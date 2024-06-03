AI加持下的618，有哪些值得入手的会议硬软件？

【天极网办公频道】在人工智能时代，“万物皆可AI”不再是“束之高阁”的空谈，尤其是大模型和生成式AI技术迅猛发展的当下，以AI手机、AI PC为代表的端侧AI设备正在走进人们的娱乐与生活，让人们享受前沿科技带来的变革与高校。

而在618年中大促之际，AI也成为电商促销的新利益点，各类AI加持的设备正在竞相霸榜......

这届618很有“AI”？

回答这个问题之前，需要先了解一个事实，那就是端侧AI持续普及。据IDC最新数据，今年中国市场AI手机出货量占整体手机出货量的比重将达到13.2%，到2028年这一数字将达到54.1%。

同样的，在AI PC领域，今年一季度中国AI PC出货量占到整体PC市场的10%，预计到2027年笔记本出货量中AI笔记本的占比将超过80%。

这是相对火热的手机、PC领域，办公，会议，学习等场景也逐渐被AI设备充斥着。

比如，AI学习机能够根据每个孩子的学习特点和需求，一对一为孩子提供个性化的教学辅导。又比如，在会议场景下，AI摄像头能够精准捕捉发言人的动作、举止与神态，让与会人员更好地理解语境。

尤其是在会议场景下，AI的应用从人脸的精准捕捉到检测、持续跟踪、识别以及深入的行为分析，都展现出了巨大的优势。即便是在复杂多变的会议环境中，AI技术的融入也能显著提升摄像头拍摄的精确度、整体性能、工作效率以及系统的稳定性。

随着AI技术的飞速进步，深度学习算法不断更新迭代，诸如Auto-Framing(自动构图)、Speaker-Tracking(发言人跟踪)、Presenter-Tracking(主持人跟踪)等先进功能层出不穷。

在这些新兴算法和技术的加持下，人与摄像头之间的人机交互以及人们之间的协作将会变得更加自然、流畅和真实。

由此可见，AI硬件市场存在巨大的发展潜力，也将是行业发展的重点领域。京东公布的数据来看，AI摄像头、AI耳机等在2023年已有AI产品布局的品类，2024年以来在京东继续保持着高增速。

有哪些值得推荐的AI硬软件？

在AI浪潮下，相比会议硬件，会议软件反应更为迅速。在今年2月份，腾讯会议宣布推出AI小助手，会员版、商业版、企业版同步上线，用户需要将应用更新到最新版本才可体验。

然而，腾讯会议不是第一款主动拥抱AI技术浪潮的在线办公应用，甚至不是最早的一款。今年1月，钉钉就更新了7.5版本，并推出AI助理功能;字节旗下的飞书，以及WPS等老牌办公软件，也早早内嵌了各种AI功能。

嵌入AI功能的软件在为企业提供服务的同时，硬件厂商也正在借助AI造势。摄像头、拾音器、音响等设备，也在借助AI变得更加出众。今天，天极网也为大家带来几款硬件设备，期待为你的选购带来帮助。

亿联MeetingBar A10

亿联MeetingBar A10系列不仅保证了视频会议的可视化和清晰度，满足了我们最基本的需求，更凭借其三大AI能力――多分屏功能、语音追踪功能以及智能取景功能，显著提升了我们的日常会议体验。这些创新技术不仅使会议过程更加流畅，也让我们在参与时更加高效便捷。

MAXHUB智能会议平板V7

MAXHUB高效会议解决方案的核心在于其强大的AI能力，这种能力正在全方位地重塑会议的每一个环节。

以MAXHUB智能会议平板V7为例，它采用了AI赋能的多模态多目摄像技术，通过广角镜头与双长焦镜头的完美结合，不仅实现了全方位的视野覆盖，还保证了远距离成像的清晰度，为用户带来了接近真实的视觉体验。

同时，借助AI智能音幕功能，MAXHUB智能会议平板V7能够构建出会议空间的虚拟隔音屏障。用户可自由调整隔音的角度和朝向，确保远端与会者能够清晰听到音幕内的发言，而不受音幕外嘈杂环境的干扰，从而极大地提升了会议的专注度和效率。

iFLYBUDS Nano系列

iFLYBUDS Nano系列具备录音转写、智能转译等多功能，是职场人的AI助理，提升会议效率。新增的“VIAIM AI”功能可智能处理、编辑和管理会议文本，支持多国语言和行业术语翻译。耳机可识别声纹，过滤冗余语气词，并标记重点，助力高效线上工作。

罗技AI摄像头

在今年的infocomm上，罗技为企业用户带来了更多升级的AI解决方案，实现降本增效。

经过重磅升级，全新ST100 AI全景摄像岛再度亮相，凭借人工智能技术，它智能地捕捉与会者的脸部画面，并实现无缝切换。通过不断的机器学习和数据积累，结合OTA升级，罗技的音视频设备在无形中变得更加智能，为客户带来更加出色的使用体验。

另外，MX Brio全新“桌面微单”超高清网络摄像头，搭配Zone Wireless 2无线耳机，借助AI技术实现双向降噪沟通。用户通过Logi Tune应用程序能轻松调整音视频参数，打造更为沉浸式的互动交流体验。

写在最后

在当今时代，大模型的发展正如火如荼地推进，其深度与广度正不断突破边界，深入渗透到各个实际应用场景之中。尽管目前大模型在端侧的表现尚未达到完美，但我们有理由相信，随着技术的不断进步和迭代，其性能将得到显著提升。

从全局视角来看，AI技术的发展与应用已成为推动社会进步的重要力量。特别是在会议场景中，AI功能正展现出前所未有的潜力和价值。

通过智能识别、语音识别、自然语言处理等技术，AI不仅能够帮助我们更高效地记录和整理会议内容，还能智能分析参与者的发言，提供精准的摘要和反馈，从而极大地提升会议的效率和效果。

未来，随着大模型和AI技术的不断融合与创新，我们有理由期待更多创新性的应用场景和解决方案的涌现，为人们的工作和生活带来更多便利和可能性。