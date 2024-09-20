AI遇上打印机？ 至像科技：让打印更简单更高效更智能

【天极网办公频道】AI遇上PC，提升了生产力与创作力;AI遇上手机，让拍照变得更容易;AI遇上家电，开启智慧便捷生活;AI遇上汽车，让驾乘体验更安全舒适...在大模型和AIGC等新一代AI特性及应用的赋能下，AI加速从云端、边缘到终端的落地，大规模融入工作、生活、娱乐等各类场景。

当AI遇上打印机又会碰撞出怎样的火花？

没错就是打印机，在中国每年有一两千万台出货的打印机，常常会用到但不是很了解的打印机;几个按键就能完成打印复印，却在安装配网和故障维护时难倒很多用户的打印机;文档在预览时一个样，打印出来变成另一个样的打印机。

尽管打印机已经在努力追赶移动互联时代全新的使用场景，打印更快、更稳、更耐用，也支持了远程打印、微信打印等便捷功能。但从个人到公司，需求千人千面，也让打印机在安装、操作、打印、安全、维护等环节出现了不同程度的用户痛点。

将AI与打印机融合，会不会成为攻克这些痛点路径上值得关注的解题思路？

至像科技给出了自己的答案。

9月19日，至像科技召开“智印无界 至像未来--AI智能打印 跨界融合 开创打印新纪元”为主题的新品发布活动，正式揭晓AI智能打印2.0。相较今年初，最新升级的产品可支持基于大模型的人机对话交互、历史文档的智能化管理、更安全的共享打印隐私保护、AI智能全时在线客服以及状态感知主动运维等功能。并且，根据至像科技公布的路线图，未来AI智能打印技术还将持续演进，让打印、复印、扫描的体验更便捷易用。

至像科技CEO付强表示，至像科技围绕用户需求构筑开放的AI智能打印生态，携手合作伙伴将AI、大模型等能力，融入打印机，让打印更易用、更高效、更智能、更安全。面向未来，至像科技在降低用户使用智能打印门槛的同时，将持续完善产品矩阵及技术路线，满足复杂多样的市场需求，抓住AI发展机遇，实现国产打印机品牌的再次突破。

至像“5+2”优化AI智能打印

一整套打印流程涉及打印机安装连接、内容准备、打印文档、文档管理、打印机故障及相关服务支持等多个方面。如果是满足“能打”这个需求，那么即使一些还在公司使用的老旧设备也没有问题，只不过需要用户多付出时间。因此，付强指出一些能够提升用户体验，让打印更高效、更便捷、更智能的细节还需要创新技术支持，比如借助AI及大模型可以学习用户使用习惯，并结合用户自身的特点、需求，在提供打印功能的基础上实现“拓展、升级”，让用户得到“所见即所得”的打印效果，甚至做到预测用户需求、提前故障预警等。

从用户场景及打印流程出发，至像科技提出了“5+2”的AI智能打印布局。

安装连接：如今打印机普遍支持多种配置安装方式，支持PC、手机等终端直连及远程打印。针对办公室等共享打印机应用场景，还有一碰即连等功能，进一步缩减配置环节。这些对于至像AI智能打印自然也是标配。

打印文档：作为使用打印机的核心环节，用户的需求也最直接――所见即所得。打印机在硬件上需要满足打印的速度与质量，同时还需要各类文档打印效果与预览一致。对于打印经验较少的用户而言，在处理一些表格时，打印后可能会发现排版问题导致内容缺失，调整修改很耽误时间。AI智能打印则可以学习用户使用习惯，或者主流模板、标准模板，通过智能排版无需用户手动调整，还能避免打印后内容缺失等问题。

故障及服务：以往打印机会在遇到故障时报错，且对于一般用户而言从判断到解决问题都有难点。AI智能打印的加入，一方面可以由AI提供智能技术支持，包括智能客服、图文说明以及直观的故障提示。另一方面则更为重要――预防性维护，如用户准备打印一份30页文档，纸盒内剩余纸张却只有18页，遇到这种情况打印机会提前给出提示，避免漏打。

除了这三项打印机必经流程外，AI的加入给打印带来最值得期待的另外两个环节则相辅相成，分别是内容准备与文档管理。

内容准备：打印前要准备好文档，这个步骤还有痛点吗？确实有，随着手机、电脑内存储数据快速增加，想要打印某个文档时可能就要付出更多时间找到这份文件，此前已经打印过的文档也是如此。又或者对于一些制式文件，打印前还需要手动修改我们熟悉的不能再熟悉的内容。现在有了AI的加入，可以借助应用或小程序内的智能体“至像同学”，通过搜索或者基于自然语言的对话等方式，快速找到需要的文件，并结合以往信息对内容进行填充或内容纠错(智能助手能够在用户授权后直接修改文档中的错误)，让内容准备更为高效，节省用户时间。

