÐ§¡¢°²È«¡¢»·±£¡¢Ò×ÓÃµÈ¶àÖØÐèÇó¡£ËüÕýÊÇÃé×¼ÁËÕâÒ»Í´µã£¬ÓÃ»ØÊÕËÜÁÏ»úÉí¼ùÐÐ»·±£ÀíÄî£¬ÓÃÈý¸öÎ¬¶ÈµÄ°²È«·À»¤ÊØ»¤ÉæÃÜÎÄ¼þ£¬ÓÃ¿ªÏä¼´ÓÃµÄÉè¼Æ½µµÍ²¿ÊðÃÅ¼÷£¬ÈÃÆóÒµÔÚÎÄÓ¡Õâ¼þ¡°Ð¡ÊÂ¡±ÉÏÒ²ÄÜÊ¡ÐÄÊ¡Á¦¡£Èç¹ûÄãÕýÎª¿Õ¼äÓÐÏÞµ«ÎÄÓ¡ÐèÇóÍúÊ¢µÄ°ì¹«³¡¾°Ñ°ÕÒÒ»Ì¨¿¿Æ×µÄ¶à¹¦ÄÜÒ»Ìå»ú£¬ÄÇÃ´¼ÑÄÜMF664Cdw A4²ÊÉ«¼¤¹â¶à¹¦ÄÜÒ»Ìå»úÖµµÃÄãÈÏÕæ¿¼ÂÇ.