Brother六赴进博之约 展示多领域应用解决方案

【天极网办公频道】11月5日，第六届中国国际进口博览会(以下简称进博会)正式开幕。这一盛大的国际性展会吸引了全球各地的知名企业，展品涵盖了各种领域，包括食品、消费品、医疗器械、装备制造等。作为全球知名的制造型企业，Brother集团也参加了此次盛会，并携集团在华全产品线亮相于技术装备展区4.1号馆A3-04展位。

展台串联故事线 生动演绎产品的"前世今生"

此次参展进博会，Brother特别重视展台设计的艺术性和实用性，致力于创造一个富有创意和吸引力的展示空间。整个展区以产品故事为主线，展示了Brother在生产、物流、工作生活等领域的卓越表现。通过产品体验与互动活动，传递Brother对未来智慧生产和生活的美好畅想。

展台正面以生产场景为起点，参展观众可以近距离了解Brother的生产设备。这里展示了如何通过使用高效、精准的打印、缝纫和绣花设备，提高生产效率和质量。观众可以亲身体验到Brother设备在生产过程中的卓越性能和出色表现。

而在物流场景环节，Brother通过展示了如何通过智能、快速的打印和扫描设备，优化物流流程，提高物流效率。其中工业级条码打印机打印的带芯片的RFID标签展现了Brother对物流行业的深度助力。

在“慧工作，享生活”专区，Brother集中展示了便捷、易用的打印、扫描和缝纫设备，让观众感受到这些产品带来的便利和舒适。

曾在第四届进博会惊艳首秀的烫金机HAK180，让专业观众感受"无版烫金"、"纤毫毕现"的定制烫印体验。最后在展台末端的一角，摆放着无涂装机器及缝纫机旧布改造作品，展示了Brother在环保和社会责任等领域的积极行动和显著成果。

硬核新品进博首展 创新科技引领不断向前

本次进博会，Brother还首次展出一款创新产品――点式冷风机。该产品在运行过程中不产生热排放，不使用氟利昂，可轻松搬移。点式冷风机目前的运用场景之一是搭载在无法安装空调的叉车上，它的诞生旨在为辛苦劳作的工作人员创造降温环境，改善工作条件。

通过创意展台及产品线的故事化呈现，Brother在不同领域中的创新应用场景，充分展现了他们在技术研发方面的实力和成果。未来，Brother将秉持着“At your side.”的企业理念，以用户为中心，带着对中国用户消费习惯的深入洞察，致力于为顾客提供优质的产品和服务，成为陪伴中国用户工作与生活的好伙伴。