值得一提的是，凭借自然语言交互能力，AI智能打印可以根据用户需求在一份长文档中只打印用户需要的某几页，相比传统设定方式效率大幅提升。

文档管理：在AI大模型等功能支持下，用户不仅可以快速找到所需的文件、历史打印文件等，AI智能打印还可以根据用户需求来“延伸”。例如用户需要打印某份会议日程时，AI会提示用户“有会议相关演讲稿是否需要打印”，用户则可以通过指令来确定是否执行。

不仅是打印任务执行过程中涉及的五个环节，围绕AI智能打印，至像科技还提到了两项关键的底层能力――交互与安全。

至像AI智能打印2.0带来的大模型赋能自然语言交互，让打印指令下达更便捷也更丰富。相比打印机上配备的触控板、按键等交互方式，自然语音交互能够让打印更符合个人习惯，且满足更多定制化需求。

至像科技提到，目前借助手机、平板、PC都可以通过智能体等应用以语音操控的方式完成打印，未来还可以将语音模块置入到打印机，让交互更方便。

至于安全，对于个人用户还有企业商用客户都是首要前提。特别是在融入AI及大模型后，至像AI智能打印2.0的安全防护就更为重视。付强提到，至像科技整合云端技术与本地服务保护用户隐私不受侵犯。同时针对共享打印机等场景，用户若打印敏感、保密内容，还可以配合指纹、人脸、声纹等解锁方式，只有打印者来到打印机面前才能激活打印流程，避免打印资料被其他用户误拿误看。

为了落实“5+2”布局，至像AI智能打印2.0的UI界面也有亮点。极简设计更为突出主题，支持文字、语音等交互方式，更符合用户使用习惯。并且用户也可以根据个人喜好切换至传统交互首页，既支持功能一键直达，也提供至像同学语音交互。

根据至像科技介绍，无论是在手机端还是PC端均有对应的APP和小程序，方便用户使用。当然这也引出了一个问题，AI融合打印机是否会对用户的现有IT设备提出要求，反而带来了更高的使用门槛？

至像科技给出的回答是：不会。

智能打印要让用户更省心更安心

付强表示，至像科技提出AI智能打印的初衷就是满足千人千面的打印需求，让用户和市场知道，如今已经能够非常方便地使用AI能力，让打印历程变得更加美好。

在接受天极网采访时，付强提到，至像科技与合作伙伴携手让至像AI打印机与云端实现快速连接，即使采用不具备AI性能的手机、PC也可以使用AI打印的全新特性。同时，针对逐渐普及的AI PC等终端设备，至像科技也打通生态合作，推进在终端侧的融合。例如联想智能体小天，就可以整合至像同学的AI打印服务，进一步简化用户的操作。

因此，无论是个人用户还是企业采购，选择AI智能打印机并不会带来额外的采购负担和成本增加。

付强还指出，至像AI智能打印不仅让用户更省心还要更安心，安全也是至像科技十分重视的底线能力。无论是在云端还是终端，至像科技都会携手合作伙伴维护用户数据及隐私安全。他表示，针对用户选用的手机、PC、打印机设备的差异，未来在产品拓展中也会有不同的应对方案。

首先，用户若没有具备AI算力的设备，那么通过应用程序、APP、小程序也可以结合云端来获得低时延的智能打印服务。其次，当用户设备具备本地AI算力，那么可以灵活发挥其平台优势，实现智能打印。第三，则是针对安全、本地化有高要求的用户，至像科技未来也将发布自带AI能力的打印机产品，提供本地的语音交互能力。

在产品创新的同时，至像科技也在构筑开放的AI智能打印生态，包括与腾讯云、智谱AI、联想等企业合作完善智能打印功能及体验。付强表示，至像科技的目标是让用户能够以更低门槛享受到更便捷、更简单、更智能的打印体验，未来将通过开源API、SDK的方式吸引更多合作伙伴加入，在保证安全的基础上，让AI智能打印生态服务好消费者。

2024年被称为AI元年，AI加速落地给千行百业带来了发展机遇。但是，发掘AI潜力必须要与用户、市场需求相关，真正解决痛点，也只有如此才能释放AI价值。

付强也提到，在推进AI智能打印的过程中，至像科技有一项很关键的任务就是洞察用户痛点，揪出提升体验的关键点。对于打印机这个“传统”行业而言，一些交互方式的根深蒂固也成为至像不得不面对的挑战。

另外，创新高效交互、易用便捷体验、可靠安全防护，都是建立在打印机最基础的硬核能力基础上――打印的速度、质量以及可靠性，同样也是影响用户体验的关键点。作为深耕打印机行业数十载的国产打印机品牌，至像的基本功足够扎实。

有了AI锦上添花，未来至像科技还有哪些创新布局？就让我们拭目以待吧。