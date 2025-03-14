30秒快速配网，随时随地都能印 奔图M1智能打印机评测体验

【天极网办公频道】给孩子打印寒假作业，四五十块钱就没了;突然收到老师发到群里的作业，小区附近又没有打印店;报表合同着急邮寄，打印机却无法联网...在远程办公、在线教育等需求的带动下，打印机正成为家庭用户值得信赖的“效率助手”。

而且由于家中不一定有专业的运维人员，打印机的易用性、可靠性，以及长期使用的耗材成本，都是用户不得不考虑的问题。

这些痛点对于当下的奔图而言，已经构不成挑战了。作为中国打印机领军品牌，奔图不仅打破全球技术壁垒，完整掌握打印机核心技术与自主知识产权，更在实际应用中展现了强大的实力和可靠性。特别是在近期召开的国家重要会议期间 ，奔图打印机以其高效、稳定、安全的性能，及时准确地打印了期间所有会议文件，保障了文印工作的顺利进行。

除了在重要会议上大放异彩，受到了许多重要企业客户的认可外，奔图在家用领域同样有着非常出色的表现。

奔图推出的M1多功能激光打印机凭借其出色的性能和多样化的功能，一上市便成为京东金榜家用一体机的“霸榜冠军”，并收获了99%的用户好评，赢得了众多用户的青睐。那么奔图M1是否真能满足家庭复杂的打印需求，解决日常使用的痛点呢？看完评测你就了解了。

作为家用打印机，简单易用且好用非常关键，这也是奔图M1的一项优势。

在家中使用打印机，第一件事就是配网。这对于大批家庭用户来说，其实并不简单。尤其是传统打印机配网过程更为复杂，可能还需要电脑来安装驱动程序。奔图为了方便用户，提供了简单快速的配网流程。只需要打开手机蓝牙和WiFi，按下打印机的“WiFi”按键，就可以在微信小程序“奔图云打印”上快速搜索打印机，完成配网连接，过程非常简单，仅需三十秒即可完成，打印机小白也能轻松搞定。

不仅配网操作简单，奔图M1还拥有多项智能功能，让家庭打印更加高效便捷，比如让家长颇为头疼的作业问题。

现在学校已经开学了，老师们可能会将作业直接分享在家长群里，然后由家长自行打印作业并让孩子完成。在这种场景下，奔图M1就可以发挥其智能便捷的功能。产品不仅支持APP和小程序打印，还支持微信原生打印，在微信上收到的文件可以直接进行打印，省去很多文件周转环节，快速完成文档打印。

如果家长不在家，但孩子已经放学等着做作业，又该怎么办呢？飞奔回家打印作业？显然不现实。如有拥有奔图M1就不需要焦虑了。无论是在公司、通勤途中还是出差到千里之外，凭借远程打印功能，即便不在同一网络下，不管距离有多远，都可以将孩子的作业打印出来，非常方便。

值得一提的是，奔图M1还支持微信分享打印，通过小程序将打印机分享给家人后，即可加入并使用打印机，多人使用更加省时省力。

还有一点很重要，孩子的作业或试卷难免会有错题，为了加深印象巩固知识点，错题再做是十分有效的方式。那么有办法让一张已经做过且有批改的试卷变成新的吗？有，交给奔图就好了，而且不需要上网寻找原件，更不需要手动翻版原卷。

奔图M1支持智能试卷翻新打印，只需要在APP或者小程序内，找到试卷翻新，然后对着试卷或作业拍照，就能自动识别试卷上的题干和书写痕迹，然后快速清除这些笔迹和涂改，再打印出来就是一张新试卷了。1分钟都不到，就能让孩子重新刷题。

当老师发的作业或者同事发的文件恰好是照片时，直接打印出来会有黑底，效果很不理想。凭借奔图M1的智能扫描去黑底功能，自动识别并去除图片中的黑色背景，不仅可以保留文字等关键信息，还会调整亮度和对比度，再打印出来的作业就更加清晰美观，方便使用。

除了需要处理的文档“千奇百怪”，打印机的工作环境也有可能更加严苛，比如用户没有和打印机配对或是没有WiFi。不用担心，奔图M1还支持智能10S直连，通过APP可以让手机直连打印机的WiFi热点，就能进行打印，无需配网或者联网。应对突发需求也能及时高效完成打印，沉着应对。

