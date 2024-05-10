高端会议场景理想之选，Newline ND系列LED会议一体机发布

【天极网办公频道】近年来，会议市场的竞争愈发激烈，投影仪、电视以及会议平板都成为用户选择。其中，会议平板在经过七八年发展后，企业用户对它的认知逐渐深化。然而仅满足基础书写、视频会议需求不足以激发企业的购买意愿。必要的技术革新与功能升级成为夺得市场的关键。

面对激烈的市场竞争，Newline也不断推陈出新，并于2024年春季新品发布会上发布ND 系列LED 会议一体机。在笔者看来，相比传统的会议平板，有着丰富的技术与解决方案加持的ND 系列LED 会议一体机可以称得上是Newline十年技术沉淀的集大成之作。

以面向高端会议市场的ND14C4K为例，它采用业界顶尖的全倒装COB技术，微间距低至0.79，同时拥有4K超高清分辨率、35000:1超高动态对比度，呈现卓越画质。同时，内置专业书写触控功能与会议音视频能力。ND14C4K还配备138超大尺寸屏幕，这样的配置确保全场参与者都能清晰看到会议重点。多项能力加持，使其成为会议全线产品中的旗舰。

进行一场更有品质的会议

何为“品质”？笔者认为，品质会议主要体现在“便捷的会议部署”“会议终端的智能化”“会议效率的提升”上。满足这三点将大大提高会议的质量。与之相反，单纯通过会议软件，会出现“听不清”“看不清”的问题，同时，繁琐的连线、不清晰的画质也使会议质量大打折扣。

①打造卓越画质

为了充分提升会议质量，Newline对ND14C4K LED会议一体机作出诸多创新。首先在屏幕上，ND14C4K LED会议一体机采用行业领先的全倒装COB技术，0.79微间距，一次性集成封装单元，显示面板防护性更高，发光效率更高，散热性能更好，产品可靠性更高。

清晰度也影响会议质量，为此，ND14C4K还LED像素引擎技术，融合RGB子像素的硅晶排列以及特有像素倍增专利技术，单位可容纳像素点空间更广，实现4K超高清分辨率，满足超高清细腻画质的要求。

此外，ND14C4K配备35000:1超高动态对比度，采用顶级墨色，防眩光，3840Hz刷新率，115%NTSC广色域，170°广视角，画面细节清晰呈现，色彩层次更丰富，呈现出卓越画质。其中，广视角的设定也极大地提升与会人员的会议体验，位于边侧的用户也能“看得清”。

②发挥专业的音视频能力

提升会议的质量，不仅需要画质和色彩表现力，音视频效果也是至关重要的。Newline凭借其在云会议领域的深厚积累与持续创新，将专业音视频能力发挥至极致，其ND14C4K产品堪称会议体验的巅峰之作。

据悉，ND14C4K内置腾讯会议Rooms，实现一键快速入会，搭配Newline专业音视频外设――NewEye PTZ 4K云台摄像头与NewPie Pro会议全向麦扬声器，即插即用，轻松开启高效、专业的远程视频会议。

ND14C4K无论是画质色彩的精准展现，还是音视频效果的完美融合，都让人在云会议场景中感受到前所未有的震撼与满足。Newline的专业音视频能力不仅体现在设备的先进性与兼容性上，更在于其对会议场景的深度理解和优化，确保每一次会议都能达到最佳的沟通效果。

③让三大功能使用更便捷

调研显示，白板功能，视频会议以及投屏互动，是会议平板最常用的三大功能，这也是ND14C4K的优势所在：

在会议中，讨论和板书同样是关键环节。ND14C4K配备红外触摸边框，支持20点触控，无论是书写还是注释，都能轻松实现，让会议更加高效、便捷。

不仅如此，在上文提及的腾讯会议Rooms可以轻松实现一键快速入会，其搭配的音视频外设也可以即插即用，大大方便了会议的部署与进行。

繁琐的连线无疑为会议带来不必要的准备工作，ND14C4K一改繁琐的连线方式，ND14C4K支持有线及无线多种投屏方式，让组织者能够轻松将会议展示内容展示在超大尺寸屏幕上，确保全场参与者都能清晰看到会议重点，不错过任何重要信息。

IT能力加持，NewSpace空间管理平台全新发布

对于当下的企业来说，云服务已经变得不可或缺，必要的IT能力支持也成为企业所需。如果会议平板能够提供IT能力支持，势必会得到用户青睐。

充分考虑企业需求，NewSpace空间管理平台也进行了全新功能发布，为广大用户提供了强大的IT能力支持，包括设备集中控制、信息统一发布、会议管理等。

面向中大型企业的多设备管理需求，运维人员能够更轻松更智能对上百台甚至上千台设备进行后台的统一管理控制，对各种图片视频文字等宣传内容进行统一的后台推送发布，同时针对会议室的众多设备进行会议管理控制。

另外，NewSpace还为众多独立软件开发商也提供了接口支持，将IT能力赋能于企业与行业的应用中，ND系列LED一体机即可扩展解锁更丰富的应用场景，是会议室、培训教室、展厅、迎宾大堂、指挥调度中心以及报告厅等场所的理想选择。

据Newline介绍，除了ND14C4K LED会议一体机之外，Newline也发布了两款不同尺寸的2K LED会议一体机，能够满足不同用户的需求和使用场景，更大家在选购的时候有更多的选择。

写在最后

进入2024年以来，企业会议硬软件市场也充满竞争。在一次又一次激烈地竞争之中，厂商需要通过技术、解决方案的升级与创新，持续夯实自己的护城河。

在这一趋势下，我们看到Newline正在持续完善产品阵营，未来，Newline将音视频能力、IT能力、AI能力贯穿应用于包含ND系列LED会议一体机的全线产品中，为企业打造数字办公全场景应用。