长寿命高可靠 京瓷A3彩色数码复合机新品助力企业提质增效

【天极网办公频道】对于文印需求量大、质量要求高、使用场景复杂的企事业单位而言，选对复合机可以有效缩短工作流程中文稿准备的时间，提升工作效率。京瓷最新发布的A3彩色数码复合机ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn在满足上述需求的同时，凭借长寿命、高耐用、高可靠等优势，能够减少设备运维频次，持续降低总体拥有成本，助力企业降本增效。

ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn均采用了7英寸的彩色触摸式面板，支持丰富功能让打印操作更便捷、更易用。效率方面，标配50张容量的双面输稿器，内存分别提升至2GB和3GB，提供最高每分钟24页或30页的黑白及彩色打印速度，还支持政府单位需要的红头打印、1200dpi打印分辨率等功能及设定，更好地满足企业高质量文印需求。

为了进一步降低企业的购置成本，ECOSYS MZ2400cidn/MZ3000cidn提供多种规格选购件，可将供纸能力提升至1600张，保证持久海量打印不中断。其中ECOSYS MZ2400cidn更提供一大一小两种容量彩色墨粉，如输出黑白文件为主的企业可以选小容量彩粉，灵活把控采购成本。