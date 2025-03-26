轻松解决办公文印痛点 就靠京瓷复合机ECOSYS MZ2400cidw/MZ2800cidw

【天极网办公频道】如果企业正为文印效率不高、文稿处理需求复杂、缺乏专业IT设备运维人员等难题头疼，那么京瓷A3彩色数码复合机ECOSYS MZ2400cidw/MZ2800cidw值得考虑!

ECOSYS MZ2400cidw/MZ2800cidw标配50张容量的双面输稿器、支持每分钟24/28张的打印或复印速度，保证文稿处理高效性。两款复合机标配WIFI功能，不仅设备摆放免去网线束缚，还能为企业提供更便捷的无线文印服务。产品还支持1200dpi打印分辨率、红头专色打印等功能，确保清晰且色彩准确的高质量文印效果。

ECOSYS MZ2400cidw/MZ2800cidw采用京瓷长寿命感光鼓，使用寿命高达20万页，且四鼓通用，可靠耐用。另外，纸盒还支持加热功能，可防止纸张受潮卷曲，降低卡纸率、防止打印质量异常，配合设备高耐用性、组件式设计等优势，从多个维度减少企业总体拥有成本(TCO)。

总体而言，京瓷A3彩色数码复合机ECOSYS MZ2400cidw/MZ2800cidw具备同定位产品中卓越的文稿输出能力，高效、全能且易用，满足企业多样化文印需求。更能在产品生命周期中持续优化总体拥有成本，助力企业实现效率升级与绿色运营的双重突破。