另外，奔图APP和小程序中还内置了不少学习资料，包括字帖练笔、拼音默写、口算练习等，且支持家长DIY各种练习本。同时对于家长的办公需求，奔图M1还准备了财会、行政等表格，如有办公使用需求都可以一键打印。

奔图M1打印速度可以达到18页/分钟，无论是文字还是图片，打印效果都非常清晰，轻松应对用户对打印质量的需求。与此同时，通过触控即可实现一键复印和一键扫描，进一步提升效率。

在复印身份证时，奔图M1还支持自动纠偏，即使没有准确摆正身份证，也能复印出工工整整的身份证复印件。

对于家庭用户，打印机的外观也很重要。奔图M1采用了经典的黑白配色，能够自然融入各类家居环境，简约百搭。而且体积小巧，不占地方，摆在卧室、书房或是客厅都不会突兀。

为了方便使用，奔图M1配备了LED极简化中文触控面板。所有功能操作一目了然，只需一键就可以完成指令。各类便捷设计大大降低了操作门槛，更易上手。

除了功能强大使用方便外，得益于激光打印技术，奔图M1不仅打印质量稳定。还避免了传统打印机常见的堵头问题，让用户在使用过程中更加放心。

随机配置的1000页原装硒鼓，可以满足一般家庭半年到一年的使用需求。并且采用一体式硒鼓设计，更换操作简单不脏手。用完后，购买原装1600页硒鼓单支只要100多块，平均一张成本不到1毛钱，非常经济实惠。

作为一款家用打印机，奔图M1不仅有着强大的基础功能，集打印、复印、扫描于一身，满足家庭用户的日常使用打印需求，智能远程打印、智能试卷翻新打印、智能扫描去黑底等丰富的智能功能，让它可以更好地应对家庭使用场景中的需求和痛点，让打印体验变得更加高效便捷。再加上本身不到千元的售价，以及便宜的耗材，增加了经济性优势，确实称得上“智能便捷，好而不贵”。

最后还要聊一聊奔图。

打印机已经成为大家日常工作和生活中非常重要的设备之一，尽管看起来很普通，却是名副其实的“ 高端精密制造” 产业。打印机不仅涉及到了激光成像、微电子等十大关键技术领域，而且产业的专利壁垒非常高，许多关键技术、部件结构、控制方式等都受到了严密的专利保护。30万的专利墙，加上封闭的供应链，让新入行业的品牌很难在短时间内建立稳定的供应链体系。

正因如此，过往40年，打印机行业一直被国外企业垄断，形成了非常稳定的市场格局。而奔图就是在这样的大背景下，开启了破壁之路。

奔图从2007年起便潜心研发，2010年在中国人民大会堂率先发布了中国首台掌握核心技术和自主知识产权的A4激光打印机，使中国成为全球三个掌握激光打印机核心技术的国家之一，提升了中国在打印产业的地位，也为后续的技术创新和产业发展奠定了坚实基础。

在2024年5月，奔图发布中国第一台全自主研发A3激光复印机，标志着奔图完整掌握了激光打印机产业化核心技术。

至此，奔图以超过20亿元人民币的巨额研发投入，历经18年的不懈奋斗与持续创新，完整掌握了打印机整机和关键零部件的核心技术，拥有全系列自主研发的打印机引擎、 SOC、 LSU 等核心零部件，还深入掌握了各级源代码和完整的软硬件核心技术。

奔图18年的奋斗史，是中国打印产业从跟随到引领、从依赖进口到自主可控的生动写照。同时，奔图还培养了一支高素质的研发人才队伍，为公司的持续创新和技术升级提供了有力保障，对中国打印产业链的自主化、规模化、集群化发展起到了带动作用。

目前，奔图已经连续8年全球销量增速第1，热销全球110多个国家与地区，赢得了全球用户的青睐，智能便捷好而不贵的家用系列，智能高效全能扛打的企业系列，以及自主可控安全可信的政企系列，用户与企业可以根据自身需求进行选择。

今年，奔图以其自主研发的核心技术、严格的信息安全管理体系和出色的性能品质，在近期召开的国家重要会议期间又一次成功保障了文印工作的顺利进行，也在在金融、医疗、交通等重要领域得到了广泛应用与认可。未来，奔图也将继续保持其领先地位并不断创新和发展，为全球用户提供更加优质、高效、可靠的打印服务。